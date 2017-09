Koupíte si iPhone X za 30 000 korun? Konkurence je o polovinu levnější

iPhone X (označení znamená římskou číslici 10) ovšem není první iPhone s cenou přes 30 000 korun. Například loni stál nejvyšší model 7 Plus ve verzi s 256 GB paměti 31 390 Kč. Základní model této řady ale začínal již na 24 990 Kč. Navíc byly loňské ceny ještě ovlivněné kurzovým závazkem České národní banky, takže kurz koruny k euru byl horší než dnes.

To je patrné i z posunu ceny iPhonu 8 Plus, tedy přímého nástupce výše uvedené sedmičky Plus. Ve stejné základní paměťové verzi je letošní model o 1 000 korun levnější (ceny novinek v Česku a v zahraničí můžete porovnat zde).

Top model Applu iPhone X začíná na 29 990 korunách, druhá varianta s 256 GB paměti vyjde na 34 490 korun. Konkurence začíná už přímo v nabídce Applu, nový model iPhone 8 (ačkoliv základ je už poněkud vousatý) startuje na částce 20 990 korun, což značí rozdíl devět tisíc korun. Pro model X je asi lepším soupeřem větší iPhone 8 Plus, ten Apple nacenil na 23 990 korun. I tak je desítka o podstatných 6 000 korun dražší.

Pokud zabrousíme ke konkurenci, tak se sice přesuneme od systému iOS k Androidu, což sice může být pro někoho nepřekonatelná překážka, ale ušetřit lze hodně peněz. A to si nový iPhone dovolíme srovnávat jen s těmi nejlepšími současnými smartphony. Ty se pyšní taktéž mnoha inovacemi jako iPhone a i u nich najdeme displeje přes značnou část čelní plochy.

Cenově nejblíže je iPhonu X nový Samsung Note 8, který se začíná prodávat právě v těchto dnech. Note 8 stojí 26 990 korun, je tedy o tři tisíce levnější než novinka Applu, která se navíc začne prodávat až v listopadu. Nový Note svým zaměřením míří na jinou skupinu zákazníků, je to větší přístroj. Má dotykové pero, dvojitý fotoaparát a displej zahnutý do stran, ale oproti iPhonu X má stále drobné pruhy pod a nad displejem. Výbava je s novým iPhonem minimálně srovnatelná.

Velikostně bližší je k novému iPhonu Samsung Galaxy S8 (případně ve S8+). V aktuální akci stojí S8 18 990 korun, větší verze vyjde na 21 990 Kč a to lze s jednou bankovní aplikací ušetřit ještě víc. I bez dodatečné slevy ale S8 stojí o podstatných 11 000 korun méně, než kolik bude stát iPhone X. Chybí mu dvojitý fotoaparát, ale jinak je to opět zcela srovnatelný soupeř.

V podobné cenové hladině jako Samsung se pohybuje i HTC U11 nebo Sony Xperia XZ Premium, oba lze zakoupit zhruba za 19 000 korun. Podstatně levnější je Huawei P10 za 14 500 korun, slušnou cenu 15 990 Kč má i nadupaný Honor 8 Pro.

A pak je tu cenová bomba v podobě LG G6. To aktuálně pořídíte za 11 990 korun, tedy za 40 procent ceny iPhonu X. A to je už obrovský rozdíl. Přitom LG G6 je letošní model, má také minimální rámečky a přestože nedostalo nejsilnější procesor od Qualcommu, který smartphony s Androidem letos mohou mít, je jeho výkon stále výborný.

Dodejme, že za polovinu ceny iPhonu lze koupit i další letošní top modely, jako jsou Xiaomi Mi5s Plus nebo OnePlus 5 a další přístroje.