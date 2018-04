Koupit si auto po internetu? Pojďme...

Škoda Mladá Boleslav před několika týdny oslavila zajímavou událost - našel se člověk, který si objednal automobil po internetu. Co na tom bylo tak zajímavého? Byl to první člověk, který si automobil v České republice po internetu koupil.

Po přečtení Martinových Kacířských esejí jsem se hluboce zamyslel a rozhodl jsem se napsat tento malý dovětek k Martinovu vzletnému článku. Otázka totiž může znít tak, zda je to brzy nebo pozdě, když bylo v červnu 1998 prodáno první vozidlo na českém internetu? Nakolik měl Martin pravdu a internet je schopen poskytnout základní služby a informace?

V nedávné době jsem pátral po menším vozítku - nikoliv pro sebe, rodičům. S převahou jsem matce totiž opáčil, že "mám přeci internet, tak proč bych obíhal autosalony". A jelikož ve výběru byl Ford Ka a Renault Twingo či Clio, samozřejmě jsem naťukal www.renault.cz a www.ford.cz.

Presentace Renaultu byla informačně velmi obsažná, u Renaultu patrně pochopili, jaký je rozdíl mezi dvoustránkovým letákem a internetovou stránkou. Ke všem modelům bylo habaděj fotografií, spousta technických údajů, ceny, kontakty - prostě vše, jak má být. Pokud by vám to nestačilo, mohli jste si pro jistotu objednat reklamní prospekty až do domu. Vyplnil jsem dotazník, pochválil jsem dobře provedené stránky a stisknul tlačítko mající funkci Submit.

Stránky Fordu byly sice hezky blikací a svítící, ale po informacích se slehla zem. Dozvědět se totiž o Fordu Ka, že jde o "vůz vyzařující dynamiku a eleganci" atd atd - to jsem nemusel nikam chodit, tento reklamní výkřik mne masíruje po nárožích z plagátů a nemusím utrácet čas za internetové připojení. Než - narazil jsem na možnost vyplnění dotazníku, vyplnil jsem jej a objednal si další prospekty.

Jak asi tušíte, pointa je jednoduchá - od obou firem jsem dostal prdlačku. Mnou vyplněný dotazník skončil někde na pevném disku internet providera, oběma renomovaným firmám to bylo úplně šumafuk.

Abych byl spravedlivý, Ford mi nakonec něco poslal. Poštou mi přišla kšiltovka Explorer, která se dá nosit jedině k tričku od Microsoftu propagujícímu Internet Explorer, ale letáky s technickými parametry, neřku-li s cenami, to jsem tedy nedostal.

Kdyby nebylo nefiremních serverů, asi bych se na českém internetu se zlou potázal. Na www.mediamobil.cz bylo večer chybové hlášení, po raním dotazu (a patrně restartu) se WinNT server rozeběhl a nabídl mi výborný výběr a srovnání celých modelových řad desítek firem. Podobně autokatalog.cz - pro jistotu to završilo studování recenzí na www.auto.cz (bohužel tam těch malých vozů tolik není) a zběžné prolistování www.car.cz.

Samozřejmě nemůžete považovat tento příklad za žádný representativní průzkum - mohl jsem si vybrat servery Ford Charouz či jiných distributorů. Přesto považuji za jistý znak přístupu firem k internetu to, že na speciální rubriku "Pošleme vám prospekty" nikdo nereaguje a slouží spíše pro uklidnění svědomí.

Divíte se tedy, že se prodalo první auto po internetu až v půlce letošního roku a ještě u Škody Mladá Boleslav, která je internetově patřičně na výši a rozhodně tento komunikační kanál nepodceňuje? Já tedy ne.

Ačkoliv patřím mezi internetové fanatiky, přesto i já začínám ctít zásadu: na internetu si vyberu, pak tam raději zavolám či přijedu osobně. E-mailová objednávka? Nikdy!

A víte v čem je chyba? Ta firma se nikdy nedozví, že jsem si ji vybral na internetu - a dojde k názoru, že internet je na houby. A tak vždy, když s takovým člověkem mluvím, neopomenu zdůraznit: na vaší internetové stránce jsem našel ...

Snad to pomůže :)