Koupí „šedivky“ ušetříte tisíce. Sleva ale nemusí být zadarmo

Pokud nezvolíte nákup použitého telefonu v bazaru, nejlevnější cestou k novému telefonu je v mnoha případech koupě takzvané šedivky, respektive mobilu z šedého dovozu. Takový telefon je určen pro jiný než český trh. Možností, jak se takový telefon k prodejci dostane, je několik. Pro vás je ovšem nejdůležitější, že můžete ušetřit až tisíce korun, ale na druhou stranu můžete mít problémy s uplatněním záruky. Všeobecně platí, že čím dražší mobil, tím jsou rozdíly v cenách větší. U přístroje s běžnou cenou okolo 10 000 korun můžete ušetřit i více jak 2 000 korun.

Ačkoliv největší výrobci mobilů poskytují na své telefony celosvětovou záruku, obvykle ji nabízejí jen na přístroje koupené přes standardní distribuční kanály. Pokud tedy přijdete do servisu Nokie s telefonem koupeným ve Francii a s francouzským záručním listem, nebude s opravou žádný problém. Jestliže se ale na servis obrátíte s telefonem určeným pro francouzský trh, ovšem budete mít český záruční list nebo dokonce jiný než oficiální záruční list, budete pravděpodobně odmítnuti. To samé pak platí, pokud prodejce s přístrojem nějakým způsobem manipuloval, třeba do něj nahrál české menu.

Výrazně levnější mobil může pocházet i z trestné činnosti. Některé telefony totiž pocházejí z vykradených kamionů, které vezou telefony od výrobce k operátorovi, případně z jiných nelegálních zdrojů. Pokud si takový telefon koupíte, policie vám ho může při případném zjištění původu zabavit. Obrana je ale komplikovaná, poznat kradený nový mobil je obtížné. A to především, pokud u něj nebudou chybět všechny náležitosti, bude zabalený v původním obalu a dostanete k němu třeba i originální záruční list.

Jediným rozpoznávacím znamením je nízká cena. Zkuste si v některém internetovém vyhledávači cen zadat libovolný mobil a vyjede vám nabídka, v které bude drtivá většina prodejců nabízet velmi podobnou cenu s rozdílem pár procent. Ale několik nabídek bude nápadně levnějších, často až o 20 i více procent.

Při nákupu podezřele levných telefonů tak rozhodně doporučujeme velkou opatrnost, především je vhodné obrátit se na prodejce s delší tradicí. Často lze totiž záruku uplatnit jen v obchodě, kde jste telefon zakoupili. To může být problém, pokud nakupujete po internetu nebo ve vzdáleném městě. Někteří zákazníci si v těchto případech stěžovali i na ukončení činnosti prodejce, případně papírové převedení obchodu na jiného majitele kvůli neřešení záručních oprav.

Záruka je totiž pro prodejce zboží drahý špás. Mobilní telefony patří mezi zboží s nejmenší marží a i jedna menší závada může být mnohem nákladnější než zisk z prodaného telefonu, respektive několika kusů najednou.

Přehled rozdílu cen oficiálních prodejců a šedého dovozu:

LG

LG GD510 Pop s rozměrným dotykovým displejem má broušený hliníkový kryt a bude existovat i ve verzi se solárním panelem. Displej nabídne rozlišení WQVGA a k fotografování slouží třímegapixelový fotoaparát.

Šedý dovoz: 2 300 Kč Běžná cena: 2 800 Kč

LG GD880 Mini má elegantní minimalistický design s ostrými hranami. Stylový telefon nabídne pětimegapixelový fotoaparát s detekcí obličeje, A-GPS navigaci a wi-fi. Nechybí ani MP3 přehrávač a FM rádio. Telefon je vybaven funkcemi, které zajišťují automatickou aktualizaci stavů ze sociálních sítí Facebook nebo Twitter.

Šedý dovoz: 5 700 Kč Běžná cena: 7 200 Kč

Nokia

Nokia 1800 používá uživatelské prostředí Series 30 a její výbava zahrnuje pouze FM rádio. Vítaným vylepšením je také svítilna. Podporována jsou dvě pásma GSM (900/1800 MHz) a telefonní seznam má kapacitu 500 kontaktů.

Šedý dovoz: 750 Kč Běžná cena: 900 Kč

Smartphone Nokia 5230 vychází z modelu 5800 XpressMusic známého jako Tube. Na rozdíl od něj ale postrádá wi-fi a má horší fotoaparát s rozlišením pouze dva megapixely. Vestavěná paměť má kapacitu 70 MB. Lze ji zvětšit pomocí paměťových karet až o 16 GB.

Šedý dovoz: 3 000 Kč Běžná cena: 3 600 Kč

Nokia E72 je nástupcem modelu E71. Výbava telefonu je bohatá, zahrnuje 5 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením, GPS navigaci, podporu wi-fi nebo FM rádio s funkcí RDS. Vnitřní paměť nabízí kapacitu 250 MB.

Šedý dovoz: 6 300 Kč Běžná cena: 8 500 Kč

Nokia N900 je povedený komunikátor, který běží na Linuxu a pochlubit se může pamětí s kapacitou 32 GB. Ve výbavě najdeme i A-GPS navigaci využívající aplikaci Ovi Maps. Fotoaparát nabídne rozlišení 5 Mpix, LED blesk i automatické ostření.

Šedý dovoz: 8 700 Kč Běžná cena: 12 000 Kč

Samsung

Samsung C3510 Genoa s dotykovým displejem nezaujme jen nízkou cenou, ale také příkladným zpracováním. Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač a FM rádio s RDS. K fotografování slouží fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu.

Šedý dovoz: 2 000 Kč Běžná cena: 2 400 Kč

Samsung S8500 Wave je první telefon s operačním systémem Bada a také s unikátním displejem Super AMOLED. Telefon nepostrádá ani kvalitní 5 Mpix fotoaparát nebo A-GPS navigaci včetně plnohodnotného navigačního softwaru.

Šedý dovoz: 6 800 Kč Běžná cena: 8 800 Kč

Komunikátor s operačním systémem od Googlu, Samsung i9000 Galaxy S, nabízí špičkový čtyřpalcový Super AMOLED displej. Pětimegapixelový fotoaparát nabízí automatické ostření. Videonahrávky mohou být pořízeny v HD rozlišení 720p.

Šedý dovoz: 10 500 Kč Běžná cena: 12 100 Kč

Sony Ericsson

Sony Ericsson Aspen se jako první přístroj může pochlubit nejnovější verzí operačního systému Windows Mobile. Telefon má dotykový displej i pohodlnou QWERTY klávesnici. K fotografování poslouží 3,2 megapixelový fotoaparát bez autofokusu. Nechybí hudební přehrávač a FM rádio s funkcí RDS.

Šedý dovoz: 5 400 Kč Běžná cena: 5 900 Kč

Sony Ericsson Vivaz nabízí operační systém Symbian S60 5.0. Zaujmout má především možností nahrávání videa v HD rozlišení. V telefonu nalezneme osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření, nechybí ani pohybový senzor nebo funkce geotagging.

Šedý dovoz: 6 200 Kč Běžná cena: 7 800 Kč

Sony Ericsson Satio je smartphone s operačním systémem Symbian S60. Jde zároveň o první mobilní telefon na světě vybaven fotoaparátem s rozlišením 12,1 megapixelu. Fotoaparát je samozřejmě vybaven automatickým ostřením a k dispozici je i žádaný xenonový blesk.

Šedý dovoz: 7 500 Kč Běžná cena: 10 400 Kč