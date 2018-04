Koupí Nokii Microsoft nebo Samsung? Spekulace okolo převzetí pokračují

Eldar Murtazin před více než týdnem rozpoutal další kolo velkých spekulací o možném prodeji mobilní divize Nokie. Ve svém ironicky tajemném tweetu ohledně Nokie a Microsoftu doslova píše: "Jedna malá softwarová společnost se minulý týden rozhodla, že může utratit 19 miliard dolarů za koupi části malého prodejce telefonů. Tak jest."

Pochopitelně by za tímto tweetem mohla být i jiná uvažovaná transakce, ale to by bylo asi příliš náhod najednou. Bez pochyby se tak Murtazinova zpráva týká údajně dohadované transakce mezi Nokií a Microsoftem. Další spekulace na sebe nenechala dlouho čekat, přičemž nepochází od Murtazina, ale z jiných zdrojů. Podle spekulací má mít o mobilní divizi finské společnosti zájem Samsung, dosavadní dvojka světového mobilního trhu.

Spekulace vyvrací jak Nokia, tak samotný Samsung. A ruský guru s dobrým přístupem k zákulisním informacím to komentuje po svém. Podle něj vychází spekulace o zájmu ze strany Samsungu přímo z nitra Nokie. Důvod je jednoduchý: firma se snaží na poslední chvíli alespoň trochu pozvednout svou hodnotu a případnou cenu, kterou by musel Microsoft zaplatit. Akcie Nokie jsou totiž nejníže od roku 1998.

Hra o Nokii tak začíná být poměrně zajímavou zábavou. A nejvíc se asi baví právě Eldar Murtazin, který své výroky pečlivě formuluje tak, že vlastně těžko budeme někdy dokládat, zda měl nebo neměl pravdu. Ve svém původním tweetu totiž píše, že ona jistá softwarová firma může, nikoli musí, koupit část onoho prodejce. A pokud k transakci nedojde, veřejnost se ani o případných vyjednáváních nemusí nic dozvědět.

Klíčové je i ono slovo část. Zdá se, že Microsoft nemá zájem o koupi celé Nokie. Ostatně dříve už se spekulovalo o tom, že by mohl mít zálusk jenom na divizi smartphonů. Tomu by odpovídala i zmiňovaná částka 19 miliard dolarů. Tržní hodnota Nokie je momentálně stále ještě nad hranicí 30 miliard dolarů. Samozřejmě také záleží na tom, jakou formu majetkového vstupu by Microsoft zvolil, firma možná nebude kupovat konkrétní divizi, ale třeba rovnou podíl v celé Nokii.

I přes novou kapitolu spekulací se stále nemůžeme ubránit pocitu, že majetkový vstup Microsoftu do Nokie, natož případný odkup části firmy, nedávají příliš smysl. Majetkové propojení by mohlo být snad jedině velmi drahou pojistkou současného partnerství kvůli Windows Phone, které naopak za smysluplné považujeme. Vstup Samsungu do Nokie postrádá logiku. Ledaže by se firma tímto "nepřátelským převzetím" hodlala jednoduše za spoustu peněz zbavit konkurence.