Koupí Nokia Palm?

Kdysi průkopník kategorie kapesních počítačů, dnes v porovnání s konkurencí poměrně malá firma. Palm se sice drží na trhu chytrých zařízení docela vysoko, ale konkurence jej neúprosně dohání. Navíc v poslední době mu chybí trocha energické inovace a konkurence tak Palm válcuje šířkou své nabídky. Ačkoli tvoří klasické kapesní počítače značnou část prodejů Palmu, komunikátory a chytré telefony jsou tím, co táhne. A jedna jediná modelová řada Palmu mu jistě v této oblasti nezaručí kdovíjaký tržní podíl. Vždyť v oblasti komunikátorů a chytrých telefonů ho v prodejích předbíhá i Sharp, Panasonic a NEC, kteří vyrábí zařízení této kategorie pouze pro japonský trh.

Právě proto, že Palm je ve srovnání s velkými hráči mobilního byznysu pouze malá ryba, se často hovoří o jeho možném prodeji právě některému z větších partnerů. Podobné spekulace se objevují pravidelně minimálně tak dvakrát do roka, poslední dobou ovšem jejich intenzita stoupla. Zbožným přáním mnoha fanoušků Palmu bylo, aby jej koupil Apple. Ten ovšem, jak jistě víme, místo toho míří v oblasti mobilních telefonů svojí zcela vlastní cestou.





Nedávno se objevila informace, že zájem o koupi Palmu by mohla mít Motorola. Jenže je pramálo důvodů, proč by se tento Americký rival Palmu měl pokoušet o jeho koupi. Jistě, v dobách, kdy byla na prodej společnost PalmSource (dnes ACCESS Systems Americas), měla o tuto Motorola eminentní zájem. Jenže ten pramenil z jednoduchého důvodu. PalmSource totiž pracovala na vývoji linuxového operačního systému a Motorola podobný systém používá ve svých smartphonech určených především pro asijský trh. Motorola tak nejspíš chtěla ke svému systému a svým přístrojům přitáhnout právě uživatele přístrojů Palmu. Pokud by jim, tak jako dnes ACCESS Linux Platform, zaručila kompatibilitu Palm OS aplikací s jejími stroji, měla by vyhráno.

V dnešní době je Palm samotný pro Motorolu nezajímavý. Je to jen jeden z konkurentů, navíc podstatně menší. Proč by se tedy měla o Palm zajímat ještě větší a mocnější Nokia? Vysvětlení je zcela jednoduché. Zatímco v Evropě Nokia svými smartphony trh přímo zaplavuje a evropané po nich šílí, v USA Nokia zdaleka tak silnou pozici nemá. V Americe vládne RIM a Motorola. A třetím vzadu je právě Palm. Nokii by tak mohl pomoci posílit její pozice na americkém trhu.





Ještě jedna skupina má eminentní zájem na prodeji Palmu. Touto skupinou jsou různí soukromí investoři, kteří mají v Palmu menší podíly. Ti by totiž při případném prodeji společnosti mohli za své akcie získat podstatně více, než je jejich tržní cena. A navíc, pokud by si nějaké z nich přeci jenom ponechali, Palm se silným investorem za zády má daleko lepší předpoklady k růstu. A se společností by rostla právě i cena akcií.

Spekulace, že Nokia má o Palm zájem poslední dobou značně sílí. Podle některých zdrojů dokonce již probíhají jednání a případní investoři prý již vyslovují svoje nabídky. Nabízená cena je údajně 20 USD za akcii. Hodnota akcií Palmu na burze je přitom zhruba 16,5 dolaru. Konkurenci Nokii v tomto případě údajně dělá jistá soukromá investiční společnost.

Pokud by k prodeji společnosti skutečně došlo, může nastat několik scénářů. Kdyby Palm koupila investiční společnost, prakticky se na běhu firmy nic nezmění, jen by došlo k pár výměnám v managementu a do společnosti by začalo proudit více peněz na investice a vývoj.

Pokud by firmu koupila Nokia, změny by asi byly bouřlivější a to jak v managementu, tak především v nabídce nových modelů. Přeci jenom, Nokia může okamžitě nabídnout mnohá hotová řešení, to soukromý investor nedovede. Právě technologická síla Nokie by byla pro Palm velkým přínosem. Ovšem otázkou zůstává, nakolik, nebo zda vůbec, by společnost zůstala nezávislá. Nikdo neví, jak by to bylo s operačními systémy, Palm dnes používá Palm OS (pardon, Garnet OS) a Windows Mobile, zatímco Nokia sází na Symbian (existují opět zkazky, že se jej však chce vzdát).

Jestli je na zájmu Nokie o Palm něco pravdy, to ukáže jenom čas. Pokud opravdu informace nelžou, zas tak dlouho na rozuzlení situace čekat nebudeme.