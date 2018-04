Kostky jsou vrženy - PalmSource začíná

Očekává se výrazný pokrok

Nová verze operačního systému by neměla být jen nějakým běžným "evolučním" krokem jako předchozí upgrady PalmOS, které se jen snažily přizpůsobovat se zvyšujícím se schopnostem nových modelů.

V posledním roce už jen držet krok s inovacemi konkurence bylo pro Palm velmi obtížné. Na povrch vyplavala všechna omezení a absurdity spojení výroby Palmů a správy a vývoje PalmOS. Dokud byl hlavním inovátorem Palm Inc., bylo to v pořádku, ale po odchodu lidí z Palmu do Handspringu a zejména rozvoji modelů Clie od Sony již byla situace dál neudržitelnou. Palm oznámil loni rozdělení firmy (zjednodušeně na hardwarovou a softwarovou část), které letos v lednu dokončil.

Okamžitě se objevily informace a dohady (zatím se ale nijak nepotvrdily), že na "PalmOS část" má zálusk firma Sony. Nebylo by divu - je to nyní hlavní tahoun PalmOS inovací, takže převzetí PalmOS by mu mohlo v mnoha případech ulehčit život.

David Nagel - šéf PalmOS před PalmSource - nešetřil na interview, neodpustil si výpady vůči konkurenčnímu WindowsCE a pronesl několik sebejistých a pozitivních výroků směrem k budoucnosti PalmOS. Snaží se tak zřejmě povzbudit partnery, ale zejména investory, kterým se zdá, že Palmu pomalu dochází dech...

PalmOS 5 beta - premiéra již dnes?

Očekává se, že dnes na PalmSource předvede Palm betaverzi svého nového operačního systému PalmOS 5. Podle zatím zveřejněných informací ale sice PalmOS 5 přinese razantní zvýšení rychlosti, nevyužije však ještě multimediálních schopností operačního systému BeOS, který Palm koupil loni v září. Asi nejvíc se tato skutečnost projeví na absenci podpory MP3 formátu. Komerční využití Palm OS 5 se čeká až na začátku roku 2003.

PalmOS 5 by měl přenést nové PalmOS modely od zastaralých a pomalých DragonBallů k ARM procesorům od Texas Instruments. Současné DragonBally pracují na frekvenci 33 MHz, kdežto ARM TI procesory na 206 MHz. Tak velký posun rychlosti se dosud v historii PalmOS nekonal.

Je jasné, že ARM procesory vylepší razantně i léta pokulhávající multimediální schopnosti Palmů - nové hry by se měly více podobat těm z PocketPC, zvýší se schopnosti videa i zobrazování obrázků. Na své si přijdou i profesionálové, kterým vadily omezené možnosti při prohlížení a editaci dokumentů z Wordu či Excelu. Velká očekávání jsou i od designu a schopností základních PalmOS aplikací.

Další témata PalmSource

PalmSource nemá pochopitelně jediné téma PalmOS 5. Na pořadu dne jsou pokulhávající schopnosti zabezpečení dat (kvůli kterým nedávno zakázala BBNC svým zaměstnancům používat v zaměstnání Palmy a Psiony). Dalším velkým tématem je průnik PalmOS počítačů do průmyslové a firemní sféry.

Nevysloveným tématem (ale možná nejzásadnějším) je to, jestli je Palm schopen zastavit pokles svého podílu na trhu handheldů, jestli je schopen prokázat, že je dynamickou a inovativní platformou i v etapě ostrého konkurenčního boje s obry typu Microsoft s WindowsCE na straně jedné a konglomerátu firem snažících se prosadit do handheld byznysu SymbianOS na straně druhé.

Konferenci budeme samozřejmě bedlivě sledovat. Palm Inc slíbil právě na PalmSource uvolnění oficiálních informací o PalmOS 5 A myslím, že ani ostatní témata nejsou nezajímavá - věcí k řešení je opravdu dost.