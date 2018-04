Kosovo má v telekomunikační válce navrch, Srbsko svazuje strach z EU

"Je to víceméně záležitost právní sukcese, která by tím byla zahájena a která by znamenala rezignaci na suverenitu nad Kosovem," říká balkanista Filip Tesař z Ústavu mezinárodních vztahů. "Srbská vláda čeká na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ohledně legality vyhlášení nezávislosti Kosova. Do té doby se Bělehrad v podstatě odmítá s Kosovem bavit," dodává.

Politolog se navíc domnívá, že velkou roli v celém sporu hraje potenciální členství v Evropské unii. "Srbsko potřebuje kvůli EU průběžně ukazovat, že je ohledně Kosova konstruktivní. Například souhlasem s tím, aby se Srbsko i Kosovo účastnily summitu EU-západní Balkán. Nechce zbytečně ohrozit svou přihlášku do EU a ví, že zastánci nezávislosti Kosova mají v EU jasnou většinu," říká Tesař.

Kosovo v minulosti vypnulo i elektřinu

Není to poprvé, kdy se kosovská vláda takto radikálními způsoby snaží donutit tamní Srby k uznání Kosova. "Donutila je například už platit účty za elektřinu kosovskému státnímu podniku. Vypínáním elektřiny. Tohle bylo v pořadí. Proud potřebuje skoro každý, telefon ale taky. Srbů je na území Kosova málo, potřebují komunikovat s jinými Srby," popsal situaci Tesář.

Odpojení srbských vysílačů je podle něj ze strany Kosova logickým krokem. "Kosovské příjmy jsou založeny hlavně na přímých daních, clech a poplatcích. Proč si nechat utíkat poplatek za mobilní licenci," říká.

Mělo odpojení zakrýt korupční aféru?

Politolog spekuluje i nad tím, že odpojení srbských vysílačů mělo zakrýt korupci ve vládě. "Eulex (mise Evropské unie v Kosovu - pozn.redakce) před pár dny udělal razii u kosovského ministra dopravy a telekomunikací Fatmira Limaje, kterého obviňuje z přijímání úplatků. Bylo odříznutí signálu snahou odvést pozornost? V tuto chvíli je na soudy brzo," dodal Tesař na závěr.

