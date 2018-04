Korupční aféra TelSource: jméno zprostředkovatele úplatku je venku

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě - více jak rok táhnoucí se aféra s podezřením gigantické korupce ve věci privatizace Telecomu konečně začíná nabírat obrátky a dostává se z oblasti mlhavých podezření, do oblasti pochmurné reality. Celou aféru rozdmíchaly Lidové noviny a nizozemská televize KRO, pro niž představuje korupce ze strany státní firmy něco nepřípustného a ne všední realitu.

Včera konečně začala padat konkrétní jména. Ze zprostředkování úplatku je podezřelý Pedro Pick, jenž byl vládnou v době privatizace SPT Telecom najat jako konzultant. Jeho předchozí práce u Arthur D´Little - přední světové konzultační a analytické firmy - byla dobrým vysvědčením. Sám Pedro Pick včera nechtěl pro novináře cokoliv říci - v Událostech na ČT1 byl působivý záběr, jak se z něj reportér snaží něco dostat, ale než Pick zmizel ve sněmovně, nevypáčil z něj reportér ČT1 ani slůvko.

Martin Mosinger, zástupce drobných akcionářů SPT Telecom, o Pedro Pickovi říká: "Podle mého názoru byl jedním z klíčových mužů, který z pozadí celou záležitost připravoval. To znamená, že to byl on, kdo byl jedním z těch naprosto rozhodujících a klíčových lidí, kteří hovořili řekněme do průběhu výběrového řízení a měli možnost určitým způsobem doporučovat jeho ovlivnění."

Na otázku, zda Pedro Pick byl mužem, jenž zprostředkoval úplatek, Martin Mosinger říká: "Já jsem to takhle přímo neřekl, ale je pravda, že i na této věci se dle mých informací spolupodílel..."

Zajímavé na osudu Pedro Picka je, že jeho příběh pomalu zapadá do schématu, které načrtli bývalý pracovnící KPN jako funkční na Ukrajině. Zde firma KPN "odměnila" poradce ministra několika miliony dolarů, za to, že ukázal ministrovi správnou privatizační cestu - za to, že výrazně lobboval ve prospěch KPN. Pedro Pick pracoval v roce 1995 pod Karlem Dybou a poté přešel jako poradce do TelSource.

Václav Klaus o Pedro Pickovi prohlásil: "My jsme tu neměli přehršel odborníků tohoto typu...". Podle Václava Klause je směšné domnívat se, že by vliv Pedro Picka mohl ovlivnit privatizační výběrové řízení. Přesto Ukrajinský model takto funguje - podplacený poradce ministra byl schopen rozhodnutí přiklonit na stranu korupující firmy, přičemž v případě Ukrajiny si KPN vystačilo s pouhými několika miliony USD, zatímco na podplacení aparátu v České republice bylo podle informací TV KRO celkem 270 milionů Kč.

Je smutné, že zatím jediným veřejným svědkem je Martin Mosinger, jenž se o neplatnost privatizace SPT Telecom soudí od roku 1995. Média mu až doposud popřávala velmi málo sluchu - to mu nyní dojista vynahrazuje zájem ekonomické kontrarozvědky a České tajné služby. Zda tyto vyšetřovací orgány, narozdíl od BIS doposud jen málo kočírované politickými silami, dojdou k nějakému názoru a zda jej medializují (to není jedno a totéž!), samozřejmě můžeme pouze s netrpělivostí očekávat.