Korejské lahůdkářství: nový design véček od LG

LG je momentálně šestý největší výrobce mobilů na světě. Kdo by to ještě před rokem, rokem a půl tvrdil, byl by za blázna. Teď je LG na dostřel od Sony Ericssonu a lze předpokládat, že příští rok ho předežene. A kde se bere jeho síla? Odpověď je jednoduchá: jsou to véčkové telefony a především ty pro CDMA standard, i když ani GSM modely již nezaostávají.

Strategie a la Nokia

Strategie a úspěch korejských výrobců je založen na podobné bázi jako současná nadvláda Nokie. Na jednom hardwarovém základu nabízet množství variací, které se jen drobně odlišují výbavou a o něco více vzhledem. Náklady na vývoj a výrobu se tak sníží a zákazníci si mohou vybrat přesně tu variantu jednoho modelu, která jim bude vyhovovat nejvíce. Jeden příklad za všechny: Nokie a její sourozenecké telefony 7210, 6610, 6100 a 7250. V rámci kategorie si vybere každý a přitom základ všech čtyř telefonů je stejný, nebo alespoň velmi podobný. Stejně na to jdou i oba jihokorejští rivalové a na jednom základu chrlí velké množství modelů. Jeden má dva barevné displeje, druhý jen jeden, první má integrovaný fotoaparát, druhý nikoliv a spokojeni jsou všichni. Výrobce i zákazník.

Cyon je LG pro korejský trh

Dnes vám představíme šest novinek LG pro CDMA standard. Nemá cenu se nijak podrobněji zabývat výbavou telefonů, ta je poplatná nabídce samotného standardu a nabídce korejských operátorů. V základu všech tří telefonů nechybí rychlý přenos dat (u CDMA 1x až o rychlosti 153,6 kbps), velká paměť na kontakty, přístup na internet po vzoru našeho WAPu, e-mail a ani textové zprávy. Stejně tak mají všechny tři modely barevné displeje a k některým lze připojit i fotoaparát. Co na nich ale zaujme nejvíce, je jejich vzhled. Těžko jej charakterizovat jedním slovem, výrobce jej nazývá kybernetickým a asi nebude daleko od pravdy. Každý z modelů pak disponuje i nějakou tou zvláštní funkcí, kterou v Evropě jen tak nezahlédnete. Ještě dodejme, že LG nabízí telefony na domácím trhu pod obchodním označením Cyon.

LG SD1300 - kovový elegán

Nejjednodušším modelem, jestli se to tak dá vůbec říct, mezi novinkami LG je model SD1300. Jako jediný nemá prohnutou přední a zadní část, na druhou stranu ale má na předním panelu velmi nezvyklou povrchovou úpravu ve stylu nerezového kovu. Telefon je i velmi tenký (na véčko) a ostudu mu neudělají ani jeho celkové rozměry (86 x 40 x 19,5 mm) a jeho hmotnost 88 gramů.

Tyto fotografie pocházejí ze serveru Cetizen.com

Ve výbavě přístroje nechybí hlavní barevný displej (TFT s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů a podporou 65 000 barev) a ani druhý displej na vrchu telefonu, který je sice monochromatický (rozlišení 96 x 48 obrazových bodů), ale v inverzním provedení známém z Motoroly V70 a dokáže zobrazovat text trojrozměrně. Zajímavostí je pak řada modrých blikajících diod upozorňujících na příchozí hovor. K přístroji lze připojit fotoaparát a zajímavostí je senzor u otevřeného přístroje, který podle aktuálních světelných podmínek reguluje jas a kontrast displeje. Z obrázků je jasné, že telefonu nechybí infraport. Lze předpokládat, že přístroj bude mít po vzoru ostatních korejských telefonů perfektní zpracování.

LG SD6300 - s krytem v barvě duhy

Další novinka má podobnou výbavu jako předchozí model, navíc nabízí multimediální zprávy (MMS jako u nás) a několik dalších drobností, které z našeho pohledu neumím dostatečně posoudit, jelikož se vztahují k možnostem CDMA 1x standardu a nabídce operátora KTF, pro kterého je tento model určen. Zmínit ale můžeme infraport, nebo integrované hlasité handsfree.

Telefon má stejné oba displeje jako předchozí model, a to včetně světelného senzoru pro hlavní barevný displej. Ten vrchní se odlišuje jen barvou informačních diod, které nejsou jen modré, ale barevně ladí s předním panelem přístroje, který je duhový. Podle dostupných informací pak lze k telefonu připojit fotoaparát s fyzickým rozlišením 640 x 480 obrazových bodů. Dodejme, že rozměry telefonu jsou 87,5 x 40,5 x 20,5 mm a hmotnost telefonu je 82 gramů.

LG SD9300 - nejlépe vybavený

Další novinkou LG pro korejské zákazníky je model SD9300. Ten má design podobný další řadě modelů, jejichž označení končí na „200“. S těmi vás seznámíme později, nyní tedy jen v krátkosti k designu. Ten se vyznačuje prohnutím přední a zadní strany telefonu do jakési kolébky. Podle výrobce by se tak měl přístroj lépe držet. Zajímavostí modelu 9300 je barevný eloxovaný přední panel, který může mít několik různých barev.

Tento model má úplně stejné rozměry a hmotnost jako předchozí model 6300 a i oba displeje jsou identické. Výbava je však ještě o něco bohatší a najdete v ní i podporu Java aplikací, software pro M-Commerce, MMS zprávy a další vymoženosti známé i z obou předchozích modelů.

LG SD1200, KP6200 a LP9200 - tři sourozenci

Další tři modely si jsou velmi podobné a funkčně se odlišují zhruba stejně jako předchozí tři typy. Design všech tří modelů má stejný kolébkový tvar jako model SD9300, pouze řada diod informujících o příchozím hovoru se nalézá na spodní straně předního panelu a v praxi může připomínat některá neoriginální třetí brzdová světla u aut. Vnější menší displej je monochromatický, ale nabízí sedm barev podsvícení. U všech tří modelů nechybí vnitřní barevný displej se schopností zobrazit až 65 000 barev, ale na rozdíl od předchozích modelů není displej aktivní (TFT), ale „jen“ pasivní, ovšem ve speciálním provedení patentovaném společností LG s názvem Glass Fine.

LG - Cyon KP6200

Výrazný design není u všech tři modelů jen záležitostí zavřeného telefonu, ale je výrazný a nápaditý i u otevřených přístrojů. Tlačítka mají hranaté tvary a jsou seřazena pěkně v zástupu. Ve výbavě všech tří modelů nechybí podpora rychlého přenosu dat, infraport a lze k nim připojit i externí fotoaparát. Samozřejmostí pak jsou čtyřicetihlasé polyfonní melodie a možnost stahování her, obrázků, či animací. Hmotnost všech tří véček je pod 80 gramů a jejich rozměry jsou zhruba 81 x 41 x 22 mm. Podle některých zdrojů, které ale výrobce nepotvrdil, je možné, že podobně budou vypadat i novinky LG pro GSM. Líbí se vám?