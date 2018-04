Korejská smršť na veletrhu IFA – Corby a čokoláda na dva způsoby

Nuda a šeď mobilního světa jako by se trochu rozestupovala. Možná je to tím, že firmy v důsledku ekonomické krize trochu přibrzdily inovace. Ostatně letošní berlínská IFA to ukazovala skoro na všech místech. A tak se snaží zákazníkům prodat věci, o kterých dříve jen mluvili, a které zase tolik nestojí. Změny v designu jsou jednou z nich. A tak se začínají po nějaké odmlce objevovat různé barevné variace.

Ale nejde jen o barvy. Trh dobývají dotykové displeje, které uvítali uživatelé, ale také výrobci, kteří ušetří za klávesnici. Rozšiřující nabídka ale zase přinesla i snížení ceny. To dokazuje i Samsung Corby, který jsme si mohli v Berlíně poprvé osahat. Stranou nechtělo zůstat ani LG – předvedlo hned dvojnásobnou dávku čokolády. Kromě modelu New Chocolate (BL40) byl k vidění i model BL42, se kterým dělalo LG dlouho tajnosti. I v Berlíně byl k vidění jen ve vitríně.

Výběr podle barev - Samsung S3650 Corby

Podle prvních obrázků se zdálo, že corby bude jen dalším z levných dotykáčů. I paleta dostupných barev jako by naznačovala, že půjde o přístroj nižší třídy. Tomu ostatně napovídá i cena těsně přes 3 tisíce. První reálné seznámení s tímto přístrojem tak pro nás bylo příjemným překvapením. Zaujalo nás především velmi dobré dílenské zpracování a plasty, které vůbec nevypadají levně. Výrazné barvy, které tento telefon nabízí, působí vesele, mladě a dynamicky, ale nikoli pouťově. Corby je jednoznačně telefonem pro mladé, ale určitě zaujme nejen je.

Nakonec je tu i černá a bílá varianta, které dají telefonu přeci jen konzervativnější vzhled. Telefon dobře padne do ruky, displej má průměrných 2,8", což dává dostatečný prostor pro pohodlné dotykové ovládání. S tím má Samsung hodně zkušeností, a ani u modelu Corby neustoupil z vysokého standardu. Displej reaguje na pokyny velmi přesně. I u tohoto modelu zůstaly zachovány widgety na úvodní obrazovce, takže si lze na displej vytáhnout to, co používáte nejčastěji. Bez nejmenších problémů fungují i hardwarové klávesy pod displejem, které mají odpor přesně takový, aby se corby pohodlně ovládal.

Samotné menu zůstalo prakticky beze změn, takže s orientací nebude problém. To, že cílí na mladé, prozrazuje corby i tím, že přímo v menu se nachází aplikace pro přístup ke komunitním sítím – Facebook, MySpace a také YouTube máte přímo po ruce. Ale na druhou stranu, sociální sítě už dávno nejsou výsadou jen teenagerů.

Pro milovníky sladkostí – LG BL40 New Chocolate a LG BL42

LG připravilo hned dva nástupce úspěšného modelu Chocolate KG800. O prvním se už nějakou dobu vědělo – telefon s velkým dotykovým displejem dostal dokonce označení New Chocolate. Před nějakou dobou se ale objevily i obrázky modelu BL42. S tím dělalo LG poměrně velké tajnosti, a tak byl telefon v Berlíně vystaven jen v prosklené vitríně bez jakéhokoli typového označení a dalších údajů.

Od nové čokolády se liší především klávesnicí, čímž je vlastně o něco bližší původní čokoládě. Podle informací, které nám poskytli zástupci LG na stánku, by měl být model BL42 o něco méně nadupaný než New Chocolate. Zároveň by ale měl být i znatelně levnější. Neoficiálně se dokonce spekuluje o ceně pod 5 tisíc korun. Telefon nicméně vypadá poměrně dobře, a pokud by se potvrdily předpoklady o ceně, šanci by mít měl.

Multimediální model BL40 New Chocolate bude mířit k trochu náročnějším zákazníkům. Hlavním argumentem má být displej v poměru 21:9, což je poměr, který se využívá v kinech a také u filmů ve vysokém rozlišení. Ostatně právě pokud jde o přehrávání filmů, je čokoláda opravdu silná v kramflecích. Poradí si s DivX, Xvid, ale také H.264 a dalšími běžně používanými kodeky. Sledování filmu na tomhle telefonu by tak mělo být pohodlnější a obejít se bez složitých konverzí.

Telefon na první pohled připomene starší samsungy (F480), ale toho trumfne velkým displejem s úhlopříčkou 4". To je na mobil opravdu hodně, na druhou stranu je to tak trochu dvousečná zbraň. Velký displej s sebou totiž nese poměrně velkou výšku telefonu. To nemusí každému vyhovovat. Telefon je ale poměrně dobře vyvážen, takže do ruky padne dobře. Navíc rozlišení 345 x 800 bodů patří k nejlepším na trhu a při prohlížení webu se určitě hodí. Stejně tak oceníme i podporu wi-fi a HSDPA.

Tak jako většina nových modelů od Areny, má i New Chocolate nové uživatelské rozhraní 3D S-Class, které nabízí několik úvodních obrazovek, a také jednotlivé položky menu roztříděné v několika na sobě nezávislých řádcích. Tento způsob ovládání je přece jen trochu nezvyklý a uživateli bude chvíli trvat, než jej přijme za své, pokud vůbec. Odezva uživatelského rozhraní je velmi dobrá a telefon reaguje svižně a přesně. Když si na nezvyklou strukturu S-Class zvyknete, nebude vám dotykový displej nijak házet klacky pod nohy.

Staří známí – LG GT500 Puccini a LG GM310

Poprvé se nám dostaly do ruky i starší modely představené v Barceloně, respektive na jaře. Prvním z nich je smartphone založený na Windows Mobile, který je známý pod jménem Puccini. Pod ním bychom očekávali spíše nějaký hudební telefon, ve skutečnosti jde spíše o manažerský mobil poměrně střízlivého designu. Bohužel telefon na stánku LG měl vybitou baterii, takže jsme jej nemohli řádně vyzkoušet.

Svým způsobem přímým konkurentem corbyho by pak mohl být model GM310, který je určen především mladým. Model od LG má ale menší displej (2,2") a také klávesnici. Jde o klasický slider. Ačkoli, tak úplně klasický není, na horní straně pod displejem se totiž kolem středové potvrzovací klávesy nachází senzorová tlačítka. Sice hodně zrychlují přístup k hudebním funkcím, které jsou na tomhle telefonu hodně důležité, jenže podobně jako v případě Samsungu E900, jsou i u LG senzorové klávesy přehnaně citlivé, což ovládání poněkud znesnadňuje.