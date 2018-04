Korejci prý chystají vlastní mobilní OS. Mohl by ohrozit android

Podle náměstka korejského ministra znalostní ekonomiky Kima Jae-Honga má android namále. Akvizice Motoroly Googlem prý řeší jeho zásadní (patentové) problémy jen zčásti a krátkodobě.

Z dlouhodobého hlediska naopak vidí prostor pro vstup nového subjektu na pole mobilních platforem.

Přesto má být Korea OS v mnohém podobný androidu. Společným jmenovatelem má být otevřený zdrojový kód. Vzhledem k obávám o budoucnost androidu ale logicky Korejci nehodlají připravit jen jakýsi jeho derivát, ale zcela novou platformu.

Zapojí se Samsung a LG?

Zatím není zřejmé, jak se k celé věci postaví korejské duo Samsung a LG. Samsung je největším výrobcem androidích telefonů. První větší úspěchy má za sebou i LG, které letos na jaře zamířilo, po sérii spíše low-endových zařízení, mezi špičkové smartphony.

Podle slov čelního korejského úředníka není skutečná nálada ve společnostech příliš čitelná. Například představitelé Samsungu se prý nejdříve stavěli k nápadu ministerstva vyvíjet zcela nový operační systém zdrženlivě, po nečekané velké akvizici Googlu ale svůj postoj zcela přehodnotili.

Důvody jsou nabíledni. Motorola je sice schopna produkovat špičkové smartphony, které se mohou směle postavit nejlepší konkurenci, ovšem v Evropě jsme z nich doposud oficiálně mnoho neviděli. Právě to by se mohlo pod taktovkou Google změnit a smartphony Motorola (resp. Google) by tak mohly v celkovém součtu ukrojit mnohem větší sousto než doposud. A to si Samsung jistě umí dobře spočítat.

Otázkou také je, co by se v případě, že by Samsung vzal nápad vlády vážně, stalo s jejich vlastním OS Bada. Vylepšovat totiž svůj systém a ještě se velkou měrou podílet na vývoji zcela jiného, by mohlo být pro Samsung až příliš. Aktivity v oblasti bady by tak zřejmě musel utlumit.

Ačkoli je zatím vše ve stádiu spekulací, reálným scénářem je, že konsorcium korejských výrobců připraví open source systém typu cloud. Nárůst cloud computingu, tedy modelu, kdy jsou služby a programy poskytovány skrze vzdálené servery, je totiž v poslední době značný.

Do budoucna se předpokládá jeho další rozmach. Mezi první známé OS typu cloud patří Google Chrome OS, který pohání některé internetové tablety. Příliš slyšet o něm ale není.