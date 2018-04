Korejci milují véčka

S rozvíracími telefony přišla na trh jako první americká Motorola. Řada modelů označovaná jako „véčka“, která dala tomuto typu telefonů jméno, ovšem nebyla první. Průkopníkem byla Motorola StarTac 85, následovaná jednodušším typem 75 a vylepšenou verzí 130 (existovaly i jinak označené verze, ale pouze pro jednotlivé trhy). Labutí písní této „mobilní“ legendy je v současnosti prodávaná verze pod poněkud nudným označením M6088. V tomto případě se StarTac stal duálním.

Zhruba před dvěma a půl roky přišla Motorola na trh právě s „véčkem“. Nic nevadilo, že telefon samotný měl i na svoji dobu prachbídnou výbavu. Zákazníci si tento ve své době nejmenší a nejlehčí telefon zamilovali a byli ochotni za něj vydávat velmi nadstandardní sumy. A proč? Rozvírací telefon díky svému řešení nabízí celkově velmi malé rozměry, přesto při používání umožňuje pohodlnější ovládání než miniaturní telefony klasické koncepce. Jedna jeho část je vyhrazena displeji a ta druhá je určena pro klávesnici. Po první Motorole V3688 následoval lehce inovovaný model V3690, současný typ V50, a do konce roku přibudou novinky s označením V66 a V60.

V současné době však Motorola už není jediným výrobcem rozvíracích telefonů. Největší počet „plagiátorů“ je v Jižní Koreji, kde asi zákazníci nejvíce ocení takto řešený přístroj. Dalším velkým odbytištěm korejských výrobků je zbylá část Asie. Evropa zatím není výrobky korejských firem zahlcena, ale první vlaštovky se již začínají objevovat i na našem trhu. Předem vás chceme upozornit, že se budeme věnovat jen telefonům pracujícím v pásmu GSM. Rozvíracích telefonů korejských výrobců je však více, ale modely určené pro sítě CDMA jsou v Evropě nepoužitelné, stejně tak, jako výrobky určené pro japonské sítě.

Samsung

Největším korejským výrobcem mobilních telefonů je společnost Samsung. Její výrobky jsou také zatím jediné, které z dnešního přehledu lze zakoupit v České republice. Jedním z prvních „véček“ od Samsungu byl jednopásmový (900 Mhz) model SGH-800 (dále ve verzích 810 a 800c), který již v dnešní době asi neseženete. Tento telefon jako by Motorole z oka vypadl. Na rozdíl od ní ale vážil 105 gramů, tedy zhruba o 25 gramů více, a na evropském trhu se nabízel jen výjimečně.

Následovaly vzhledově téměř identické telefony SGH-A100 a SGH-A110 (další asijská verze nesla označení A188), které již bylo možné běžně zakoupit i u nás, a to původně v ceně okolo 18 000 Kč, dnes již o pěkných pár tisíc levněji. Oba telefony daly svým designem vale oblinám a připomněly, že i ostřeji řezané rysy mají svůj půvab. Váha 87 gramů a rozměry 80 x 42 x 23 mm již mohly směle soupeřit s originálem od Motoroly a výbava těchto telefonů jej i předběhla. Potěšujícím zjištěním je i podpora češtiny v obou těchto telefonech. Hlavním rozdílem mezi těmito sourozenci je přítomnost WAPového prohlížeče u A110.

Současnou nabídku Samsungu mezi „véčkovými“ telefony reprezentuje přístroj s označením SGH-A300 (všechny rozvírací Samsungy mimo prvního mají ve svém označení písmeno „A“). Výrobce se vrátil od hran k zaobleným tvarům, něco ubral na hmotnosti – 83 gramů, a něco i na rozměrech – 70 x 48 x 21 mm, a na vrch přístroje přidal druhý displej. A300 je velmi elegantní telefon s rozměrným vnitřním displejem a efektním kulatým a modře podsvíceným horním displejem. Výbava již splňuje přísná současná měřítka, včetně WAPu, infraportu, datových přenosů nebo velmi luxusního kalendáře. A300 by se měl začít v ČR prodávat v nejbližší době a jeho cena by se mohla vejít do hranice 15 000 Kč. Z Asie si můžete přivézt téměř identicky vyhlížející a podobně vybavené telefony A200 a A288 (nižší váha, jiná klávesnice), které ale určitě nebudou mít menu v češtině jako A300.

Především něžnější polovička populace se zanedlouho může těšit na již dlouho avizovaný Samsung SGH-A400. Tohoto elegána by ale v kabelce bylo škoda. A400 musí být vidět, a proto pro něj výrobce zvolil výrazně rudou barvu. Tento Samsung má vedle běžných funkcí i počítadlo kalorií a menstruační kalendář, což mnoho mužů k pořízení asi nezláká, i když nikdo neví, co se kdy může hodit. Výbava A400 je o něco chudší než u A300, chybí například infraport nebo podpora datových přenosů, to ale parádnicím bude chybět pramálo. Naopak muší váha 77 gramů potěší každého. Exkluzivní určení telefonu podtrhuje i obal přístroje, který vypadá spíš jako pouzdro na luxusní šperk než jako pestře potištěný karton.

Sewon Telecom

Zajímavé rozvírací telefony nabízí i společnost Sewon Telecom. Tento výrobce zřejmě bude většině Evropanů neznámý, ale s jeho výrobky se již pomalinku můžeme setkávat i v Evropě. Jako dotované je asi zatím žádný operátor nenabízí, ale jako nedotované je lze již koupit například v Anglii, Itálii nebo v Turecku. Na výběr máte rovnou ze tří rozvíracích modelů. První dva mají ve svém horním krytu okénko, takže i při zavřeném telefonu vidíte na displej. Třetí je luxusnější a místo průhledového okénka má navrchu druhý displej.

První dva modely se liší pouze designem a označením. Sewon SG-1000 a SG-1100 mají klasický tvar rozvíracích telefonů, identickou hmotnost 89 gramů a rozměry 88 x 44 x 25 mm. Zajímavým řešením je průhledové okénko v horní části telefonu, díky kterému vidíte, kdo vám volá, ještě před tím, než se vůbec začnete namáhat hovor přijmout. Vedle průhledového okénka jsou na vrchní straně telefonu ještě dvě falešná tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Falešná proto, že pouze promačkávají vespod umístěná opravdová tlačítka na standardní klávesnici. Díky tomuto řešení můžete se Sewony hovořit i bez rozevření telefonu, a to s osobní HF sadou. Oba modely jsou duální a nabízejí vcelku solidní výbavu.

Třetí Sewon do party má místo okénka druhý kulatý displej a je díky tomu velmi podobný Samsungu A300. Sewon SG-2000 má extrémně nízkou hmotnost, 72 gramů, což jej řadí na přední příčky na světě, a i jeho rozměry jsou minimální. Posuďte sami – 68 x 38,5 x 22 milimetrů. Na rozdíl od sourozenců má dvoutisícovka WAPový prohlížeč ve verzi 1.1, ale výrobce garantuje upgrade na verzi 1.2, jen co bude k dispozici. Oba displeje Sewonu mají rozlišení čtyř stupňů šedi a polyfonické vyzváněcí melodie. Přibližná cena tohoto telefonu je v přepočtu asi 19 000 Kč.

Maxon

Zahanbit se nechce nechat ani další korejský výrobce, kterým je firma Maxon. Výrobky této firmy jsou běžně k dostání třeba ve Španělsku nebo v Anglii, ale setkat se s nimi můžete i jinde v Evropě. Maxon až do letošního podzimu žádný rozvírací telefon nenabízel, v jeho nabídce bylo ale mnoho modelů s aktivním flipem. Prvním „véčkem“ od Maxonu bude MX-6890, elegantní rozvírací telefon se dvěma displeji. Maxon u tohoto modelu až tolik nebazíruje na miniaturních rozměrech (80 x 40 x 25 mm) a hmotnosti (94 gramů), zato nabízí výbavu podle současných evropských měřítek. Nechybí WAP, prediktivní vkládání textu T9, podpora datových přenosů, vnitřní paměť na 300 čísel a snad i podpora GPRS v poněkud upravené verzi.

Design telefonu je velmi podobný starším Samsungům A100/110 a o něco větší hmotnost vyrovnává standardní baterie Li-Ion o kapacitě 900 mAh, která by měla zaručit až 155 hodin pohotovostního režimu. Právě výdrž rozvíracích telefonů je všeobecně na spodní hranici konkurence a Maxon raději vsadil právě na ni než na extrémně nízkou hmotnost. Zajímavostí mnoha telefonů Maxon byla přítomnost češtiny, ačkoliv se u nás nikdy oficiálně neprodávaly. Jestli tomu tak bude i u MX-6890, ukáží nejbližší měsíce, kdy telefon přijde na evropské trhy.

LG

LG Electronics má také jedno rozvírací želízko v ohni. Telefon nesoucí, jak je v Koreji zvykem, číselné označení LG-600 má velmi rozsáhlou výbavu a dva displeje. Na rozdíl od konkurence však není vrchní displej kulatý, ale obdélníkový jako u nové Motoroly V60. Váhu 95 gramů a rozměry 80 x 44 x 24 mm má LG podobné jako Maxon, ovšem svojí výbavou poráží veškerou korejskou konkurenci na hlavu. WAP v dnešní době nabízí kde kdo, ale 500 míst v telefonním seznamu telefonu jen ti nejlepší.

LG-600 umí vytáčet dvacet čísel pomocí hlasových povelů, umí nahrát až tři minuty hlasových poznámek, nechybí kompletní kancelářská agenda, kalkulačku nevyjímaje, a čtyři standardně instalované hry lze doplňovat dalšími pomocí WAPu. Na rozdíl od konvenčně řešeného stájového kolegy LG-500 sice nemá 120 (!) vyzváněcích melodií, ale jen 20, ovšem díky vestavěnému skladateli si tu svoji oblíbenou najde každý. Standardní baterií je Li-Ion 600 mAh a výdrž v pohotovostním stavu by měla dosahovat solidních 150 hodin. Telefony LG se zatím v Evropě shánějí velmi obtížně. Podle prohlášení výrobce by se ale příští rok měla situace změnit, ale to se již bude týkat nového modelu LG-510.



Další korejští výrobci již ve své nabídce rozvírací telefony nemají. To platí jak o telefonech „automobilové“ značky Daewoo, tak o výrobcích neznámé společnosti Hutel. Telefony v současné nabídce Daewoo vypadají velmi archaicky a na nabídce společnosti se zřejmě odráží současné problémy celého koncernu. Společnost Hutel nabízí přístroje, které jako by z oka vypadly tureckým telefonům Raks. Otázkou je, jestli telefony vyrábí Hutel pro Raks, anebo jestli Raks vyrábí pro Hutel. První varianta se ale zdá být pravděpodobnější.

Pokud máte slabost pro stylové telefony, pro rozměry a hmotnost rádi oželíte nějakou tu high tech funkci, můžete vybírat nejen z nabídky originálu, tedy Motoroly, ale i ze široké palety telefonů z jihu Korejského poloostrova. Již zanedlouho však nebudete muset dělat žádné kompromisy. Motorola do svých dvou novinek V66 a V60 dokázala vměstnat i GPRS (4+1 timeslot) a mnoho dalších funkcí patřících spíš do kategorie manažerských telefonů. Rozdíly mezi třídami se začínají smazávat a některé výrobky korejských značek napovídají, že ani oni nechtějí zaostat.