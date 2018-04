Korejci budou mít mobilní televizi zadarmo

Kvůli němu se ale služba zákazníkům prodražovala a stála přibližně třináct dolarů měsíčně. Podle magazínu Digital Chosunilbo umožní tato novinka sledovat televizi v mobilu a nebo v jiném přenosném zařízení i v rychlosti přesahující 200 kilometrů za hodinu. A navíc bude zdarma.

Vláda nastínila i další rozvoj sítě. Nejprve půjde hlavně o města a do konce příštího roku by se mělo vysílání rozšířit i na zbytek státu. Ostrý start vysílání se očekává v lednu příštího roku.

Největší jihokorejský operátor SK Telecom zahájil pilotní provoz satelitního DMB již v lednu tohoto roku a v neděli 1. května spustil ostrý provoz. Server AsiaTimes uvádí, že za pět měsíců se prodalo celkem 24 000 televizních mobilů, ale jejich množství zdaleka nenaplnilo vkládaná očekávání. SK Telecom totiž v lednu ohlásil, že do konce roku chce mít uživatelů 600 000. - více zde...

V Evropě se prosazuje odlišný formát digitálního vysílání do mobilních telefonů. Technologie DVB-H je obdobou klasického digitálního vysílání DVB-T, tedy běžného terestriálního šíření signálu. Digitální vysílání představuje přenos digitálních dat prostřednictvím rádiových vln. Vysílání přitom probíhá mimo datové sítě operátorů na jiných frekvencích. - více zde...

Dorazilo už i k nám. Na Invexu prezentoval Eurotel, ve spolupráci s Telecomem hudební stanici Óčko. Tu mohli sledovat návštěvníci jak na počítači pomocí rychlého internetu HSDPA od Eurotelu, tak přes testovací Nokii 7710, která jako jedna z mála telefonů zvládá technologii digitálního vysílání DVB-H. - více zde...

T-Mobile představil také digitálního vysílání do mobilních telefonů pod názvem Televize do kapsy. Používá stejnou technologii DVB-H. Pilotní projekt by měl začít v druhé polovině příštího roku. V testovacím provozu na veletrhu tak mohli návštěvníci vidět v mobilu VyVolené, ČT24 a nebo hitparádu televize Prima, t-music. - více zde...