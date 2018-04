Korea zasazuje Evropě tvrdý úder. Samsung a LG se tlačí na pozici Nokie

, aktualizováno

Korejští výrobci září: LG a Samsung už obsadili dohromady třetinu trhu. Posiluje i Apple a BlackBerry. Naopak Nokia se propadla do ztráty a pád Sony Ericssonu se stále zrychluje. Vsadit si na to, že si Nokia udrží své výsadní postavení i v následujícím desetiletí, by bylo bláhové.