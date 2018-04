Konzervativní Klaus používá Nokii 6310i, která se už dlouho nevyrábí

Prezident Václav Klaus si na moderní mobily nepotrpí. Již mnoho let používá klasickou Nokii 6310i, která se začala vyrábět před téměř deseti lety. A to je v telekomunikacích stejná doba, jako v dopravních prostředcích půl století. Zjednodušeně řečeno, stále to telefonuje a esemeskuje, ale nic jiného nedokáže.

Když v roce 2002 přišla Nokia s modelem 6310i, už to žádný zázrak techniky nebyl. Model 6310i nahrazoval o rok starší Nokii 6310 bez doplňkového íčka a přinesl jen minimální inovace. Přitom v tomto roce již na trh nastupovaly první multimediální mobily s barevným displejem, a dokonce i první smartphony s operačním systémem Symbian.

Přesto se Nokia 6310i řadí k legendárním mobilům a mnozí fanoušci značky ji považují za poslední pořádnou nokii.

Historie Nokie 6310i začala už o dva roky dříve, kdy výrobce představil model 6210. Tomu se ostatně novější Nokia 6310i velmi podobá. A celá tehdejší šestková řada má ještě hlubší kořeny, které sahají do roku 1997 s modelem 6110.

Z dnešního pohledu je Nokia 6310i opravdová mobilní babička: relativně vysoký a úzký mobil s malým monochromatickým displejem a výbavou na úrovni dnešního low-endu za několik stovek. Ve své době ale byla Nokia 6310i prvním mobilem výrobce s podporou tří pásem GSM (dvě pásma evropská a jedno pro Ameriku) a podporovala Java aplikace.

Úsměvná je velikost paměti pod 200 kB (paměťové karty byly tenkrát hudbou budoucnosti) a omezení telefonního seznamu na stovky kontaktů podle počtu přiřazených telefonních čísel. Už předchozí bezíčkový model 6310 nabízel Bluetooth, tenkrát inovativní službu.

Rychlá data se omezovala na podporu GPRS (a to v nikoliv nejvyšší konfiguraci) a HSCSD, tedy žádné 3G, které bylo v roce 2002 v plenkách. Telefon například neměl e-mailového klienta, podporoval jen odesílání e-mailů přes SMS, pokud tuto službu nabízel i operátor.

Jak poznat Nokii 6310i? Od modelu 6310 bez "i" se telefon liší bílými popisky kláves a především modrým podsvícením displeje a kláves místo tradičního zeleného. Nokia 6310i Prodávaly se tři barevné varianty, dobový test telefonu si přečtěte zde.

Přesto některé archaické vlastnosti oceňují zákazníci i dnes. Rozhodně povedená byla alfanumerická klávesnice, která byla i docela velká. Monochromatický displej s rozlišením 96 × 65 obrazových bodů zobrazí pět řádků textu a popisky funkčních kláves.

Displej má výborný jas a kontrast, což opět mnoha lidem může vyhovovat a vůbec jim nevadí, že s obrázky si nerozumí a ukáže jen primitivní grafiku. Předností byla i dlouhá výdrž baterie na jedno nabití.

S nástupem prvních mobilů s barevným displejem nebo postupným zmenšováním přístrojů se z Nokie 6310i stal poslední mohykán staré doby mobilové. Ač se telefon prodával zhruba do roku 2005, tak i posléze po něm zákazníci toužili, což ostatně v omezené míře platí dodnes.

Zleva modely: Nokia 6210, 6310, 6310i

V současné době už asi úplně novou Nokii 6310i (či předchozí modely 6310 a 6210) není možné sehnat. Ve světě ale působí několik firem, které prodávají rekonstruované přístroje včetně záruky. Některé firmy pro rekonstrukci používají originální díly (především kryt přístroje a displej), jiné používají díly z druhovýroby, nejčastěji čínské provenience.

V případě rekonstruovaných mobilů s originálními díly se ceny pohybují okolo

2 500 až 3 000 korun, a to včetně zaslání. Záruka je nejčastěji jeden rok a k mobilu je přibalena nová nabíječka a baterie.

Mobily opravené za pomoci neoriginálních dílů jsou levnější, cena se většinou pohybuje okolo 1 500 korun. Výsledek ale může být rozpačitý. Takové nokie jsou k dostání většinou v Asii, kde se občas objeví i kopie modelů z dílen většinou čínských výrobců. Pro ně už je ovšem model 6310i opravdovou fosilií a soustřeďují se na atraktivnější a novější modely.