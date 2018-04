Konzervativec do firmy i na cesty za dobrou cenu. Recenze Nokia C5

Symbian se dostává do čím dál tím levnějších telefonů a někdy před rokem by bylo zařízení podobné modelu C5 vybaveno pouze uživatelským prostředím Series 40. Pro levné firemní telefony se tak otevírá brána s doinstalovatelnými aplikacemi. Atraktivitu tohoto telefonu jistě zvedá i líbivý konzervativní vzhled a velmi štíhlé tělo, které padne přesně do ruky. Nezajímavá není ani cena točící se okolo čtyř tisíc korun.

Bohužel Nokii se nepodařilo vychytat některé podstatné mušky, pokud jde o konstrukci celého zařízení. Máme na mysli především kvalitu zpracování krytu baterie, vytvarování kontextových tlačítek a zejména pozorovací úhly displeje, které jsou v porovnání s konkurencí skutečně tragické. A to i přesto, že Nokia u ostatních svých zařízení dnes a denně dokazuje, že kvalitní telefony vyrábět umí.

Katalog mobilů:

Levná dotyková Nokia 5230, stylovější zařízení v podobě Nokie 6700 a dnes recenzovaný přístroj.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Firemní telefon s operačním systémem Symbian 9.3 Series 60, A-GPS a nízkou cenou. Hlavní nevýhodami jsou problémy v konstrukci telefonu a špatných pozorovacích úhlech displeje.

Vzhled a konstrukce – drží se při zdi

První setkání s modelem C5 nás trochu vrátilo do minulosti a připomnělo o hodně starší přístroj Nokia 3109c, který byl rovněž určen pro firemní klientelu. Nokia C5 však oproti tomuto předchůdci ztratila pár centimetrů v pase. Velmi podobné je ale barevné podání, v němž hrají roli nejrůznější odstíny černé a šedivé. Zlepšily se také použité materiály a nyní se můžete těšit kupříkladu na ocelové lemování displeje a další zářící prvky.

O svých kvalitách nás ale nepřesvědčil kryt baterie, který je ukotven pouze pomocí tří úchytek. Díky tomu přesně nelícuje k zadní části a vzniká zde určitá mezera. Pocit jistoty nevzbuzuje ani posuvný jezdec určený k sundání tohoto krytu. Zbytek konstrukce však odpovídá dobrému jménu značky a nikde nic nevrže.

Konektory ve složení 3,5mm jack, nabíjecí konektor a microUSB port jsou umístěny tradičně na horní straně a dokonce nejsou ukryty pod žádnou záslepkou. Problém však budete mít se slotem pro microSD karty na pravé straně, v němž je karta příliš zapuštěna a pro vyndání budete potřebovat snad jedině obyčejný klíč nebo podobný předmět. Hodí se zmínit velmi líbivé rozměry zařízení, které činí 112 x 46 x 12 mm a hmotnost se zastavila na velice příjemných 89 gramech.

Klávesnice a ovládání – zbytečné chyby

Alfanumerická klávesnice si pro sebe uzmula skutečně velkou část přední strany a tlačítka jsou opravdu rozměrná. Skoro tedy ani nevadí, že rozestupy mezi jednotlivými klávesami jsou prakticky nulové. Psaní je velmi pohodlné, ale občas si musíte dát pozor, aby vám palec náhodou nesjel na jinou klávesu, díky vypouklému tvaru každého z tlačítek.

O něco horší situace nastává u kontextových tlačítek pod displejem. Relativně často se může stávat, že klávesu v nejvrchnější řadě stisknete natolik silně, že aktivujete i vystouplé chromované tlačítko pod ní. Nokia má s uspořádáváním těchto tlačítek dlouhodobější problémy a občas se zkrátka její experiment nezdaří. Tragédií je však dvojice na pravé straně sloužící k regulaci hlasitosti a na jejich mačkání budete muset vynaložit skutečně velké úsilí. Škoda i chybějící spoustě fotoaparátu.

Nokia C5 je vybavena operačním systémem Symbian 9.3 (S60 3rd Edition FP2) a navíc jí v těle buší procesor o frekvenci 600MHz, takže rychlost zařízení lze bez problému srovnat s uživatelským prostředím Series 40. Navíc je možné pohotovostní obrazovku upravit podle pěti přednastavených schémat. Nechybí samozřejmě možnost doinstalovat další aplikace díky otevřenosti celého OS.

Displej a výdrž baterie – návrat do minulosti

Velmi zklamáni jsme z displeje o rozměrech 2,2 palce, který nabízí hodně bídné pozorovací úhly. Sice disponuje rozlišením 240x320 pixelů a 16 miliony barev, ale pokud zařízení jenom trochu natočíte nebo necháte ležet kousek od vás na stole, dočkáte se nemilého překvapení, které bychom odpustili možná některým laciným přístrojům před pár lety. Žádný zázrak není ani čitelnost na přímém slunečním světle.

Nokia C5 trochu dohání situaci pomocí baterie, která se v porovnání s konkurencí drží průměrných či možná lehce nadprůměrných hodnot. Při našem testování vydržel telefon na jedno nabití zhruba čtyři dny. To vše při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače či rádia. Dodáváme, že telefony na noc nevypínáme.

Telefonní seznam a zprávy – jistota Symbianu

O skvělých vlastnostech Symbianu, pokud jde o telefonní seznam, jistě nikdo nepochybuje. Daleko zajímavější je pohled do útrob menu, kde se ukrývají aplikace, které rozšíří možnosti vaší kanceláře i do terénu. Naleznete zde balíček QuickOffice, PDF čtečku a samozřejmě výtečný kalendář společně s jednoduchými poznámkami. Vnitřní paměť telefonu činí zhruba 50MB a v základním balení naleznete kartu o kapacitě 2GB.

Ostudu nedělá ani editor textových zpráv, u něhož jasně vidíte, kolik znaků jste již napsali a do kolika částí bude text rozdělen. Samozřejmostí je emailový klient, jednoduchý webový prohlížeč a aplikace pro přístup k nejrůznějším sociálním sítím.

Jedním z největších lákadel modelu C5 je bezesporu přítomnost A-GPS modulu a společně s ním i bezplatná navigace včetně mapových podkladů od společnosti Nokia. Zjištění polohy trvalo zařízení v městské zástavbě zhruba minutu. Pokud však hledáte levný přístroj od Nokie s podobnými možnostmi, doporučíme spíše Nokii 5230, která nabídne daleko větší displej. Velmi nás zamrzela absence připojení k internetu skrze Wi-Fi a budete si tak muset vystačit s přenosy přes GPRS, EDGE či sítě třetí generace včetně technologie HSDPA.

Multimédia a fotoaparát – po práci zábava

Stejně jako reprezentativní telefon, Nokia C5 dobře poslouží jako hudební přehrávač na MP3 skladby nebo jiné hudební formáty a nabídne rovněž FM rádio s RDS. Součástí balení jsou sluchátka s handsfree, ale pokud jde o kvalitu zvuku, jedná se spíše o nouzové řešení. Mimo to najdete v krabici microUSB kabel, skrze který lze zařízení nabíjet přímo z počítače.

Přestože se nejedná o hlavní disciplínu, v níž by měl model C5 vynikat, zklamal nás fotoaparát s rozlišením 3,2Mpix. U tak levného zařízení by asi nikdo nečekal zázraky, navíc když se připočítá absence automatické ostření, ale výsledné fotografie jsou velmi rozmazané a postrádají barevnou věrnost. Ve zhoršených světelných podmínkách se o nápravu snaží miniaturní přisvětlovací dioda. Video lze nahrávat v rozlišení až 640x480 pixelů při 15 snímcích za vteřinu.

Závěr – dobrý pouze na oko

Nokii C5 se nedají upřít tři velké klady, kterými je operační systém Symbian, A-GPS modul s navigací zdarma a nízká cena. Právě toto jsou hlavní zbraně v boji s konkurencí, k níž přidává Nokia navíc slušivý konzervativní vzhled. Další drobnosti jako je 3,5mm jack, microUSB konektor či solidní výdrž baterie tentokráte nerozhodují a konkurence poskytne podobný standard.

Bohužel si Nokia dovolila několik faux pas. Je to například pochybný kryt baterie, malé pozorovací úhly displeje či problémy nejenom s kontextovými tlačítky. Na krk jí přitom nedýchá pouze konkurence, ale i další modely Nokie, jako je například nástupnický model Nokia 6300 tentokráte s číselným označením 6700, který nabídne daleko zajímavější vzhled a uživatelské prostředí Series 40, nebo levný dotykový přístroj Nokia 5230 dodávaný rovněž s navigací. Nokia C5 má rozhodně svoje nezpochybnitelné klady, ale život s ní může být nakonec mnohem těžší, než to mohlo zpočátku vypadat.