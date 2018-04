Do redakce nám přišlo s uvedením mobilního telefonu pár dotazů ohledně stránek, kde jsou uvedeny nějaké nové melodie. Bohužel jsme tou dobou vůbec nikde nenašli. Minulý týden se u nás ale objevil odkaz na "konvertor" melodií pro Siemens C25.

Tento vcelku užitečný prográmek funguje tak, že si najdete melodii, nejlépe ve formátu MIDI, protože program s jinými pracovat neumí, otevřete si jej v programu a na monitoru si krok po kroku začnete melodii zobrazovat (tóny se zobrazují po tlačítkách, včetně délky a výšky tónu).

Osobně jsem se pokoušel nacpat do telefonu písničku Yesterday od Beatles, ale ihned jsem přišel na velkou nevýhodu. Telefon C25 mi nepovolil délku tónu 1/20 a 1/12, na kterých je založeno asi 70% celé melodie, takže po nacvakání do telefonu z jinak pěkné melodie vznikl řekněme více než zajímavý remix. To mu ovšem na kráse neubíralo, ale bohužel Yesterday nebylo poznat.

Na monitoru se na programu-telefonu tedy zobrazují tóny s jejich výškou a délkou, ale také stisknuté klávesy, kterými zahrajete ten který tón. Já osobně jsem nikdy melodii do telefonu nevkládal - teď mluvím ovšem o melodii ... pár pazvuků jsem do něj již vložil, ale ne melodii. Díky mé neznalosti jsem tedy musel na ovládání přicházet postupně a pak jsem zjistil, že lze celkem obstojně dodat do telefonu prakticky cokoliv.

Ovšem ne všechny melodie jsou ideální na vložení do telefonu, takže si asi nenecháte hned první zvonění, na které narazíte. Ideální je složit si v midi kompozéru vlastní cvrknání a pak si to nechat rovnou převést v této utilitce na "telefonní zobrazení".

Užitečnou funkcí je i to, že si lze melodie vytisknout tlačítkem, které se zde objevuje na místě nuly. Místo tlačítka "8" je zde nápověda k programu. Tlačítkem PLAY si můžete sice melodii přehrát, ale bez jakékoliv modifikace, takže se ani nemůžete předem přesvědčit, jak bude na telefonu znít. Programu by neškodila možnost zapnout jakousi volbu "preview", kde by uživatel mohl vidět, jak bude jeho telefon "pařit" po zdlouhavém zadávání do telefonu. Jistě by to ušetřilo nervy a zklamání, jelikož je to opravdu rozdíl, slyšet hrát počítač a telefon.

Vedle tlačítka Play je tlačítko Ofnen, kterým si otevřete midi soubor. Podle této hlášky jistě jednoduše vydedukujete vlastnost programu, kterou jsem nezmínil... ano, program je německé výroby, což ovšem nesnižuje jeho kvalitu. Je to totiž jedna z velmi málo hlášek, jak s vámi program komunikuje a jinak vás obtěžovat nebude.

Konvertor melodií si lze ovšem přizpůsobit obrazu svému a lze Siemens C25 škodolibě předělat na jakýkoliv jiný telefon. Program totiž podporuje skins, což jsou jiné textury telefonu, takže není problém změnit barvu C25 na monitoru například na modrou nebo stříbrnou.

Takto vypadá jiný skin, ale na stránkách tvůrce jsou i další, jejichž ukázky jsou zde. Každý, kdo by si chtěl trošku vyhrát s grafikou, může předělat design telefonu, nebo dokonce změnit na úplně jiný. Nicméně funkce zůstane stejná, ale jistě to každý, kdo má více času zkusí, že? :-)

Program je ke stažení zdarma zde na Mobil serveru (410 KB) nebo na těchto jeho domácích stránkách http://www.online.de/home/C25/ a pokud budete chtít program přímo stáhnout, doporučuji použít sekci download v levém sloupci, jelikož při testování odkaz na hlavní stránce nefungoval.