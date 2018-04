Kontroverzní prodejce volání v Česku: Chce vybírat 5700 Kč za licenci

Společnost ACN sama o sobě říká, že to je 18 let fungující firma ve 23 zemích světa. Její roční zisky představují skoro miliardu korun, původem je americká.

Podle nejrůznějších zdrojů bylo na firmu ACN podáno několik trestních oznámení kvůli podezření z provozování nelegálního pyramidového schématu. Prošla už několika soudními spory, například v Austrálii, kde byla za pyramidu označena, ale soudem vyšší instance zase osvobozena. Zatím může v činnosti pokračovat dál.

Firma si na nezájem médií nemůže stěžovat

Podnikání ACN se snažil rozkrýt například americký televizní kanál Fox 11 News. I v zemi svého původu podle Fox 11 News funguje stejně, jako chce podnikat v Česku. Prodává služby i přístroje a vybírá 499 dolarů od nových obchodních zástupců. To je zhruba 8 600 korun, tedy ještě víc než v ČR.

MLM, nebo letadlo? Zákonný rozdíl mezi legálním multi-level marketingem a nelegálním pyramidovým schématem je v tom, že multi-level marketingová firma generuje i jiný zisk, než jen ze vstupních poplatků členů, a vyvíjí skutečnou obchodní činnost.

Fox 11 News si také všiml velkého množství stížností lidí, kteří se zapojili do byznysu ACN. Reportáž také konstatuje, že naprosté minimum z nich si vydělalo alespoň tolik, aby to pokrylo vstupní náklady. Příznivci multi-level marketingu mají protiargument: stěžují si pouze lidé, kteří nevydrželi a nevydělávají. Ti, co vydrželi a podnikání jim vynáší, si nestěžují.

Na webových stránkách firmy najdeme hodně nekonkrétních informací. Jejich zahraniční verze často vedou bez dalšího vysvětlení na nabídku operátora, jejichž služby ACN přeprodává.

Mail nebo inzerát, který nabízí spolupráci, bývá podepsán plným jménem a kontaktem na člověka, který se snaží získat pod sebe další "ovečky" a tím pádem víc peněz. Prodej je postaven na principu multi-level marketingu, tedy mimo standardní prodejní kanály, jako jsou kamenné prodejny. Firma vyžaduje vstupní poplatky a propagaci pojala důkladně, včetně vlastního profilu na sociální síti Facebook.

"Registrace pro konzultanty, kteří chtějí služby ACN prodávat, stojí 5 700 Kč + DPH, odměnou pro registrované konzultanty je zisk minimálně jedno procento z každé útraty lidí, kterým konzultant služby prodá," stojí v jednom z inzerátu firmy. Stejné informace byly prezentovány i na on-line školení, kterého jsme se zúčastnili.

Prezentace firmy ACN i s pravopisnou chybou

Vydělat bude fuška

Vzhledem k tomu, že firma nabízí služby a generuje zisk, není to podle zákona tzv. letadlo. Už zběžný pohled na systém odměn však napovídá, že vstupní poplatek je poměrně vysoký oproti sumám, které si zpočátku může prodejce vydělat. Navíc se nedozví, kam a komu vybrané peníze poputují. Podle firmy ACN platíte za licenci, servis, poradenství a materiály. Sama firma upozorňuje, že vybudování stálého příjmu trvá a že firma nezaručuje obchodním zástupcům zisk. Podle on-line školení vyžaduje měsíční zisk v řádu tisíců korun vytvoření poměrně velké skupiny zákazníků a spolupracovníků.

Prý prodávají Vodafone, ten to však popírá

Většinou firma přeprodává služby jiných subjektů, v některých případech (např. internetové volání) je ovšem sama firma poskytovatelem služby. Zaujala nás informace, že ACN bude přeprodávat služby Vodafonu, podaná jako stoprocentní. I když ze zdrojů blízkých Vodafonu víme, že s nimi firma skutečně vede jednání, ale zatím s velmi nejistým výsledkem, Alžběta Weinfurtová z Vodafonu k tomu říká: "V současné době s touto firmou nespolupracujeme."

Snadný výdělek? Prodej systémem multi-level marketingu je ve světě běžný a i u nás funguje mnoho firem, které jej úspěšně praktikují. Dealeři si díky systému mohou hodně vydělat, ale musí pod sebou vytvořit velkou síť dalších prodejců, z kterých jim půjdou provize. Z podstaty ale nemůže zázračně zbohatnout každý, systém potřebuje pěšáky, kteří vydělávají na výše postavené prodejce.

O konkrétních nabídkách služeb a tarifů zatím firma poskytuje jen obecné informace. Přitom má podle vlastních slov vstupovat na český trh zhruba za dva týdny. Dostupný by měl být například tarif internetového volání přes videotelefony firmy ACN za 260 korun měsíčně. Cena přístroje by měla být 4 250 korun.

Ani reklamní video s Donaldem Trumpem telefonujícím prostřednictvím videotelefonu nás nepřesvědčilo, že by měl někdo takovýto přístroj raději než bezplatný Skype spolu s webkamerou. Zástupce společnosti však argumentuje: "Naše videotelefony mají mnohem lepší kvalitu obrazu a jeho synchronizace se zvukem než internet."

Princip prodeje je klasickým příkladem multi-level marketingu. Obchodní zástupci primárně přeprodávají telekomunikační služby koncovým uživatelům. Z útraty každého zákazníka, kterého získají, pak mají pravidelné měsíční provize.

Mnohem více peněz však mohou získat, pokud vybudují pod sebe síť dalších obchodních zástupců. Ti taktéž budou prodávat služby, z nichž opět půjdou provize nejen obchodnímu zástupci, který s ním službu uzavřel, ale i tomu nad ním. Takto si lze vybudovat až sedm úrovní obchodních zástupců, z jejichž činnosti jdou tomu původnímu provize.