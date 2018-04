Kontrolujte své kontakty v Nokii 3650,7650, 92xx

Contact Manager je nástroj pro plnou zálohu telefonního seznamu telefonů Nokia 7650/3650, v odlišné verzi pro 92xx. Program vyvinula společnost Agora. Ovládání aplikace je velmi jednoduché. Při prvním použití se před vámi otevře čistý displej - nemáte totiž žádný soubor se zálohovaným telefonním seznamem, seznam musíte nejprve vyexportovat. Levým volíte Volby a v nich Soubor>Export databáze do. Poté probíhá tvorba souboru, zálohování 270 kontaktů trvalo asi 5 vteřin. Kam se soubor uloží? Závisí na tom, zda máte přepnuto do obrazovky "Složka aplikace" (uloží se do paměti mobilu) nebo do "Složka apl. na MMC" (uloží se na kartu). Poté můžete soubor odeslat přes infraport nebo Bluetooth do počítače a uložit ho na bezpečné místo. Další možností je odeslat jej jako přílohu e-mailu.

Co všechno se vyexportovalo? Kontakty se všemi údaji (telefonní čísla, adresy, e-maily atd.), rychlé volby a čísla k nim přidružená, skupiny a jejich členové, přednastavená zvonění pro členy i skupiny, miniatury (obrázky zobrazující se v záhlaví kontaktu, exportují se ve formátu .jpeg - kódování Base64); vyexportují se také uživatelské názvy polí. Pokud máte ke jménům přiřazeny velké fotografie, exportuje se pouze cesta k nim (není-li cesta již platná, zapíše se pouze do poznámky). V nastavení programu můžete volit, jaký bude oddělovač jednotlivých polí.

Nastavení je důležité, doporučuji ponechat defaultní nastavení (jako oddělovač čárky, jako textový kvalifikátor uvozovky) - v tomto případě se soubor vyexportuje ve formátu .csv v kódování Unicode. Jestliže jako oddělovač zvolíte tabulátor a do pole textový kvalifikátor zvolíte "Žádný", vznikne soubor .txt. Abyste mohli soubor ve správné podobě otevřít v Excelu, musíte do něj data importovat jako text a správně nastavit oddělovače textu. S programem je dodáván podrobný návod češtině, tato krátká procedura je v něm podrobně popsána. Pak můžete data v Excelu editovat. Zde se podívejte, jak vypadá jeden kontakt upravený tímto způsobem. Dále je možné soubor editovat v Notepadu 2000, který zobrazí sloupce korektně a ponechá kódovaní Unicode.

Osobní zkušenost

Jsem člověk důvěřivý, zejména technice věřím. Já nešťastník jsem vymazal všechny kontakty z mobilu a jal se soubor se zálohou importovat. Po několika sekundách program nahlásil chybu a zavřel se. Aj vaj! Pokud se vám už někdy stalo, že jste si vymazali všechna čísla, víte, jak jsem se cítil. A moje Nokie 3650, notně rozhašená z neustálých instalací programů, nebyla schopna obnovit svoje databáze pomocí PC Suite. A tak jsem telefon zformátoval, tj. vymazal veškerá data z paměti telefonu i karty - mobil vypadal úplně stejně, jako když nám tehdy horkou novinku přivezli do redakce. (Pokud by někdo cítil potřebu vyčistit telefonu hlavu takhle důkladně, najde návod zde.) A znovu jsem nainstaloval Contact Manager v1.01. A zase nic.

A tak jsem se nechtíc stal testerem a s programátory Agory jsme přemýšleli, kdeže se stala chyba. Bohudík jsme ji našli - šlo o nekorektní export čísla rychlé volby, právě na tomto kontaktu se program zasekával. Přišla tedy další verze (1.02) a po ní už 1.03 v češtině. (Přibyla mj. volitelnost importu skupin, aplikace před importem uzavírá aplikaci Kontakty - pokud byla otevřená, činilo to problémy.)

Konec dobrý...

Vcelku netradiční test programu dopadl dobře. Kontakty jsme potom tahali do počítače, posílali e-mailem, importovali nazpátek do telefonu. Vše se obnovovalo správně včetně uživatelem přejmenovaných polí, miniatur, předvolených melodií pro skupiny. Demoverzi, která je omezena na export 25 kontaktů, stahujte zde (verze 1.03.1), aplikaci lze zakoupit například zde a stojí 350 Kč vč. DPH, v paměti zabírá 86 kB. Dodejme, že existuje také verze pro Nokie 92xx, úplné seznamy kontaktů lze tedy mezi těmito dvěma přístroji přenášet.

------------------

Aktualizace (10. 11. 2003)