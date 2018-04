Kontrastní Bitspower P528SM - kdo má hluboko do kapsy...

Technické parametry -

Začneme netypicky několika technickými parametry, bez kterých se žádná slušná recenze nemůže obejít a pro tuto recenzi jsou nesmírně důležité...

Procesor Motorola Dragonball 16 MHz Paměť 2 MB flash ROM, 8 MB RAM Baterie Li-Pol Displej černobílý s 16 odstíny šedi, 160x160 pixelů, podsvícení Slot SD/MMC Rozměry a váha 118x83x17mm, 135 gramů Výstupy IrDa, sériový port k PC Audio interní mikrofon a reproduktorek, MP3 přehrávač do stereosluchátek, záznamník Příslušenství SD karta 32MB, stereosluchátka, kožené pouzdro

... dávají nám totiž hned první dojem z tohoto handheldu:

Parametry - High-tech se tu střídá s nouzí!

Co říkáte - Dragonball 16 MHz, hmm, no tedy, černobílý displej 160x160, ehm, sériový port ... Pak vám ale div oči nevypadnou z důlků, když vidíte, že toto PDA má při svých rozměrech MP3 přehrávač, mikrofon a záznamník, SD/MMC slot - což jsou všechno vymoženosti, kterými se rozhodně v této cenové kategorii nemůže pyšnit každé PDAčko...

Co dostanete?

Není toho málo - především obdržíte vlastní model v aluminiovém provedení. Pak by tu bylo koženkové pouzdro - není to žádný zázrak, ale jsou zde dvě přihrádky na karty, držák na stylus a několik kapsiček na karty. Obal je na přezku a nebývá u všech PDA zvykem, takže je fajn.

Dále jsou zde stereosluchátka, sice nemají samostatný ovladač (jako Clié), ale to je zase jiná cenová kategorie. Pak tu máme kabel pro synchronizaci (handheld nemá kolébku) a napájecí/nabíjecí kabel s redukcí na naši zásuvku. Výhodou je, že napájecí kabel můžete strčit do modelu samostatně, takže s sebou na cesty stačí vzít pouze ten - nepotřebujete synchronizační kabel.

Poslední věcí, která určitě zaujme, je SD karta 32 MB - vzhledem k tomu, že handheld má MP3, tak ji určitě využijete!

Design - trošku po sezóně, ale jde to...

Design je trošku ve stylu Palm Vx, tedy není to nejnovější designový výstřelek, ale handheld je ze "slušného" materiálu (z aluminia) a nepůsobí pouťovým dojmem (jako některé "plastové" handheldy...).

V ruce se drží dobře (šířka modelu je přece jen trošku větší - nutno prozkoušet) - váha i rozměry jsou tak akorát a je dobré, že se do tohoto designu podařilo dostat SD/MMC slot i MP3 přehrávač se sluchátky. Tlačítka se zdají festovní a dobře se mačkají. Stylus je zasunutý vpravo do šachtičky, resetovat se dá perem i bez trnu (otvor pro reset je v zadní části).

Ostatně - mrkněte se sami na malou galerii:

Porovnání velikostí

Zleva Clié T615, Bitspower a iPaq 3630 (první obrázek), to samé shora dolů na druhém obrázku. Bitspower se zastrčenou kartou a sluchátky a vytaženým stylusem

Stylus není šroubovatelný, ale reset vyvoláte i běžným hrotem pera (jako u HandEry). Spodní část

Vedle sebe jsou sériové rozhraní pro synchronizační kabel (vlevo) a napájecí kabel (vpravo). Oba kabely lze připojit nezávisle. Tlačítka jsou velmi dobrá. Horní část

Na pravé straně je šachta pro SD/MMC kartu, vypínací tlačítko, infraport, otvor pro sluchátka a stylus. Zapínací tlačítko je podsvětleno signalizační diodou.

Operační systém a aplikace

V handheldu běží operační systém PenBexOS. Je to komplexní systém s mnoha vestavěnými aplikacemi:

- diář (Schedule)

- správce kontaktů (Address)

- evidence úkolů (ToDo)

- poznámky (Note)

- evidence výdajů (Money)

- e-mailový program (Email)

- kalkulačka (Calculator)

- hodiny se světovým časem (Worldclock)

- synchronizační program (DirectSync)

- nastavení a preference (Console)

- správce souborů (File Manager)

Práce s handheldem je podobná ostatním PDA - je zde napevno ploška na psaní, po straně šest ikon a do plošky můžete psát (jde ale psát i kdekoliv jinde na displeji). PDA zobrazuje při psaní vaše tahy na displeji.

Systém má svůj rozeznávací systém na vstup znaků - podobný PalmOS Graffiti, ale s několika odlišnostmi. Programy používají hodně ikonky, které jsou společné všem aplikacím, takže po chvíli si lze na způsob práce se systémem zvyknout (viz obrázky).

Na detailní hodnocení PenBexOS aplikací zde rozhodně není prostor, ale obecně mohu napsat, že se mi se systémem nepracovalo špatně, v mnohém navíc silně připomíná PalmOS.

Zájemce odkazuji na stránky PenBex, kde je popsána architektura programu i ke stažení příručka v PDF formátu. Testovaný model obsahoval i další aplikace - zejména bych zmínil MP3 přehrávač s funkcí záznamníku.

Bitspower 528SM ostatně není jediným asijským klonem PDA s procesorem Dragonball a s PenbexOS. Na stránce PenBexOS najdete celou řadu dalších modelů, některé i s 33 MHz procesorem.

Na druhou stranu...

O operačním systému PenBexOS je třeba napsat, že sice není nejhorší, ale pro dosavadní uživatele jiných platforem bude eventuální přechod vždy ztráta kvality. Minimálně rozhodně v nesouměřitelném bohatství aplikací pro hlavní platformy a pro tuto "začínající", v komfortu práce s handheldem i řešeními pro spolupráci s PC. Rovněž podpora diakritiky/češtiny se teprve připravuje (dle vyjádření Somet-It).

Já jsem si přesto ale jedno velké překvapení nechal úplně na konec a teď vám ho tady důvěrně sdělím:

Z Bitspoweru můžete mít totiž PalmOS počítač!

Ano, Bitspower P528SM má flash paměť a do té můžete prostě nahrát PalmOS ROMku. Bitspower se vám tak změní v Palm a přestože jeho procesor a displej nepatří k supermoderně, poběží vám na něm většina PalmOS aplikací.

Je tu však jeden velký problém - nejsou dořešena licenční práva k PalmOS ROM. Je-li něco technicky možné, neznamená to ještě, že je to legální. Ani výrobce handheldu, ani distributor tuto možnost ostatně oficiálně neinzerují a ani na ni nijak neupozorňují. Nikde jsem se také nedozvěděl, jak oficiálně a legálně z Bitspoweru udělat PalmOS zařízení...

Takže namísto závěru jsme položili několik otázek panu Jiřímu Tomešovi z firmy Somet-It, která handheld distribuuje v České republice:

Komu byste doporučil Bitspower P528SM a v čem si myslíte, že jsou jeho hlavní přednosti?



Velice rád bych řekl, že P528SM je ideální handheld pro každého, ale dobře vím, že to není pravda. Myslím totiž, že zejména skalní příznivci PalmOS budou zajisté zaskočeni rozdílným způsobem rozpoznávání psaného textu systémem PenbexOS, a to alespoň do doby, než bude dořešena otázka legálního získání licence PalmOS. Osobně bych toto PDA doporučil spíše lidem, kteří s handheldy začínají nebo by s jejich používáním začít chtěli, ale nejsou si jisti, co jim vůbec PDA může nabídnout. Z tohoto důvodu většinou nechtějí investovat do kapesních počítačů větší částky.

Takže jako cílový segment bych označil vysokoškolské (popř. i středoškolské) studenty, drobné podnikatele a nižší manažery. Ve valné většině pak mladší lidi, kteří využijí i MP3 přehrávač. Vyzdvihnout pak přímo nějakou vlastnost jako přednost je těžké. Pro někoho to může být právě MP3 přehrávač, pro jiného zase možnost zaznamenat hlas či irDa, ale pro mne osobně je to přítomnost paměťové karty (v mém případě ve spojení s čtečkou/zapisovačkou na mé pracovní stanici), která mi značně usnadňuje práci.

Budete dovážet i model bez MP3?

V současné době připravujeme prodej tří verzí, tj. MP3+MMC, MMC a zcela bez periferií. Ceny méně vybavených modelů ještě nebyly stanoveny, ale podle současného stavu předpokládáme, že cena nejméně vybaveného modelu nepřekročí Kč 4000,-- včetně DPH. Ale vše záleží samozřejmě na zákaznících a skutečnosti, jak přijmou náš současný model.

Jak je to s možností "flashnutí" PalmOS? Jde skutečně do handheldu dostat? Je třeba přitom vymazat starý OS a úplně jej tak nahradit? Nahrává se do flash paměti, nebo do běžné RAMky?

PalmOS lze do tohoto handheldu skutečně bez problémů dostat pomocí datového kabelu, který je součástí dodávky - jedná se o kompletní náhradu OS (používaný výraz "flashnutí" mluví sám za sebe), a tudíž o přechod na nový OS. Tuto operaci zvládne každý středně zkušený uživatel handheldů. V případě návratu k PenbexOS je třeba dopravit PDA do naší firmy, kde návrat starého OSu provedeme za cca Kč 250,-- bez DPH, t.j. cena nové licence PenbexOS.

Jak může uživatel legálně zakoupit a nainstalovat PalmOS. Jde to vůbec? A řeší se otázka licence nějak s firmou Palm, Inc.?

Po poměrně dlouhém hledání mezi našimi "distributory" PalmOS jsme se museli obrátit do zahraničí, a to na britskou pobočku Palm, Inc., s níž se snažíme vyjednat podmínky "rozumného" nákupu licencí PalmOS. Popravdě řečeno, je největším problémem (v současnosti můžeme říci, že byl) vysvětlit reprezentantům společnosti Palm, Inc., proč chceme získat pro naše zákazníky možnost, a nikoliv povinnost používat právě PalmOS. Doufáme, že se nám podaří přesvědčit zástupce Palm Inc., že minimálně pro náš trh se jim vyplatí prodat licenci alespoň těm, kteří budou mít zájem zaplatit.

Ale zpět k Vaší otázce - dle našich informaci zatím nelze legálně získat samostatnou licenci PalmOS.