Konsolidace operátorů v USA - zatím pět, ale počitadlo ještě běží

Hektické tempo slučování, polykání slabších a strategická spojenectví amerických mobilních operátorů se zatím ani v nejmenším nezvolňuje. Udělejme si krátkou rekapitulaci. Před půl rokem existovaly tři operátoři s národní působností: Sprint, AT&T a Nextel. Každý z nich operuje na jiném standardu a používá jinou marketingovou strategii. Sprint v současnosti spouští široce propagované datové přenosy s cílem získat navrch nad AT&T. AT&T zase spoléhá na rozsáhlou analogovou síť a tří pásmové telefony ve své nabídce nejrozsáhlejšího pokrytí a roamingu; využívá při tom sítě AMPS a dva typy digitálních sítí. Nextel má na mušce profesionály a v nabídce unikátního křížence mobilního telefonu a radiového pojítka.

Tak až sem to bylo jednoduché. Po celém území Spojených států ale stále existují tucty lokálních operátorů, dříve izolovaně, nyní se bleskově měnící do nových operátorů s celonárodním pokrytím. GSM dostalo impuls vykoupením Omnipointu společností Voicestream; výsledkem je slušné pokrytí východního i západního pobřeží. Začátkem tohoto měsíce polkl rozjetý Voicestream Aerial a pravděpodobně se chystá na Powertel, který má nejlepší síť na jihovýchodě USA. I bez Powertelu je nyní Voicestream hráčem na národním poli i když mu oproti velké trojce chybí pokrytí v některých velkých městech jako třeba New Orleans. Nejvíce postrádaný kousek mozaiky je ale pro Voicestream Kalifornie, kde provozuje Pacific Bell velice slušnou GSM síť.

Slabinou Voicestreamu je pokrytí pouze specifických oblastí , ale to lze současně označit i za největší výhodu společnosti. Sprint a AT&T se zaměřili na celonárodní pokrytí a teď jsou sice všude, ale zato mizerně a na problémy s pokrytím narážejí i v některých z pěti největších měst. Voicestream má na druhou stranu dobré pokrytí všude tam kde vystavěl síť a nulu všude jinde. Tato strategie se zatím zdá fungovat, v nárůstu počtu nových zákazníků Voicestream v posledních měsících s převahou překonal AT&T a Nextel a dostal se i před Sprint. Nyní je důležité, jak se Voicestream dokáže přetransformovat z úspěšného regionálního operátora na celonárodní společnost. Kalifornie je další otazník; spojí se Voicestream s Pacific Bellem?

Brzy po té, co se Voicestream prosadil jako čtvrtý celonárodní operátor, proběhlo očekávané sloučení Airtouch a Bell Atlantic Mobile. To je další spojení východu se západem, jen v desetkrát větším měřítku. Počet zákazníků obou sítí dosahuje 20 milionů a nová společnost se tak jeví jako další obr na mobilním trhu USA. Nebo snad ne? Přes 85% zákazníků BAM používá analogové telefony a skutečná bitva o uživatele probíhá mezi digitálními standardy. Nová společnost Airtouch-BAM tak stojí před problémem: jak udělat ze současných analgových zákazníků zákazníky digitální a při tom udržet nárůst počtu zákazníků nových? To je přesně ten problém, se kterým se potýká AT&T. AT&T Digital One Rate tarif je velice úspěšný navzdory problémům s kvalitou, ale protože AT&T stále ještě převádí své zákazníky z AMPS do digitálního plánu, celkový nárůst počtu zákazníků zůstal viset někde na 40%. To je dost málo v porovnání se 70% Nextelu ale proti 180% Voicestreamu je to průšvih. Čistě digitální operátor se zdá mít výhodu rychlého růstu členské základny oproti operátorům přinuceným žonglovat se stárnoucí analogovou a bující digitální sítí. Airtouch/BAM se pravděpodobně nemůže dočkat až se zbaví AMPS zákazníků a promění je v uživatele digitálních programů, kteří pak mohou být dále sváděni nákladnými datovými funkcemi.

Mezi největší růstové výhody Voicestreamu patří nulový handicap analogových zákazníků a příslib mezinárodního roamingu v blízké budoucnosti. Některé z nejnovějších telefonů nefungují pouze v oblasti pokryté Voicestream ale i v další stovce GSM sítí po celém světě. Ericsson i Motorola mají ve své nové strategii přístroje GSM -1900. Tuto frekvenci používá v Severní Americe pouhých 5 milionů zákazníků a vyrábět pro ně telefony nemělo dříve smysl. Co ale smysl má, je nová koncepce spojit GSM - 1900 a GSM - 900 v jednom přístroji a prodávat je v USA a na trzích GSM - 900 po celém světě; přímým důsledkem je pak uvedení nejmodernějších telefonů na trzích GSM 1900.

Doposud se zákazníci Voicestream museli spokojit s populárními, ale poněkud usedlými telefony Nokia sérií 6100 a 5100. Ericsson T28 a Motorola L nyní otvírají novou éru na mobilních trzích USA. Nové přístroje jsou luxusní hračky, oč lehčí o to dražší s futuristickými funkcemi jako hlasové vytáčení, infra port a předvídavé vkládání textu. Letošní překvapivá popularita drahých miniaturních modelů na starém kontinentě se jistě osvědčí jako základ marketingové strategie v USA kde se luxusní zboží pro oslnění sousedů prodávalo vždy lépe než na trzích rovnostářské EU. Pouze čas ukáže, na kolik využije Voicestream sex appeal nových telefonů pro přilákání zákazníků z řad profesionálů.