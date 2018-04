Konsigna a Portfolio mají řešení tisku pro kapesní počítače

Společnosti Konsigna a Portfolio Praha oznámily komplexní řešení pro tisk z kapesních počítačů se systémem Windows CE. Softwarová část je postavena na programu JETCET pro Windows CE , hardware tvoří přenosné tiskárny řady BJC od firmy Canon . Díky této kombinaci mohou uživatelé kapesních systémů získat funkční řešení pro tisk dokumentů v rámci mobilní kanceláře. Rostoucí počet uživatelů přenosných počítačů s Windows CE projevuje zájem o nabídku komplexních služeb pro mobilní kancelář. Jedním z nejčastějších požadavků je možnost kdekoli vytisknout dokumenty bez nutnosti vázat se na tiskárny v kanceláři. S přenosnými tiskárnami Canon BJC 80 a BJC 50 lze tisknout kdekoli mimo kancelář, bez potřeby síťového napájení, přes IRDA rozhraní a navíc v barvě . Plné využití parametrů těchto tiskáren je zprostředkováno programem JETCET, který dovoluje tisk přes IRDA. Zároveň je JETCET jediný program pro barevný tisk z Windows CE . Tento software, který zahrnuje sadu ovladačů pro základní řady tiskáren, je integrován přímo do operačního systému. Proto prostřednictvím tohoto programu může tisknout jakákoli aplikace, která využívá tiskových služeb Windows CE. Řešení tisku je funkční jak pro počítače typu HPC (s klávesnicí), tak i pro modely

z řady PPC *) (Palm-sized PC - bez klávesnice). V rámci komplexní dodávky bude program JETCET dodáván uživatelům systému Windows CE přímo s tiskárnami CANON BJC 80 a BJC 50. Recenze programu JETCET je zveřejněna v rubrice Svět Windows CE na Mobil Serveru. (http://www.mobil.czhttp://mobil.idnes.cz/telefony.aspx?r=telefony&c=A981030_0004728_telefony) KONSIGNA patří k nejvýznamnějším distributorům v oblasti informačních technologií, což dokumentuje nejenom její vzestup, ale i spolupráce s takovými giganty počítačového světa, jakými jsou firmy PHILIPS, CANON, ADI, DTK, GENIUS, OKI, PANASONIC, STAR MICRONICS, TOSHIBA, atd., ale i postavení v elitní "TOP-TEN" firem českého počítačového trhu. Mimo prodej výpočetní a kancelářské techniky spravuje KONSIGNA kapitálové účasti mateřské společnosti v České a Slovenské republice. V nabídce společnosti KONSIGNA jsou také kapesní počítače Velo 500 a Nino 300 od firmy Philips, které mají vedoucí pozici na českém trhu s Windows CE. (Podle průzkumu v rubrice Svět Windows CE má HPC od firmy Philips vedoucí 25% podíl na trhu - http://www.mobil.czhttp://mobil.idnes.cz/telefony.aspx?r=telefony&c=A980901_0048012_telefony) Společnost Portfolio Praha se od roku 1997 zaměřuje na systém Windows CE. V květnu 1998 uvedla plnou lokalizaci systému Windows CE do češtiny a to včetně nápovědy. Kromě prodeje softwarových produktů, je Portfolio Praha poskytovatelem technické podpory a řešení pro systém Windows CE. Kontaktní spojení Konsigna Handel GmbH. + COKG o.s.

Jana Růžičky 1165, 148 01 Praha 4, tel.: 02/67 993 111, fax: 02/7191 3005-6

http://www.konsigna.cz , karnik@konsigna.cz

odpovědná osoba: Jiří Kárník Portfolio Praha - kancelář prodeje

Sarajevská 29, 120 00 Praha 2, tel./fax: 02/691 11 63, mobil: 0602/812922

http://www.port-home.com , http://www.mobil.cz/wince , mail@port-home.com

odpovědná osoba: Jan Sedlák *) pro PPC je použit software bPrint