Konkurence pro InfoText a Paegas Info: chat a inzerce přes SMS

Na trhu se službami mobilních telefonů je poslední dobou čím dál tím větší tlačenice a spousta služeb, byť s dobrou ideou ani nevznikne, protože nejsou prostředky, nebo odhodlání autora nápadu, či dostatek času a nebo se stane cokoliv jiného.

Ovšem některým se podaří rozjet na našem trhu vcelku slušnou službu s téměř nulovými náklady a pokud se tato služba uchytí, tak ji dále rozvíjet a v pravý čas ji pak koupí nějaká větší společnost. Společnost získá navrch nad konkurencí a autoři díla celkem slušný kapitál. Oba jsou šťastní. No ... někdy to takhle růžové není, ale hodně zjednodušeně to takto funguje.

I nadále tedy platí, že za nápady se platí. Jedním z nadějných nápadů je i služba, která pracuje na podobném principu jako Paegas Info. Odešlete zde klíčové slovo na určité číslo a zpět vám přijde přesně to, co jste chtěli. Služba, nebo spíš systém, se jmenuje RODEO a je zcela bezplatný. Myslím, že je toto právě jeden z těch pěknějších nápadů, o kterých je dobré vědět. Už jen proto, že pro RODEO spousta uživatelů najde uplatnění obdobně, jak tomu je i u Radary.cz.

Systém "RODEO" funguje z hlediska uživatele podobně jako třeba PaegasInfo. Vy pošlete SMS zprávu, systém Vám opět pomocí SMS odpoví. Zatím je systém RODEO ve zkušebním provozu a tak je bezplatný. Zatím nevíme jaké služby budou placené, ale doufejme, že to nebude nijak drastické, protože by to byla škoda. Na druhou stranu, pokud si tento systém uživatelé oblíbí, tak jistě rozunmý peníz přispějí. RODEO je také vytvořen jako otevřený systém, že bude stále rozvíjen a rozšiřován, jak autoři tvrdí.

A jak vlastně takovýto systém funguje v praxi z hlediska uživatele? Na telefonní číslo střediska RODEO se odesílají SMS zprávy, které obsahují příkazy, které se skládají z řídících (klíčových slov) a parametrů.

Pokud je uvedeno více variant řídících slov, můžete použít kterékoliv z nich. Řídící slovo nemusí být na začátku vaší SMS zprávy - například pokud zadáte "Jake je dnesni datum", tak systém vyhodnotí požadavek správně podle slova "dnesni" a odesle Vám požadovanou zprávu. Pokud může mít příkaz parametr, považuje systém za parametr další slovo uvedené za řídícím slovem. Řídící slovo lze od parametru oddělit pomocí libovolného počtu mezer nebo hvězdičkou či křížkem. Do jedné zprávy lze napsat pouze jeden příkaz, protože pokusímeli se napsat do zprávy více příkazů, provede se jen jeden. Číslo, na které odesíláte zprávy je 0603 583 450.

Systém RODEO umí poměrně dost funkcí, které zde nebudu moc popisovat, jelikož bych tu strávil poměrně dost času s různými službičkami. Ovšem co napíši je to, co já osobně považuji za dobrý přínos, co například zatím naši operátoři nemají. Jedná se o službu Inzerce (přes systém RODEO) a Chat (rovněž přes tento systém).

V inzertním oddělení si můžeme bezplatně podat na dobu 14 dní inzerát do některé z rubrik. Zároveň můžeme inzeráty prohledávat a objednat si posílání inzerátů které odpovídají našemu klíči.

Další službou je Chat, který se mi ydá vcelku slušný, jelikož je to vlastně obdoba internetového chatu. I yde jste anonymní díky přezdívkám a i zde je možné se propojit do chatu pouze s vybranou osobou. Jediný rozdíl je v tom, že internet je víceméně kontinuálně propustný, zatímco SMS centra našich operátorů mají častokrát co dělat i v normálním provozu, takže je možné, že i zde také někdo "spadne z chatu.

Další informace nebo přímo návod, jak se zapojit do tohoto systému naleznete přímo na domovské stránce systému RODEO.