Na co se můžeme těšit: v Barceloně zazáří Samsung a androidí nokia

Každý rok, koncem února nebo začátkem března, představují výrobci mobilních telefonů své zásadní novinky na veletrhu Mobile World Congress, který se už řadu let koná v Barceloně. Bude tomu tak i tentokrát a záplava novinek bude nekonečná.

Naše redakce pochopitelně nemůže na veletrhu chybět, jednotlivé novinky vám představíme jak podrobně v samostatných článcích, tak aktuálně v našem chystaném on-line zpravodajství. To by mělo být především v pondělí opravdu "výživné".

Nové telefony představí v Barceloně prakticky každý významný výrobce mobilních telefonů. Byť třeba HTC se nakonec svým novým top-modelem nepochlubí, jeho premiéru si schovává až na 25. února do Londýna. Pojďme se však chronologicky podívat na to, jaké novinky nás čekají.

Nedělní start

Původně měla být hlavní událostí veletrhu nedělní tisková konference Samsungu, výrobce ji však na poslední chvíli přesunul na pondělní večer. Start v neděli tak bude poklidnější, ale i tak je nač se těšit. Už v jednu hodinu odpoledne má mít tiskovou konferenci LG.

LG G2 mini

Očekává se představení zmenšeného top-modelu LG G2 mini, malá verze však také dostane o něco obyčejnější výbavu než velký model. Krom této novinky bychom se také měli seznámit s phabletem LG G Pro 2 s 5,9 palcovým displejem a je možné, že se dočkáme i dalších překvapení.

Huawei Ascend G6

O dvě hodiny později už začíná tisková konference Huawei. Všeobecně se před veletrhem hovořilo o tom, že firma představí nástupce designově povedeného modelu P6. Jeho premiéru si však nakonec Huawei nechá nejspíš na samostatnou tiskovou konferenci později, v Barceloně budou představeny méně lákavé, ale možná o to důležitější novinky. Tradiční mistr úniků Evan Blass na svém účtu @evleaks odhalil například podobu levnější obdoby P6, modelu G6. Samotný Huawei pak na svém Twitteru ukázal siluety čtyř připravovaných zařízení. Jedno vypadá jako bezdrátový modem, druhé by mohl být právě model G6 a další dva pak nové tablety.

Extrémně nabité pondělí

V pondělí nás čekají opravdu velké věci. Už v 8:30 proběhnou současně tiskové konference Sony a Nokie. Japonská firma má představit nástupce Sony Xperia Z1, k tomu by se měl přidat i nový tablet, který nahradí současný model Xperia Tablet Z.

Nokia X (Normandy) bude lákat i na výrazné barevné kryty.

Nokia by měla mít novinek víc. Velmi jsme zvědavi na údajný androidí model Nokia X, který by se mohl stát nečekanou hvězdou veletrhu. Mimochodem, jako odpočet do představení novinky uveřejňuje Nokia krátká videa se zelenými kachničkami. A zelená je barva androidu, jenže kachna je symbolem – no, víme čeho.

Pozvánka Samsungu na premiéru nového top modelu Galaxy S5

Nokia však také představí i Windows Phone novinky. Nevíme, které přesně, ovšem mělo by jich být vícero, podobně jako loni. Očekávat se dá evropská varianta v USA nedávno odhaleného modelu Lumia Icon s pětipalcovým Full HD displejem, Snapdragonem 800 a 20megapixelovým fotoaparátem. Nokii také momentálně chybí komplexnější nabídka ve střední třídě: firma tu nabízí jen Lumii 625 a phablet Lumia 1320, chtělo by to i nějaký lépe vybavený model, třeba s HD displejem a dobrým foťákem. Celkem to v případě Nokie tipujeme na čtveřici nových telefonů.

V půl jedenácté se má novinkami pochlubit ZTE. Tady těžko říct, co máme očekávat, nové telefony jsme viděli už v Las Vegas a firma se s uváděním nových telefonů na trh zrovna nepřetrhne. Každopádně nás nejspíš čekají překvapení, mezi nimi patrně i telefon s operačním systémem Firefox.

HTC The All New One

Už ve čtyři hodiny pak začíná mimo výstaviště situovaná tisková konference HTC. Peter Chou tu má novinářům především přestavit plány, jak firmu v následujícím období ozdravit; očekáváme, že by také mohl odhalit i některý z obyčejnějších modelů. Na výstavišti ve stejnou dobu, tedy ve čtyři odpoledne, začne prezentace zabezpečeného telefonu BlackPhone.

Pak už nás čeká start jedné z událostí roku. Od osmi hodin budeme sledovat představení novinek Samsungu. To, že uvidíme nový Galaxy S5 je veřejným tajemstvím, výbava telefonu však zatím stále potvrzena není, i vzhledem k tomu, že S5 má mít dvě verze. Podle našich indicií představí Samsung jen tu obyčejnější, u které bude hlavním pokrokem displej s QHD rozlišením a pozměněný design jak zevnějšku, tak uživatelského prostředí. Krom S5 se pak dočkáme s nejvyšší pravděpodobností i nových hodinek Samsung Galaxy Gear. Máme informace o tom, že tentokrát nezůstane u jednoho modelu, Samsung připraví několik designových verzí a nejspíš také speciální sportovní variantu.

Ostatní později

Výše uvedené novinky pochopitelně nebudou jedinými. Očekáváme, že s prázdnou do Barcelony nepřijede ani Alcatel, který však tradičně novinky pouze vystavuje, nepředvádí je v rámci pompézních prezentací. Zrovna tak si na stáncích prohlédneme například nové telefony CAT, některé hlasy hovoří o tom, že novým modelem by se mohlo pochlubit i o záchranu bojující BlackBerry. Stranou nezůstanou ani Asus nebo Acer, ostatně Acer už dvě novinky představil před veletrhem a na výstavišti je poprvé uvidíme naživo. Prohlédnout si budeme moci třeba telefon Geeksphone s dvojicí operačních systémů a celou řadu dalších novinek.

Samozřejmě budeme na výstavišti hledat i různé nové mobilní hračky, doplňky k vašim telefonům nebo nové způsoby využití chytrých mobilů. Čekají nás různé nové aplikace a nástin budoucnosti telekomunikací v následujících letech. Sledujte tedy bedlivě naše zpravodajství, určitě bude o co stát.