Policie jí nepomohla, a tak si pro ukradený iPhone došla osobně

Když se šestadvacetiletá Sarah Maguierová v neděli ráno probudila, postrádala něco cenného. Po bujaré sobotní noci se snažila rozpomenout, zda svůj iPhone omylem nezapomněla v baru či taxíku. Avšak jen do chvíle, kdy i její spolubydlící zjistila, že nemá telefon. Maguierová se proto rozhodla díky aktivní službě Hledat iPhone dohledat svůj telefon přes iCloud.

Podle mapy se nacházel na losangeleském předměstí West Covina, tedy téměř 50 kilometrů od jejího bytu ve West Hollywoodu. Se spolubydlící se proto obrátily na místní policii. Místo pomoci se však dočkaly jen doporučení, aby se z místa v případě ohrožení ozvaly na linku 911.

Dívky byly policií údajně pobídnuty, aby se pro telefon vydaly samy. Byly tedy vyzvány k něčemu, před čím sama policie varuje. Podle mluvčího losangeleské policie Andrewa Smithe může být důvodem právě vzdálenost West Coviny.

Mladá Američanka se tak vydala pro svůj telefon zcela sama. Dům, v němž se podle mapy nacházel, stál v klidné rezidenční ulici. Obavy z konfrontace s pravděpodobným zlodějem lehce opadly ve chvíli, kdy zjistila, že se v domě pohybují i děti. Sebevědomě tak zaklepala na dveře.

V nich se záhy objevil zhruba třicetiletý urostlý muž, který nejdříve vzdoroval. Pod tíhou důkazů však nakonec iPhone vydal a po chvíli naléhání pak i telefon její spolubydlící. "Když jsem řekla mámě, co jsem udělala, myslela si, že jsem blázen," vyjádřila se Maguierová pro list The New York Times. Současně se nechala slyšet, že i přes nepříjemné chvíle by ani v budoucnu neváhala postupovat stejně.

Riskovat kvůli smartphonu se nemusí vyplatit

Takové počínání okradených je však vzhledem k snadno nahraditelné věci velmi rizikové. "Mohou se dostat do opravdu vážných problémů, pokud se vydají na místa, kde by neměli být," varuje sanfranciský okresní advokát a bývalý policejní šéf George Gascón.

"Je to jen telefon," dodal s tím, že jeho vrácení nestojí za ztrátu života. "Ať se o to postarají policisté. Máme zálohy, zbraně, vysílačky, vše, co civilisté nemají." Za krádeží může stát totiž i dobře organizovaný zločinecký gang.

"Někteří byli ve své snaze úspěšní, jiní byli zraněni," vzpomněl Gascón na některé případy. Nejčastějším přesvědčovacím prostředkem, po němž okradení kvůli vydání ukradeného telefonu sáhnou, je kladivo. Loni jej použil i brooklynský jazzový trombonista. Aby získal zpět svůj telefon, využil malé lsti. Se zlodějem si domluvil osobní schůzku coby vnadná Jennifer (více čtete zde).

Konfrontace zloděje však velmi snadno může vyústit až ve fyzické napadení. Pěsti padaly například při potyčce stavebního dělníka ze San Diega se zlodějem, který mu ukradl iPhone na koncertě.

Touha získat zpět svůj telefon bez vědomí policie se může i značně vymstít. Ve vazbě skončil muž z New Jersey, který v domněnce, že jde o zloděje jeho telefonu, napadl nevinného muže.

Naopak štěstí v neštěstí měl loni v prosinci newyorčan Kevin Cook, po němž zloděj s pistolí v ruce požadoval vydání mobilu. K jeho smůle však Kevin nevlastnil žádný moderní smartphone, nýbrž starší véčko. Telefon mu tak znechuceně vrátil (více o případu čtěte zde). Takové situace, kdy zloděj okradenému telefon sám vrátí, jsou však opravdu výjimečné.

Bez účinné prevence jsou smartphony snadnou kořistí

Pro zloděje jsou smartphony poměrně snadnou a neodolatelnou kořistí. Jen v Los Angeles stoupl od roku 2011 počet krádeží mobilů o 26 procent. Současně s tím však roste i počet okradených, kteří se rozhodnou vzít spravedlnost do vlastních rukou.

Pro netradiční způsob prevence se rozhodla moskevská policie. Ta chce v místním metru jako součást městského bezpečnostního systému umístit senzory, které díky sledování SIM karty pomohou policistům snáze dopadnout zloděje mobilů (více v dřívějším článku).

V USA pak od roku 2012 funguje zcela odlišný systém. V případě ztráty či krádeže zkontaktuje majitel telefonu operátora či výrobce. Ti po ověření vlastnictví takový přístroj mohou nejen zablokovat, ale změnit i heslo či kompletně vymazat jeho obsah včetně dat na SIM. Znehodnotit lze vzdáleně i software. Z telefonu se tak stane bezcenná hračka.

Jde o funkci "kill switch", kterou po častém naléhání policie začali telefony vybavovat samotní výrobci. Například společnosti Apple, Google, Samsung a Microsoft by již od června 2015 měly na trh uvádět pouze smartphony vybavené touto technologií.

Začátkem letošního dubna se tak dohodly s předními americkými mobilními operátory a společně s dalšími výrobci podepsaly Závazek k ochraně chytrých telefonů proti krádežím. Zákonnou povinnost vybavit všechny telefony touto funkcí však stále nemají. Nejúčinnější prevencí tak prozatím zůstává zejména ostražitost uživatele.