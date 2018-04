Konferenční hovor u Oskara pozná, kdo z účastníků chce mluvit

Konferenční hovory (služba konferenční hovor umožňuje hovořit současně až s pěti dalšími účastníky) v síti Oskar fungují jinak než v sítích EuroTel a Paegas. Mluvícího sice slyší všichni, ale nikdo další současně mluvit nemůže. Ostatní účastníci konferenčního hovoru mohou mluvit, až když předchozí hovořící ztichne. Do té doby by je ostatní neslyšeli.

Tohoto jevu jsme si všimli při testování konferenčních hovorů. Původně jsme konferenční hovor zkoušeli jen v síti Oskar. V některých dalších pokusech jsme zapojili i telefony v obou dalších sítích. Přímo po vytvoření konferenčního hovoru účastníci většinou vůbec nezpozorují žádný problém. Po několika sekundách až desítkách sekund, kdy se do konverzace chtějí zapojit i další připojení účastníci, však zpozorují, že kromě osoby, která právě mluví, není příspěvek nikoho jiného v ostatních telefonech slyšet. Ostatní účastníci mohou hovořit až po krátké chvilce (přibližně půl sekundy až sekundu) poté, co někdo domluví. Na tento jev nemá vliv ani to, jestli jste organizátor (manažer, osoba, která konferenční hovor vytvoří) konferenčního hovoru, nebo prostý účastník.

Když jsme pročetli všechny diskuse u starších článků věnovaných konferenčním hovorům nebo síti Oskar, objevili jsme několik stížnosti zákazníků této sítě, kteří se s tímto problémem setkávali už od Oskarova spuštění. Někteří uživatelé ale zároveň v těchto diskusích upozornili na to, že oni žádné problémy s konferenčním hovorem nikdy neměli.

Odlišné chování konferenčního hovoru v síti Oskar, na které nejsou zákazníci zvyklí, však není způsobeno žádnou chybou, ale nastavením Oskarovy sítě. Při konferenčním hovoru je totiž slyšet právě ten účastník, který se projevuje nejhlasitěji. Tiskový mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský nám k tomu řekl: “Vycházíme z reakcí našich zákazníků, z nichž je patrné, že obvykle upřednostňují tento model konferenčního hovoru před směšováním signálu z jednotlivých mobilů, kdy nikdo nerozumí nikomu. Aktuální nastavení tak vychází z pravidla komunikace, kdy jeden mluví a ostatní poslouchají, (což přesně náš konferenční systém umožňuje), nikoliv že mluví všichni najednou.”

Pokud se tedy chcete dostat při konferenčním hovoru v síti Oskar ke slovu, musíte zvýšit hlas. Systém rozpozná nového nejhlasitějšího účastníka a umožní mu mluvit; současně ztlumí zvuky přenášené od ostatních účastníků konference. Podle Přerovského je většina zákazníků využívajících konferenční hovory s tímto nastavením spokojena. Technici Oskara mohou v případě potřeby změnit model konferenčních hovorů tak, aby byl obdobný jako v síti konkurenčních operátorů. Nicméně vzhledem k tomu, že změna by se týkala všech zákazníků – a ti změnu nechtějí – je velmi nepravděpodobné, že by Oskar k tomuto kroku sáhnul. Koneckonců, možnost mluvit ke skupině lidí bez toho, aby vám skákali do řeči, je příjemná.

Více se o tom, jak funguje konferenční hovor, dozvíte v tomto článku.