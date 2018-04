Konektor pro Sony Clié řady T a NR

Sám jsem tento návod sháněl po všech čertech a nemohl jsem se ho dopátrat. Nakonec jsem vše vyřešil tak, že jsem se stal Developerem firmy Sony (vývojářem HW částí periférií k novým Clié) a hle schéma zapojení a popisu konektoru byly hned na dosah. Takže pojďme se teď spolu podívat na zapojení nového 20-ti pinového konektoru pro Clié řady T a NR. Řada T a NR je naprosto totožná!

Na obrázku vidíme sice jižhotový kabel s osazeným konektorem pro USB a RS232 rozhraní, ale co je hlavní, také vlastní konektor, který je dobré sehnat a hlavné ten správný. Vodítkem by mělo být to, źe konektor má piny pouze z jedné strany a je jich dvacet!!!





Tabulka zapojení a popis jednotlivých pinů dvacetipinového systémového konektoru firmy Sony na zařízeních Clié řady T a NR:

Číslo PIN Signál Popis 1 NC Nezapojen 2 GND Zem 3 D+ USB data signál pozitivní 4 D- USB data signál negativní 5 USB GND Systémová zem pro USB 6 VBUS VBUS pro USB 7 Res Rezervováno pro budoucí použití 8 DC+B Externí napájení. Slouží pouze pro napájecí část, tj. z tohoto pinu se nenabíjí vestavěné akumulátory! (Stejnosměrné napájení 5,2V +- 0,15V) 9 CHARGE Nabíjecí část. Připojením napájení na tento kontakt se nabíjí vestavéné akumulátory. (Stejnosmérné napětí 5,2V +- 0,15V) 10 Res Rezervováno pro budoucí použití 11 UnregOut Neregulované výstupní napájení externích periférií z akumulátoru v Palmu. Je to natvrdo připojenó!!! Tj. napětí kolísá podle nabitých / vybitých akumulátorech v rozmezí 4,2 až 3,4V z proudovou zatížitelností 100mA !!!! 12 HotSync Žádost o přerušení a vyvolání synchronizace. Aktivuje se přivedením úrovně L tj. propojením na zem (GND). 13 DTR Data Terminal Ready, vysílání dat z Clié. Datový terminál připraven. 14 RXD Receive Data, příjem dat z periférií nebo PC do Clié. 15 TXD Transmit Data, vysílání dat z Palmu do PC nebo připojených periférií. 16 CTS Clear To send, hardwarová kontrola průtoku dat. 17 RTS Request To Send, hardwarová kontrola průtoku dat. 18 CNT Detekce připojených periférií. Propojením tohoto pinu přes rezistor odpovídající hodnoty na zem. Řekne Palmu, co je připojeno na jeho systémový konektor. Hodnoty jsou následující Sériové rozhraní připojení kabelu, nebo kolébku R = 22 kOhm. Sériové rozhraní připojení modemu, mobilního telefonu atp. R = 47 kOhm. USB kabel nebo kolébka R = 220 kOhm. Nezapojeno, odpor větší než 10MOhmů. 19 GND Zem 20 NC Nezapojen

Signály UART pro DTR, RXD, TXD, CTS a RTS jsou napěťové úrovně CMOS 0 až 3,3V.

Pokud budete chtít pŕipojit PDA k sériovému portu PC doporučuje výrobce zařadit do cesty napěťový převodník pro RS232, např. firmy Sipex a to SP3222. Jedná se skoro o katalogové zapojení, které jsem Vám čtenářům chtél zde umístit. Ale bohužel bylo mi to zakázáno od výrobce, to jakkoliv publikovat :( Takže nahlédněte do katalogových listů daného “integráče” a přidejte napájecí část, pár blokovacích kondenzátorů, a propojení mezi konektorem Canon 9pin pro RS 232 a systémovým konektorem pro Sony Clié T a NR, a mělo by to fungovat...

Závěr:

Pokud budete chtít ke svému PDA Sony Clié připojit jakékoliv zařízení nebo příslušenství, nemusíte se obávat, je to velice jednoduché, konektory jsou u nás k sehnání a tak záleží pouze na Vaší zručnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů, směřujte je prosím do mé emailové schránky.