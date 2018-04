Konektor pro PDA Visor

Visory byly od nejlevnějších, které nebyly dodávány s kolébkou, až přes všechny ostatní modely, které byly již vybaveny kolébkou, opatřeny systémovým konektorem a rozhraním USB, které v té době mělo jen málo zařízení. Připomeňme, že v té době kralujícím Palmům V-kové řady toto rozhraní chybělo, měly pouze sériový port! Takže již v této době měly Visory něco navíc, což byla rychlá synchronizace s Desktopem a se stolním počítačem.





Na obrázku vidíte pohled n

a PDA HandSpring Visor a označení jednotlivých pinů systémového konektoru umístěného na spodní hraně PDA.

Tabulka zapojení a popis jednotlivých pinů 8-mi pinového systémového konektoru firmy HandSpring na zařízeních Visor:

Číslo PIN Signál Popis 1 RxD Vstupní signál sérového rozhraní (portu) 2 HS/KBD Identifikace zapojených periférií, nebo kolébky. Pokud je na tento vstup přivedena zem (GND), proběhne synchronizace přes sériovou nebo pokud není aktivováno HotSync tlačítko identifikuje to připojené sériové příslušenství (periférie). 3 HS Vstup tlačítka HotSync z kolébky. Propojením tohoto pinu přes tlačítko HotSync na zem (GND) proběhne synchronizace a podle pinu č. 2 se PDA dozví zda tato synchronizace proběhne přes sériový port (pokud je pin 2 připoje n na zem), nebo pomocí USB portu (pin 2 je nezapojen). 4 GND Zem (0V) 5 USB_D- Záporný pól signálu synchronizace pomocí USB, Slave pro synchronizaci s PC. Není Master pro periférie (příslušenství). 6 USB_D+ Kladný pól signálu synchronizace pomocí USB, S lave pro synchronizaci s PC. Není Master pro periférie (příslušenství). 7 VDOCK Vstup napájecího napětí pro Visor. POZOR tento pin není používán pro napájení vlastního PDA, ale pouze pro napájení SpringBoard modulů. Na desce je tento pin zapojen pouze na rozšiřující konektor SpringBoard modulu. 8 TxD Výstupní signál sérového rozhraní (portu)

Závěr:

Pokud budete chtít ke svému PDA Visor připojit jakékoliv zařízení nebo příslušenství, nemusíte se obávat, je to velice jednoduché, konektory jsou u nás k sehnání, takže by to neměl být problém. Pouze při případné konstrukci nezapomeňte na pinu 2 identifikovat, že připojujete sériové rozhraní. Ostatní by mělo být již bez problémů…