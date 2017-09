Prostě se tam nevejde. Sluchátka se budou připojovat jinak

Když se Apple minulý rok rozhodl vypustit z iPhonů 7 audio konektor jack 3,5 milimetru, způsobilo to velké pozdvižení. Přitom si Apple pravděpodobně jen připravoval půdu do budoucna. Do iPhonu 7 by se možná jack konektor vešel, i když má 3D Touch displej a haptický motorek pro ústřední tlačítko. U moderních smartphonů s displejem přes celé čelo je ale přítomnost jacku velký problém.

Jasně se k tomu vyjádřil na serveru Reddit Andy Rubin. To je jeden z tvůrců systému Android a nově to zkouší se smartphony. Jeho Essential PH-1 je přední představitel moderní koncepce mobilů, má asi největší „zastavěnou“ plochu displejem na čele ze všech konkurentů.

Rubin vysvětlil, proč jeho smartphone postrádá audio konektor jack. Odpověď je jednoduchá. Do telefonu se prostě nevejde. Essential PH-1 má okolo displeje minimální rámečky, jen vespod je menší ploška. Přední kamera je v malém vykrojení displeje.

Rubin přímo řekl: „Jack je pořádně velký komponent, který se špatně „snáší“ s koncepcí smartphonu s displejem přes celé čelo. Jeho přítomnost jsme podrobně promýšleli, ale výsledkem by bylo mnoho kompromisů, se kterými jsme nemohli souhlasit“.

Rubin pokračuje: „Mohli jsme udělat „bradu“ a zmenšit kapacitu baterie o 10 procent, nebo by měl telefon kvůli jacku výraznou bouli. Rozhodli jsme se, že je důležité mít krasný, tenký smartphone se solidní výdrží. A nakonec jsme se rozhodli pro příslušenství s DAC převodníkem vysoké kvality, abychom o klasická sluchátka nepřišli“.

Společnost Essential tak bude řešit chybějící konektor přídavným modulem, nový smartphone je totiž modulární přístroj se snadným připojením příslušenství. Zatím jím je jen 360stupňová kamera.

Ostatní výrobci přibalují ke smartphonům bez jack konektoru redukce.