KONEKTIVITA S MICROSOFT EXCELEM

V prvním sloupci (1) byla pouze celá čísla od 1 do 100. Ve druhém sloupci (2) celá čísla od 100 do 1 Ve třetím (3) rozdíl předchozích sloupců, výsledek celá čísla Ve čtvrtém (4) pak (1) + (2) / 100* (1), výsledek reálná čísla V pátem (5) pak (1) + (4), výsledek reálná čísla

MENU QuickSheet

VOLBA OPEN WORKBOOK...

OTEVŘENÍ SEŠITU QuickSheetu

ULOŽENÍ SEŠITU QuickSheetu

SMAZÁNÍ SEŠITU QuickSheetu

MENU OPTIONS - HOTSYNC



Synchronizace (Synchronize):



Zajistí synchronizaci kategorií s adresáři (přenos dat z PalmPilota) a adresáře s kategoriemi (přenos dat z MS Excelu).

Zajistí synchronizaci sešitů v těchto adresářích (kategoriích) v závislosti na tom, zda byly změněny nebo ne. Pokud byly sešity modifikovány na obou stranách, pak provede synchronizaci podle volby If both copies.....



Kopie z PC do PalmPilota (Copy from PC to PalmPilot):



Zkopíruje adresářovou strukturu z PC a vytvoří v PalmPilotovi odpovídající kategorie.

Zruší všechny kategorie na PalmPilotovi, které nemají odpovídající adresář na PC.

Zkopíruje všechny sešity z PC do PalmPilota a to s dodržením kategorií.

Smaže všechny další sešity.



Kopie z PalmPilota do PC (Copy from PalmPilot to PC):



Zkopíruje všechny kategorie do PC a pokud nemají odpovídající adresáře, pak je vytvoří.

Zruší všechny adresáře na PC, které nemají odpovídající kategorii v PalmPilotovi.

Zkopíruje všechny sešity z PalmPilota do odpovídajících adresářů na PC

Smaže všechny další sešity.



Bez výměny dat (Do Nothing):



Použijte např. tehdy, když chcete použít Hotsync pro natažení jiných aplikací, ale bez výměny dat aplikace QuickSheet.



MENU OPTIONS - GENERAL

OSTATNÍ

Společně s aplikací QuickSheet dostanete také aplikaci, která umožňije vzájemné "přetahování" dat mezi aplikací QuickSheet a vaším tabulkovým procesorem Microsoft Excel. Jen pro přesnost uvádím, že jsem vše zkoušel na plně lokalizované (české) verzi MS Excelu97 (pro Office 97) a to pod WinNT 4.0 WorkStation CZ.QuickSheet přímo nepodporuje konektivitu s více uživateli. Výměna dat probíhá s daty toho uživatele, který je nastaven. Tato cesta k datům uživatele je zapsána v systémovém registru Win95 nebo WinNT. Uživatelé WinNT mají výhodu. Stačí totiž, aby se přihlásili pod svým jménem do WinNT, automaticky se jim zpřístupní jejich systémový registr s jejich nastavením cesty k datům.Autoři doporučují pečlivě zvážit, co chcete s QuickSheetem dělat. Podle toho, zda chcete nasbíraná data "přetahovat" z PalmPilota do PC, nebo např. připravené ceníky natahovat do PalmPilota, popřípadě provádět synchronizaci. Sami pak doporučují používat Excel pouze pro zobrazení dat vytvořených v PalmPilotovi.Asi sami pochopíte, co je k tomu vede. Samotného mně to zajímalo, a tak jsem pro Vás provedl jednoduchý test, abyste si mohli udělat obrázek o práci QuickSheetu. Vše s QuickSheetem jsem prováděl na PalmPilotovi Pro, s 1MB a s 548kB volné paměti.Nejprve jsem vytvořil tabulku v Excelu97, (sešit pouze s jedním listem).Tabulka zaplňovala 100 řádků a 5 sloupců.V počítači jsem tento soubor uložil pod názvem "Můj sešit č. 1", včetně češtiny. Pod FAT měl velikost 20kB.Po HotSyncu, který trval u QuickSheetu cca 20 sekund, jsem se podíval, a tentýž soubor zabíral v paměti PalmPilota 32 kB. Jeho otevření (10x se mi ukázal identifikátor Opening...) trvalo cca 30 sekund. Protože se mi nevlezlo všech 5 sloupců na displej, nastavil jsem jich 6 a následné přepočítávání všech buněk opět trvalo cca 30 sekund.QuickSheet je vhodný zejména tam, kde je počet položek v listu přijatelný a pohybuje se na kritické hranici 260-ti řádků, a sloupců A-IX. Přečtěte si informace o problémech . Obecně se dá říci, žePři instalaci z dodaných disket se automaticky tam, kde máte nahrán MS Office, do podresáře XLStart nakopíruje soubor. Tento soubor se po spuštění MS Excelu automaticky aktivuje a přidá Vám do stávajícího menu MS Excelu položku QuickSheet. Pokud toto menu chcete z MS Excelu odstranit, musíte v adresáři XLAStart smazat souborPokud se Vám umístění položky QuickSheet v menu v MS Excelu nehodí, najeďte na něj myší, přidržte klávesua menu QuickSheet přetáhněte myší na pozici, která se Vám hodí. Tato položka se dá umístit kamkoliv do menu. Po restartu Excelu se menu vrátí opět na původní místoPodadresář QuickSheetu, obsahující jednotlivé sešity pro PalmPilota, je možno standarním způsobem měnit. Autoři doporučují Průzkumníka. Nepoužívejte dále vnořené adresáře. Adresáře totiž odpovídají názvům kategorií. Po HotSyncu se veškeré změny projeví i v PalmPilotovi a to v sekci Kategorie.: pokud např. přesunete na PC sešit z adresáředo Vámi vytvořeného, na PC bude přesun uskutečněn, ale v PalmPilotovi zůstane po HotSyncu sešit v původní kategori a ještě se do PalmPilota "přihraje nová kategorie "Testovací" s příslušným sešitem.: neumisťujte do adresáře se sešity QuickSheetu jiné soubory než platné sešity QuickSheetu s příponouPokud jste si vybrali adresář, ze kterého chcete otevřít sešit QuickSheetu doubleklikněte na název tohoto sešitu. Otevře se okno MS Excelu.Co je dobré u této operace je to, že data z vybraného sešitu QuickSheetu se do sešitu MS Excelu importují. Můžete tedy provést úpravy bez strachu, že si znehodnotíte původní data.Pokud chcete, můžete si změněná data uložit pomocí menu QuickSheet, Save Workbook.... Dialogové okno je stejné jako u otvírání sešitu. Maximální délka jména pro sešit QuickSheetu je 31 znaků.Pokud chcete smazat sešit, musíte jej manuálně smazat na obo platformách. Tj. jak v PC, tak v PalmPilotovi. Nezapomeňte, že nejde smazat sešit, který je aktuálně otevřený v MS Excelu.K nastavení parametrů pro HotSync a dalších hlavních parametrů slouží položkaV postatě se dá říci, že existují 4 způsoby přenosu dat mezi PC a PalmPilotem:Toto okno slouží pro:(Workbook Path):Do této kolonky zadejte cestu, kde bude Excel a HotSync hledat sešity QuickSheetu nebo si potřebný adresář najděte pomocí tlačítka Browse. :Např.: "Drive:\pilot\klásekj\qsheet\"(Warn if there are more than x cells):Pokud bude v sešitu při Hotsyncu počet buněk větší (včetně prázdných), než stanovené číslo, QuickSheet Vás upozorní.Pokud nechcete při nastavování pokaždé spouštět MS Excel, můžete tato nastavení provést také pomocí externího programu. Odkaz na něj najdete v menu Start.Vzorec, který bude při HotSyncu delší než 50 znaků bude ořezán.Funkce, které použijete v sešitu Excelu a QuickSheet je nepozná, budou označeny jako..