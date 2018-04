Konečně: z emailu na SMS u Oskara!

Čekali jsme na to poměrně dlouho, ale dočkali jsme se - od poloviny května lze posílat SMS zprávy na telefony Oskar nejenom přes webové rozhraní, ale také přímo pomocí emailu. Díky této nové službě si můžete pro svůj mobilní telefon v síti Oskar zřídit emailovou adresu a skrze ní být kontaktováni emailem. A co více - dokonce můžete na mobilní telefon dostat email rozdělený na více kusů. To vše zdarma.

Jako většina zajímavých služeb i funkcí má ale i tato jeden svůj háček - naštěstí jen malý a snad vás ani nebude muset zajímat. Celou službu totiž neposkytuje, jak by se dalo očekávat, společnost Český Mobil, ale naše maličkost ve spolupráci s CS Software. Oblíbenou službu Gate - gate.mobil.cz - jsme totiž doplnili o rozhraní do sítě Oskar.

Toto rozhraní funguje velmi jednoduše - využívá služeb WWW brány společnosti Oskar a my tedy jen šetříme společnosti Český Mobil práci, kterou by musela věnovat vývoji podobného řešení - má tedy více času věnovat se jiným starostem (namátkou: infolinka, pokrytí, start WAPu).

A co více - díky možnosti nastavit si v Gate účinný systém filtrů šetříme Oskarovi SMS centrum, stejně tak možností, nastavit čas kdy zprávy jsou a nejsou přeposílány na mobil. Pro pohodlí uživatelů můžeme kontrolovat i POP3 schránku a nové emaily přeposílat na mobil, můžete si samozřejmě také nastavit přeposílání mailů na svoji mobilní adresu v Gate bez kontroly POP3, pokud to váš správce poštovní schránky umožní.

Co dodat - službu Gate si můžete vyzkoušet a rozhodnout se sami. Pro majitele Oskarů je to momentálně jediná cesta, jak dostat emaily na svůj mobilní telefon. Jak dlouho tato cesta zůstane průchodná, zatím nevíme - celá implementace byla provedena bez vědomí lidí z Oskara a například RadioMobil ji nese poměrně nelibě s tím, že jde o komerční službu (zobrazujeme tam bannery...).

Zvolí Oskar represe, nebo celou věc ponese klidně s tím, že jde o službu, kterou jeho klienti opravdu potřebují?