Konečně snad bude schválený standard pro Ultra Wideband

Firmy sdružené v pracovní skupině IEEE 802.15.3a již delší dobu pracovaly na standardizaci technologie Ultra Wideband (ultraširoké pásmo, UWB) pro přenos dat na krátké vzdálenosti. Firmy slibují bezdrátovou náhradu technologií USB a FireWire (uvažuje se o názvu FireWireless), potažmo i Bluetooth. UWB by měla být běžně schopna přenášet počítačová data nebo třeba pohyblivý digitální obraz s vysokým rozlišením rychlostí 480 megabitů na vzdálenost několika metrů pomocí krátkých impulsů vysílaných v pseudonáhodných intervalech na frekvencích 3,1 GHz až 10,6 GHz.

Vývoj se však rozdělil do dvou větví nazvaných DS-CDMA a MB-OFDM, výrobci se rozdělili na dva tábory a zastánci MB-OFDM v čele s firmami Intel a Texas Instruments se rozhodli jednat sami mezi sebou mimo pracovní skupinu 802.15.3a. Na druhé straně stojí koalice firem, z nichž nejsilnější je Motorola. Donedávna tvrdošíjně lpěli na koncepci DS-CDMA a odmítali jednat o ratifikaci MB-OFDM, nyní jsou však ochotni ke kompromisu. Rádi by využili návrh společnosti PulseLink, který by měl umožnit koexistovat zařízením využívajícím oba standardy.

Čistota návrhu, nebo snadnost implementace?

Technologie Direct Sequence Code Division Multiple Access (Vícenásobný přístup s dělením podle kodu přímé sekvence, DS-CDMA) je velmi podobná technologii 802.11b, která je společným jmenovatelem řešení pro Wi-Fi v pásmu 2.4 GHz. Její princip je zdánlivě jednoduchý, z dat se pomocí zadaného klíče generuje signál podobný šumu v poměrně širokém frekvenčním pásmu, přijímač pomocí korelátoru a klíče ze signálu v rozprostřeném spektru zpět rekonstruuje data.

Konkurenění Multiband Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Vícepásmový ortogonální frekvenční multiplex, MB-OFDM) vysílá signál s relativně nízkou rychlostí symbolů na velkém množství sousedících relativně úzkých frekvenčních pásem. Podobně funguje část technologií DSL a technologie 802.11g i 802.11a pro rychlejší Wi-Fi. Je však zapotřebí s uvědomit, že šířka frekvenčního pásma pro technologie DS-CDMA a MB-OFDM činí jednotky gigahertzů, což je nesrovnatelně více než u jejich předobrazů.

Varianta MB-OFDM je relaivně snáze a levněji realizovatelná, což je důvodem její popularity u části výrobců navzdory rozkolu, který v pracovní skupině 802.15.3a vyvolala. Koexistence DS-CDMA a MB-OFDM na společném frekvenčním pásmu by mohla přinášet podobné problémy se vzájemným rušením jako koexistence Wi-Fi a Bluetooth v pásmu 2,4 GHz.

Sjednotitel PulseLink

Společnost PulseLink navrhla řešení, které by umožnilo zažehnat rozpory a znovusjednotit technologie pro UWB. Návrh nazvaný Common Signaling Protocol (Společný signalizační protokol, CSP) počítá se zřízením relativně pomalého kanálu (1 až 2 Mb/s) mezi zařízeními.Tento kanl by koordinoval, ve kterém okamžiku bude které zařízení vysílat, v pípadě technologií DS-CDMA i MB-OFDM totiž čistý čas vysílání dat zabere jen maximálně 10% celkové doby přenosu.

Společnost PulseLink již dříve prokázala kreativitu a flexibilitu. Původně se totiž s UWB počítalo pro vysílání v ještě širším pásmu na mnohem větší vzdálenosti, americké úřady však frekvence pro UWB silně omezily. Údajně kvůli obavám z rušení jiných technologií, zejména měl být ohrožen navigační systém GPS. Firma PulseLink si však operativně našla jiný tržní segment a začala vyvíjet řešení pro využívajícíc tehnologii UWB pro datovou komunikaci po rozvodech kabelové televize, kde její operátor může zarušit jedině své vlastní televizní kanály.

Má CSP smysl?

PulseLink chce v případě schválení CSP poskytnout výrobcům své klíčové patenty za výhodných podmínek. Ne všichni jsou však nadšeni, zastánci MB-OFDM v čele s Intelem dávají najevo svoji skepsi a hodlají MB-OFDM prosadit silou. Někteří odborníci navíc soudí, že vzhledem ke krátkému dosahu UWB v pásmu 3,1 až 10,6 GHz je vzájemné rušení spíše teoretickým problémem.