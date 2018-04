Konečně: první český virtuální operátor Mphone oficiálně odstartoval

Informace Mobil.cz o tom, že v Česku vzniká první skutečný virtuální operátor, jsou již realitou (o tarifech nového operátora čtěte zde). Poslední říjnový den oficiálně odstartoval Mphone, který provozuje řetězec Makro Cash & Carry ve spolupráci s Telefónica O2. Tarify Mphone si může objednat každý majitel zákaznické karty Makro, nemusí přitom splnit žádné další podmínky.





Tarify Makro, technika O2 – podobně jako Tchibo Mobil

Virtuální operátor Mphone bude fungovat na identickém principu jako jeden z nejúspěšnějších virtuálních mobilních operátorů v Evropě, německý Tchibo Mobil. I ten je navázán úzce na operátora E-Plus, který zajišťuje nejen samotnou síť, ale také technickou podporu a účtování. Zákazník tedy podepisuje smlouvu nikoli s Tchibo Mobil, ale s E-Plus.

V případě Mphone bude postup naprosto identický, zákazník si na stánku Mphone v prodejně Makro vybere některý z Mphone tarifů, ovšem smlouvu podepisuje s O2. To také zajišťuje fakturaci, i když na faktuře bude kromě loga Telefónica O2 i logo Mphone a Makro. Na rozdíl od běžných zákazníků O2 budou moci ale zákazníci Mphone získat některé výhody navíc. Půjde zejména o dodatečné volné minuty vázané na nákupy v řetězci Makro.





V aktuální nabídce může zákazník získat ke svému tarifu 100 volných minut navíc, pokud nakoupí v Makru za více jak 2 500 Kč. Tato nabídka je platná do 25. 11. 2008, je tedy vázána na aktuální nabídku Makra, které se obměňuje každé dva týdny. Podle vyjádření Stanislava Novotného, Brand and Communication Managera Makra, chystá Mphone další nabídky i pro následující období.

V budoucnu bude Makro nabízet bonusy pro Mphone tarify například jen za nákup určitého zboží nebo za celkovou útratu na zákaznickém účtu, případně místo volných minut nabídne SMS. Jak potvrdili zástupci Makro na tiskové konferenci, postupně by se měl bonusový program vyprofilovat tak, aby zákazník předem věděl, jaké bonusy může očekávat.

Bonusy jen na hlavní kartu

Každý zákazník Makra, tedy registrovaný firma nebo podnikatel, může uzavřít jen jednu smlouvu s Mphonem. V rámci smlouvy si ale může objednat více SIM karet, služba je totiž zaměřena na typické zákazníky Makro, tedy především malé až střední podnikatele. Pokud má zákazník ke své registraci vydáno více zákaznických karet Makro (může mít maximálně dvě), útraty na obou kartách se sčítají.

Jakmile zákazník dosáhne na některý z Mphone bonusů, přičte se toto zvýhodnění na SIM kartu, kterou zákazník při podepisování smlouvy na tarify Mphone uvede jako kmenovou (hlavní). Jakékoli zvýhodnění, které zákazník získá je platné 30 dní od okamžiku aktivace a není vázáno na zúčtovací období.





V případě, že by chtěl zákazník přičíst bonus na jiné telefonní číslo, může mu přiřadit statut kmenové karty. Majitel kmenové karty nemá žádná zvláštní oprávnění k ovládání parametrů zákaznického účtu, nejde tedy o řídící SIM kartu, tak jako u firemních zákazníků.

O tom, že dosáhl zvýhodnění, bude zákazník informován prostřednictvím SMS, která bude doručena na jeho telefonní číslo. Každý zákazník Mphone navíc získá přístup do on-line systému, kde si bude moci ověřit stav svého účtu i aktivované bonusy. Technickou a zákaznickou podporu pro Mphone bude zajišťovat Telefónica O2.

Předplacené karty a telefony jsou v plánu

Na rozdíl od většiny virtuálních operátorů v Evropě nezačal Mphone s nabídkou předplacených karet, ale paušálních tarifů. To je dáno zaměřením na specifickou cílovou skupinu. Nicméně, jak nám potvrdil Aleš Drábek, costumer director Makro, na tarifu pro předplacené karty se pracuje a je pravděpodobné, že Mphone s jejich nabídkou přijde.

Česká pobočka Makro je navíc jakýmsi pilotním projektem pro celou skupinu Metro/Makro. Pokud se tedy Mphone osvědčí v Česku, je možné, že se rozšíří i do dalších zemí, kde skupina působí. Obchody Metro/Makro přitom dnes najdeme v 29 zemích. Pokud by se tedy z Mphone stal skutečně globální operátor, mohli by se jeho zákazníci časem dočkat i výhodnějších cen za volání ze zahraničí. Přece jen, vyjednávací síla skupiny vůči operátorům není úplně zanedbatelná.

Startovní nabídka Mphone zahrnuje prozatím telefon Motorola W175, který může zákazník získat za 1,19 Kč. Tím bohužel Mphone pokračuje v neblahém přístupu českých mobilních operátorů, kteří dotace telefonů spíše jen simulují. Zákazníci tak musí i při srovnatelném měsíčním úvazku platit za telefony více než v zahraničí. Kromě zmíněné Motoroly si lze k Mphone tarifům pochopitelně pořídit i jakýkoli jiný mobilní telefon, který je součástí standardní nabídky Makro. Tyto telefony už ale nejsou dotované. Podle Novotného se ale bude nabídka Mphone telefonů postupně rozšiřovat. V budoucnu se uvažuje i o modelech, které by přímo nesly značku Mphone. Data od O2 Služby Mphone lze kombinovat s některými balíčky, které nabízí Telefónica O2. Podle Jana Karase, ředitele marketingu pro residenční segment Telefónica O2, se tato možnost týká například datových přenosů. Zákazníci Mphone si tak budou moci pořídit ke svému tarifu například neomezené datové přenosy. V případě, že bude chtít zákazník jakéhokoli českého operátora přejít na Mphone, může si zachovat stávající telefonní číslo. Technicky pak půjde o přenos čísla do sítě O2, což je logické, protože Mphone jako virtuální operátor vlastní síť nemá.

Co je virtuální operátor Na rozdíl od klasického mobilního operátora nemá virtuální operátor vlastní síť. Aby mohl fungovat, musí si tedy od některého z klasických mobilních operátorů nakoupit kapacitu sítě. Uzavírá tak v podstatě jakousi velkoobchodní smlouvu a na základě toho získá možnost vytvářet vlastní tarify. V Evropě existuje několik fungujících modelů virtuálních operátorů. Jedním extrémem je stav, kdy si virtuální operátor skutečně pronajme jen přenosovou kapacitu sítě mobilní operátora a vše ostatní od prodeje, přes účtování až po technickou podporu si zajišťuje sám. Na druhém pólu stojí virtuální operátoři jako Tchibo Mobil v SRN nebo právě Mphone, kteří nabízejí vlastní tarify, ale účtování a technickou podporu za ně dělá partnerský operátor. Důležité ale je, že virtuální operátor vždy nabízí jiné tarify, než si mohou pořídit zákazníci běžného mobilního operátora, a navíc k nim přidává i další bonusy (typicky zvýhodněné volání ve "vlastní síti"). V Česku existuje i několik pokoutních prodejců, kteří se chovají podobně jako virtuální operátor. Na rozdíl od virtuálního operátora ale nepodnikají legálně a porušují všeobecné obchodní podmínky operátorů. Obvyklý postup je takový, že firma nakoupí u mobilního operátora větší množství SIM karet a na základě toho se stane významným firemním zákazníkem s přístupem k cenovým zvýhodněním a speciálním tarifům. Pak může tato zvýhodnění přeprodávat dál i s určitou marží. Kromě toho, že jde o porušení všeobecných obchodník podmínek a zákazníci takové firmy mohou být kdykoli bez varování odpojeni, skrývá se v podobném postupu ještě jedno riziko. V případě legálního virtuálního operátora (jako např. Mphone) uzavírá zákazník smlouvu na svoje jméno. V systémech mobilních operátorů pak skutečně figuruje pod svým jménem a telefonním číslem. V případě pokoutních prodejjů jsou ale všechny SIM karty zákazníků vedeny v systémech mobilních operátorů pouze pod jménem firmy, která jim SIM kartu přeprodala. Problém pak může nastat v okamžiku, kdy bude chtít zákazník na svém účtu cokoli změnit. Může jít o naprosto banální aktivaci roamingu nebo MMS. S mobilním operátorem totiž jednat nemůže, tak jako u ostatních firemních zákazníků musí vše vyřizovat tzv. správce. To je v tomto případě zástupce oné přeprodavatelské firmy. A pokud ten nebude z nějakého důvodu dostupný, máte smůlu.







Nové SIM karty Mphone ale ponesou číslo 601, a právě tato předvolba má sloužit jako hlavní identifikační znak Mphone. Prozatím se totiž nebude při volání na Mphone ozývat hláška, že jde o volání do sítě jiného operátora. Nicméně podle Karase, hláška může být zapnuta okamžitě, jakmile o to bude ze strany zákazníků (a potažmo Mphone) zájem.

První úspěch může strhnout lavinu

Česku dlouho skutečný virtuální operátor chyběl. Podomní obchodníky podnikající na černo a porušující všeobecné podmínky mobilních operátorů počítat nelze. Mobilní operátoři se totiž vzniku virtuální konkurence bránili všemi silami. Pokud ale vznikl první projekt, těžko mohou v torpédování této snahy pokračovat.

Makro a jeho Mphone se samozřejmě zaměřují na velmi specifickou (a relativně omezenou) skupinu zákazníků. Možná proto mělo cestu k dohodě nejsnazší. Dá se ale předpokládat, že pokud O2 ustoupilo Makru, nebudou moci mobilní operátoři nadále znevýhodňovat další zájemce o podobný typ služeb.

Pokud by ve své dosavadní praxi chtěli pokračovat, měl by zasáhnout Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, do jehož kompetence podobné postupy spadají. Zájemců o provozování vlastního virtuálního operátora je v Česku hned několik.

Svými ambicemi se netají Tesco, které provozuje velmi úspěšného virtuálního operátora v domovské Velké Británii, delší dobu mluví o podobném plánu i GTS Novera, což nám potvrdil i její tiskový mluvčí Pavel Kaidl ve vyjádření pro jiný článek (čtěte zde).