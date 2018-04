Konečně mobil ve tvaru malého autíčka - LG F3000

Originální a zároveň praktický design je mezi mobilními telefony stále vzácnější. Dobrých nápadů není mnoho a když se objeví, začnou se kopírovat ve velkém.

Mnoho výrobců se proto pokouší spojit s různými slavnými designerskými domy, které jejich produktům vdechnou alespoň punc originality.

První, kdo vsadil na vůni benzínu a spálené gumy, byla Motorola, pro kterou studio Pininfarina vytvořilo závodní design véčka i833. - více zde...

Na náš trh se nyní dostává jiné ryze automobilové véčko LG F3000.



Novinky LG: F3000, S5200, B2100 a P7200

Vzhled - chybí snad jenom kolečka

S designem tohoto sportovního vozu to společnost LG přepískla a výsledek působí na první pohled až trochu infantilně. Výrobce jako by nechtěl nechat nic na naší fantazii a k mobilu div nepřipevnil i kolečka a státní poznávací značku.

Telefon přitom není vůbec ošklivý. Líbí se nám žraločí přední maska. Velmi elegantně působí podlouhlá boční tlačítka i blesk fotoaparátu alegorující logo automobilky Bentley. Jako celek to ovšem nějak nefunguje. Vše je až příliš okaté a domníváme se, že telefon má šanci oslovit spíše rozmarné děti než zapálené automobilové fanoušky.

Kromě zmíněného fotoaparátu najdete na přední straně externí OLED displej s rozlišením 96 × 96 bodů. Standardní černo-modré zobrazení působí velmi moderně. Stiskem boční klávesy lze úvodní obrazovku změnit do barevného režimu s kouskem formule na pozadí. Toto zobrazení je ovšem mnohem méně přehledné.



Externí displej bohužel po chvilce zcela zhasíná

Dalším designovým prvkem ze světa motorů je dvojice falešných reflektorů. Ty ukrývají externí stereo reproduktory. Datový i sluchátkový konektor jsou chráněny pevnými plastovými krytkami, což působě velmi kompaktně v případě, že je nevyužíváte. Když připojíte sluchátka nebo datový kabel, tak musí krytky trčet stranou.

Po rozevření telefonu poznáte klasické véčko. LG F3000 vás mile překvapí elegantním uspořádáním tlačítek s jasným oddělením funkční a numerické části. Při bližším pohledu si ale nelze nevšimnout, že funkčních tlačítek je tu až příliš mnoho.

Zbytečné klávesy kritizujeme u drtivé většiny mobilů od LG. Základní paměť 40 MB nepovažujeme za dostatečnou, aby ospravedlnila hned dvě tlačítka pro rychlou aktivaci MP3 přehrávače – jedno na boku a druhé nalevo od ovládacího kříže. Stejná situace se opakuje s aktivací fotoaparátu. Vše je zdvojené, výsledkem je nepřehledná míchanice a dojem nekoncepčního rozvržení jednotlivých kláves.

Pochvalu naopak zaslouží numerická část klávesnice. Řady kláves oddělují výrazné podélné rýhy, které usnadňují orientaci prstů při psaní. Také výrazné modré podsvícení je rovnoměrné a navíc působí moderně.

S rozměry 88 × 45 × 24 milimetrů a hmotností 85 gramů patří véčko LG F3000 mezi telefony s velikostí "tak akorát". Baterie o kapacitě 1000 mAh slibuje až tři hodiny hovoru nebo devět dnů v pohotovosti. Konstrukce bohužel není tak perfektní, jak je u jiných asijských véček zvykem, a při promnutí v ruce testovaný vzorek lehce povrzává.

Displej a menu

Nebyl by to snad ani telefon od LG, kdyby jeho otevření nedoprovázela kýčovitá melodie. Možnosti externího reproduktoru budete mít příležitost otestovat při stisku každého tlačítka i posunutí v hlavním menu. Nemusíte se ale bát. Po pár minutách lze všechny efekty povypínat a telefon pak můžete i vzít mezi lidi.

Hlavní displej už dnes žádnou velkou slávu neudělá. LG používá stále stejný typ, kam až naše paměť v redakci sahá. Jde o aktivní TFT displej s průměrným rozlišením 160 × 128 bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Pozadí s motivem závodního vozu se patrně zdálo pro tento unikátní model málo. Hlavní menu tak doprovází animace sportovního vozu, který jednou přijede a vyhodí směrem do obrazovky obálku, jindy symbolizuje kmitající klíč menu Nastavení. Komu by to nepřipadalo dost cool, má na výběr i jednoduchou matici 3 × 3.



Položka zpráv je v tomto zobrazení menu přesně uprostřed

V dalších úrovních už poznáváme opravdu staré menu, které by si po několika letech zasloužilo radikální úpravy, aby udrželo tempo s konkurencí. Například z okna zpráv, které lze rychle aktivovat pohybem doprava, můžete na textovku odpovědět, ale už vás nenechá vytvořit novou. Telefon se také při zadání úkolu až příliš často odmlčí a zobrazuje jen symbol čekání.

Výrobce se bohužel neubránil ani četným chybám v lokalizaci. Testovaný vzorek tak opačně hlásí stav Bluetooth Vypnuto / Zapnuto. V nastavení vyzvánění se najednou objeví položka viz. výše. Často se také objevují chybějící mezery mezi položkami složených z několika slov.

Telefonování

Do telefonu vtěsnáte velmi slušných 1000 jmen. LG F3000 si navíc chvályhodně poradí i s kontakty na SIM kartě. Lze mezi nimi kontakty hromadně kopírovat, ale telefon vždy zobrazuje obě naráz. Dovolí vám ovšem nastavit, do které paměti se mají nové kontakty přidávat. Záznamy v telefonu mohou obsahovat až tři telefonní čísla, fax, e-mail a telefon nabídne i možnost přiřadit obrázek.

Editor kontaktů stále hlásí, že seznam obrázků je prázdný, i když máme v telefonu přes třicet fotografií. Obrázek ke kontaktu přiřadíte jen v případě, že jej už pořídíte v rozlišení 48 × 48 pixelů. Z takové ikonky bohužel volajícího stejně nepoznáte. Mnohem větší bolest tohoto telefonu však objevíte při procházení seznamu. Stejně jako u starších modelů doprovází zadání každého dalšího znaku odhadem dvouvteřinová pauza.

Součástí výbavy jsou samozřejmě vyzváněcí profily a skupiny volajících, které bohužel nelze použít pro filtrování hovorů. Pochválit musíme kvalitu MP3 vyzvánění, LG F3000 podporuje i 64hlasou polyfonii.

Zprávy

Kromě multimediálních zpráv se nové LG pochlubí i e-mailovým klientem, který dokáže i odesílat fotky z fotoaparátu jako přílohy. Snímky v plném rozlišení jsou bohužel pro aplikaci v telefonu příliš velkým soustem, za což ztrácí telefon další body. Paměť na 150 textových zpráv by měla většině uživatelů stačit. Škoda chybějícího archivu, kde by byly důležité zprávy ochráněné před hromadným mazáním.

Slovník T9 neodesílá znaky s diakritikou, i když je editor zobrazuje. Zprávy tak mají standardních 160 znaků. Na klávesnici se píše docela dobře. Zdržovat vás může takový drobný detail, že po tečce nedává editor automaticky velké písmeno. Osobně jsem kvůli tomu vyřadil velká písmena z repertoáru.

Ostatní funkce

V nabídce najdete hned pětici budíků, které mohou vyzvánět pravidelně každý den nebo jen ve všední dny. Jako vyzváněcí tón se nám bohužel nepodařilo nastavit skladbu ve formátu MP3. Jednoduchý kalendář má stále nastaven nepochopitelný limit na 20 položek. U záznamníku zůstal také limit dvaceti vteřin na jednu nahrávku, což se dalo pochopit u modelů s pamětí tři megabajty, ale u novinky to postrádá smysl.

Fotoaparát s rozlišením 1,3Mpix nás oproti tomu velmi příjemně překvapil. LG sice přináší megapixelové snímače o generaci později za ostatními výrobci. Úroveň snímků je ovšem na poměry mezi telefony velmi dobrá. Fotoaparát nabízí jen základní funkce, za důležitý ale považujeme hlavně výsledek. Posuďte sami:

Jedinou výtku máme k hledáčku, který nezobrazuje kompletní scénu. S mobilem na výšku je snímek horizontální a naopak, což nám pokazilo pohledy do horské krajiny. Nedokážete ani přesně odhadnout kompozici. Kamerka navíc není umístěna zrovna anatomicky a několik fotek se mi tak podařilo vylepšit o detail svého ukazováku.

Podpora MP3 se stává u mobilů nutným doplňkem. Základní paměť o kapacitě 40 MB vám bohužel nedovolí využít jej jako náhradu hudebního přehrávače. Máte alespoň dostatečnou zásobu pro atraktivní vyzvánění a fotografie. V menu přehrávače potěší ekvalizér, který má na zvuk překvapivě velký vliv. Náhodné nebo opakované přehrávání bereme jako samozřejmost. Kvalita reprodukce zaslouží stejně jako fotoaparát pochvalu.

Dvojice předinstalovaných her nás příliš neoslovila. Action life přináší takové zajímavosti jako hod telefonem do dálky nebo držení rovnováhy v autobuse. Logická hra Helloween není o moc lepší. Naštěstí telefon podporuje Javu, a tak si můžete další hry dle libosti stáhnout.

Pro připojení na internet nabízí telefon WAP ve verzi 2.0, GPRS třídy 10 (4+2) a potěší podpora Bluetooth. Výrobce si dal tentokrát záležet a od začátku se zdá jeho funkčnost bezchybná. V základním balení se bude navíc nacházet i USB kabel.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? unikát

Bluetooth

dobrý fotoaparát

MP3 Proč ho nekoupit? kýč

malá paměť na hudbu

pomalé hledání Kdy? březen 2006 Za kolik? 8000 Kč včetně DPH

LG F3000 je velmi fotogenický model a zejména čelní pohledy na tento telefon působí přímo agresivně. Po shlédnutí prvních fotografií korejské verze, která má navíc i digitální detektor alkoholu v krvi, jsme se na evropskou GSM variantu opravdu těšili.

Naživo bohužel prvotní okouzlení rychle vyprchá. Docela zajímavý nápad je podle nás v tomto případě zpracován příliš kýčovitě. Zejména ikonky v menu a pořvávání motoru při každém kliknutí stranou vás nenechají na pochybách, že telefon může slavit úspěchy snad jen u mladších ročníků.

LG F3000 si navíc přináší neduhy starších modelů spojené zejména s extrémně pomalým listováním v telefonním seznamu. Startovní cenu na hranici 8000 korun tak považujeme, s ohledem na cílovou skupinu, za velmi vysokou.