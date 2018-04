Konečně mobil, který vás přežije. A stojí za ním exšéf Eurotelu

Mobil Sonim XP1 je zřejmě nejodolnějším zařízením na trhu. Přístroj s rozměry 113 x 50 x 22 mm je odolný proti nárazu, prachu, vodě i poškrábání, za což vděčí také gumové membráně. Pro použití v extrémních podmínkách jsou uzpůsobena i velká gumová tlačítka, včetně klávesy pro funkci "mobilní vysílačky" zvané Push To Talk s rozměry 13 x 5 mm. Tlačítka tak není problém stisknout ani v rukavicích. Všechna klávesy jsou pak testovány, aby vydržely více než 500 tisíc stisknutí. Pro použití v hlučném prostředí je zase osazen silným reproduktorem pro odposlech. Přístroj by měl vydržet teploty od -40 do +85 °C.

Uvnitř přístroje se skrývá procesor ARM 9 z produkce Philipsu. S Li-Ion baterií o kapacitě 1100 mAh by měl přístroj vydržet až 4 hodiny hovoru. Displej, krytý sklíčkem odolným proti poškrábání i rozbití, je pasivní barevný (CSTN), má rozlišení 128 x 160 bodu a zobrazí 65 tisíc barev. Telefon může pracovat v sítích 900, 1800 a 1900 MHz a v jeho výbavě samozřejmě najdeme i SMS nebo WAP. Nechybí ani podpora již zmíněného Push To Talk či rychlého zasílání zpráv, tzv. instant messagingu (Mobile Presence Tool).

Mobil Sonim XP1 je určen především pro profesionální použití a je součástí komplexního řešení výrobce. Díky aplikaci Push to Talk Manager XPS můžete se svými spolupracovníky komunikovat podobně jako s běžnou vysílačkou. Součástí nabídky jsou i profesionální služby pro vzdálenou správu přístroje včetně vzdálené synchronizace kontaktů atp.

A proč bychom se takového telefonu mohli dočkat i v Česku? Jedním ze zakladatelů firmy Sonim je Terrence Valeski, dříve generální ředitel Eurotelu. A právě Terry Valeski zasedá nyní v dozorčí radě českého T-Mobile jako zástupce minoritního akcionáře - firmy Radiokomunikace. Třeba Valeski své kolegy v T-Mobilu přesvědčí, že by o tento telefon mohl být na našem trhu zájem.