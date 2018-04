Konečně budeme znát pravdu o záření z mobilních telefonů

Pokud se obáváte, že vám mobilní telefon může poškodit mozek a rádi byste měli přehled, kolik toho telefon vyzáří do vaší hlavy, potom se nejspíš brzy dočkáte pomoci. Velkou výhodou by se mělo stát uvádění hodnot vyzařování přímo na obalu nového přístroje. Konečně si budete moci kupovat telefon také podle toho, jak je šetrný k vašemu zdraví. Pro mnohé zákazníky se tento údaj jistě stane stejně důležitý, jako pohotovostní doba nebo váha telefonu.

V americkém Washingtonu se Asociace pro bezdrátové telekomunikace (CTIA) dohodla, že od srpna 2000 musí výrobce při předložení nového modelu ke schválení dát komisi k dispozici všechny hodnoty týkající se vyzařování telefonu. Tuto povinnost má výrobce sice již od roku 1998, ovšem nyní by všechny tyto údaje měly být ihned běžně dostupné veřejnosti. Do půl roku by potom měl každý prodávaný telefon v balení obsahovat informace o míře záření. Později bude povinností tyto údaje udávat přímo na obalu výrobku.

Nové opatření přichází v době, kdy se spolu s masivním rozšiřováním mobilních telefonů množí obavy z případných negativních zdravotních vlivů na člověka. Přestože britští vědci v květnu přednesli svou vyčerpávající zprávu, jež nepotvrzuje vliv na lidské zdraví, nikdo nezapomíná na dovětek celé zprávy: "Je ještě příliš brzo pro jasnou odpověď. Mobilní telefony jsou používány příliš krátkou dobu na to, aby se některé dlouhodobější následky mohly objevit již dnes."

Americké úřady tedy již pochopily, že lidé se o své zdraví strachují a pro mnohé jsou hodnoty záření, dosahované telefony, velmi podstatným kritériem ve volbě přístroje. Vždyť kdo by při představě rakoviny či jiného poškození mozku nebyl ochoten používat telefon o deset gramů těžší, který má ovšem pětinové hodnoty vyzařování oproti konkurenčnímu modelu.

Trend otevřeného uvádění hodnot vyzařování pro každý telefon by měl i výrobce přinutit k maximální snaze snížit tyto hodnoty na minimum. Mínění veřejnosti a především potencionálních zákazníků o bezpečnosti jejich výrobků jistě nemálo ovlivní prodej telefonů. Tímto prostým opatřením by tedy výrobci měli být nuceni k co nerazantnějšímu snižování hodnot vyzařování.

Stále je možné se obávat, že aktivita amerických orgánů zůstane jen za mořem. Naštěstí již před nějakým časem se i k orgánům Evropské Unie dostalo prohlášení Asociace spotřebitelů, které se věnovalo mobilním telefonům a kromě jiného se v něm hovořilo právě o míře vyzařování a informovanosti zákazníků. V případě, že se ve Spojených státech prosadí povinnost odhalit měření telefonního záření, měl by podobný krok v Evropě následovat.

Můžeme jen doufat, že se obavy o negativním vlivu mobilních telefonů nepotvrdí. Pokud se však nějaké účinky přeci jen objeví, budeme nakonec ještě rádi, že jsme si kdysi, v pravý čas, pořídili co nejzdravější telefon. Snad nám bude co nejdříve umožněno vybrat si podle jasných parametrů.