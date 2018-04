Konečně ADSL bez pevné linky − Volný Internet Extra

Pokud jste se až dosud chtěli připojit k internetu přes ADSL, bylo nutné mít aktivní pevnou linku a ve většině případů platit i paušál za hlasový tarif, byť jste ho nechtěli využívat. Jedinou možností, jak se placení paušálu vyhnout, bylo využití nabídky SHDSL připojení, které nabízela společnost Nextra (dnes GTS Novera) na své vlastní infrastruktuře. Dostupnost této služby byla ale poměrně malá, a navíc telefonní linka musela být aktivní. Pokud už uživatel linku odhlásil, měl smůlu.

Situaci ale výrazně mění nová nabídka Volný Internet Extra, se kterou přišel Volný (Telekom Austria Czech Republic, a. s.). Novou službu si lze pořídit i k už zrušené pevné lince. Podle vyjádření zástupců Volného by dokonce mělo být možné zařídit službu, i když dráty pevné linky nevedou k vám do bytu, ale třeba jen do bytového domu. Službu si mohou ale pořídit jen ti zákazníci, kteří jsou v dosahu sítě Volný – ta pokrývá zhruba 40 % pevných linek v Česku a jde především o krajská a další velká města. Ke službě zákazník získá modem ASUS AM602 za 1 Kč. Aktivace služby je zdarma.

Cena internetového připojení Volný Internet Extra začíná na 699 Kč za připojení o rychlosti 2 Mb/s. Za čtyřmegabitovou variantu zaplatí uživatel 929 Kč a za rychlost 8 Mb/s pak 1 649 Kč. Jedná se o konečnou cenu, ke které se neplatí žádné další poplatky. Navíc Volný neaplikuje ani FUP. Pro srovnání základní varianta ADSL (O2 Internet ADSL 2048) stojí u O2 474,81 Kč a k tomu nejlevnější hlasový tarif 355,81 Kč měsíčně. Celkem tedy zákazník zaplatí 830,62 Kč, tedy přes 130 Kč navíc. Přitom v případě ADSL od O2 je aplikováno FUP (10 GB), varianta Extreme bez FUP přijde na 1 069,81 Kč.

Službu si lze objednat prostřednictvím bezplatné linky 800 880 880 nebo na internetových stránkách adsl.volny.cz. Zde je také možné ověřit, jestli je zřízení služby v dané lokalitě možné. Průměrná doba zřizování služby VOLNÝ Internet Extra je 15 pracovních dnů od obdržení podepsané smlouvy. V této době probíhá technické šetření, při kterém jsou ověřeny možnosti připojení k síti VOLNÝ. V případě pozitivního šetření je zákazníkovi zřízena dočasná pevná telefonní linka a dočasné telefonní číslo pro aktivaci internetového připojení. Po zřízení připojení je dočasná pevná linka a dočasné telefonní číslo zrušeno.

Síť Volný na bázi zpřístupnění místní smyčky je v současné době dostupná v Praze, Brně, Ostravě, Kladně, Příbrami, Mladé Boleslavi, Teplicích, Plzni, Pardubicích, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Prostějově, Zlíně a v Ústí nad Labem. Společnost Telefónica O2 nemůže podobnou službu nabízet. Podle informací, které jsme získali z tiskového oddělení, jim to znemožňuje stále platné nařízení ČTÚ.