Konec dotovaných androidů Nexus se blíží. Náhrada je dražší

Se zprávou o konci série Nexus před časem přišel známý ruský novinář Eldar Murtazin, který má často přesné informace o směřování celého mobilního světa. Spekulace byly posíleny ještě po podepsání velmi úzké spolupráce mezi společnostmi Google a Samsung, kdy si prý jihokorejský gigant vymohl právě zrušení série Nexus ve prospěch zařízení Google Play Edition. Tato zařízení jsou variantami většinou špičkových modelů bez úprav v operačním systému Android prodávané přes Play Store.

Právě v souvislosti se zavedením Google Play Edition na začátku loňského roku se mluvilo rovněž o konci série Nexus. Následné prohlášení Googlu a představení letošních modelů Nexus 5 a Nexus 7 (2013) však tuto domněnku opět na nějaký čas pohřbily. Pro pokračování série Nexus rovněž částečně mluvila koupě Motoroly, kdy by už Google nebyl závislý na ostatních výrobcích a všechny Nexus přístroje by pocházely právě z dílny Motoroly.

Po jejím nedávném prodeji do rukou Lenova ovšem tato teorie padla. Ostatní výrobci si hluboce oddechli a Nexus zařízení bude opět připravovat některá vybraná firma.

Ve světle těchto událostí není od věci se podívat, jaký je vlastně význam celé této produktové řady a jestli nepominul důvod její existence, jak je nyní často předkládáno. Důvodů, proč vytrvat, se nakonec našlo více než dost a čas odejít nejspíše ještě nenastal.

Zdání někdy klame

Prvním důvodem k zachování série je jistě čistý operační systém bez modifikací a s tím související bleskové updaty na nejnovější verzi. Není však žádným překvapením, že běžní uživatelé většinou ani netuší, kterou verzi Androidu vlastně mají. Spíše preferují cenu, než aby se zaměřili na to, že dostanou aktualizaci systému o pár měsíců dříve.

VIDEO: Nexus 5 je tady. Novinku Google prodává za 7 tisíc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čistý systém je tak klíčový pro technologické nadšence a vývojáře aplikací, kteří jistě ocení i odemknutý bootloader (definice Wikipedia) pro snadné nahrávání nejrůznějších modifikací. Rychlé updaty jsou rovněž klíčem k tomu, aby aplikace v rámci Play Storu byly dostatečně vyladěné na novou platformu a využily jejích nových schopností. To vše musí být připraveno, než nová verze operačního systému dorazí na daleko masověji rozšířené přístroje.

Z tohoto hlediska jsou rychlé updaty klíčové, ačkoliv tuto funkci mohou jistě zastat i přístroje z Google Play Edition, které budou mít aktualizaci do několika týdnů od představení nové verze Androidu.

Nexus přístroje rovněž spadají do (neoficiální) podpory trvající 18 měsíců, kdy pro ně bude vždy k dispozici nejnovější verze platformy. Někdy toto aktualizační okno Google i lehce překročí, jak se ukázalo s přístrojem Galaxy Nexus, který obdržel aktualizaci na verzi 4.3. Většinou totiž platí pravidlo podpory dvou posledních Nexus zařízení. Ostatní výrobci tak štědří často nejsou.

Překvapivě velké prodeje

Nexus je již rozhodně zavedená značka a zákazníci jí věří. Přestože Google prodejní čísla nezveřejňuje, při srovnávání různých statistik výrobců Nexus zařízení lze dojít k polooficiálním číslům. Ta ukazují, že modelu Nexus 4 se do poloviny loňského roku prodaly tři miliony kusů a první Nexus 7 má ke stejnému datu zhruba sedm milionů prodaných zařízení a pouze lehce zaostává za modely jako Kindle Fire nebo iPad Mini.

Velmi podstatným parametrem je Nexus zařízení nízká cena a vůbec skvělý poměr ceny a výkonu. Dokazuje to nejen první model Nexus 7, který ve své době jako přístroj za pouhých 200 dolarů sebral nejednu výroční cenu. Obdobně se předvedl i model Nexus 4 nebo aktuální Nexus 5. Cena ostatních zařízení v rámci Google Play Edition není ani zdaleka tak výhodná, ačkoliv tato zařízení přišla díky odstranění uživatelských nástaveb o část funkcí. Stačí porovnat Samsung Galaxy S4 Google Play Edition za 650 (asi 13 000 korun) a Nexus 5 za 400 dolarů (asi 8 000 korun).

Ceny mohou být samozřejmě zkreslené díky dotacím od Googlu, který žije především z prodeje přes portál Play, nebo specifickými vlastnostmi trhu, kdy byl například Nexus 4 dodán na náš trh s velkým zpožděním a s o to větší cenovkou.

Budoucí vize

Nejčastěji se o Nexusech mluví jako o referenčních strojích nejenom pro vývojáře, ale i pro výrobce. Většinou přicházejí na trh několik měsíců před uvedením nové nejvyšší řady ostatních výrobců.

Ostatní výrobci si však s významem referenčního přístroje příliš velkou hlavu bohužel nedělají, jinak by už dávno bylo zrušeno zastaralé Menu tlačítko u telefonů značky LG nebo Samsung a nebyl by kladen čím dál větší důraz na přepracování uživatelského prostředí. Z původního odkazu referenčního zařízení tedy mnoho nezbývá a výrobci mají svojí hlavu.

Po stránce funkční výbavy Nexusů však existuje výjimka, která se týká inovativních technologií, vázaných většinou na schopnosti operačního systému. Nexus S se tak stal prvním telefonem s NFC, Nexus 4 přinesl standard Miracast, Nexus 10 nejjemnější rozlišení na světě v rámci tabletů a kupříkladu Galaxy Nexus byl jedním z prvních zařízení s podporou Google Wallet. Nexus 4 si rovněž může připsat velký podíl na postupném rozšiřování bezdrátového nabíjení. Hodí se dodat, že všechna zmíněná prvenství se týkají vesměs platformy Android a například NFC mělo premiéru daleko dříve.

Stojí zato zmínit i velmi odvážný design přístroje Nexus 4 se skleněnými zády s "holografickým" efektem. Tento odvážný krok zatím žádný z velkých výrobců nezopakoval. Může za to samozřejmě i křehkost a vysoká náchylnost k upatlání u takového provedení. Daleko větší přešlap jak po stránce designu, tak funkcí vzhledem k ceně, nastal u zařízení Nexus Q, které za několik měsíců pohřbily písky času.

Velkou neznámou je rovněž projekt Ara, který má za cíl připravit smartphone složený z vyměnitelných bloků, jež by v budoucnu mohl nosit i přídomek Nexus. Tuto divizi Motoroly si totiž Google nechal pro sebe i po prodeji této společnosti Lenovu. Google se tak nebojí experimentovat a může do série Nexus promítnout svoje vize a použít nové technologie i s vědomím, že to nemusí vždy vyjít.

Existuje náhrada?

Nejčastěji se spekuluje o tom, že přestože bude řada Nexus zrušena, objeví se daleko více zařízení v rámci Google Play Edition a jedno specifické zařízení každý rok již nebude potřeba. Na jednu stranu je to výhoda pro zákazníky, kteří budou mít větší výběr, na druhou i pro výrobce, kteří nebudou muset soutěžit, kdo bude mít tu poctu a ujme se vývoje referenčního zařízení. Po prodeji Motoroly nehrozí, že by Google přenechal výrobu Nexusů pouze jí, což navíc již od počátku akvizice odmítal. Podle všeho neměla Motorola ani žádný výhradní přístup k novým verzím Androidu nebo jiná speciální privilegia.

Goole Play Edition (někdy také Google Experience Device) nyní zahrnuje přístroje HTC One, Samsung Galaxy S4, Motorola Moto G, Sony Xperia Z Ultra, LG G Pad 8.3 a při zpětném pohledu do historie by do této kategorie patřil jistě HTC Dream (T-Mobile G1) a Motorola Xoom. Nákup těchto zařízení přes Play Store je bohužel oficiálně možný pouze na některých velkých trzích ve světě, což značně kontrastuje s rozšířeností Nexus zařízení, jejichž distribuci zajišťují přímo zavedení výrobci.

Pokud bychom od tohoto problému s prodejem odhlédli, zbývá se zamyslet nad tím, jestli jsou tato zařízení schopná zastat funkci série Nexus. Tedy jestli si výrobci dovolí experimentovat, výrazně srážet cenu a obecně postrkovat platformu společně s novými verzemi operačního systému Android kupředu. Je docela možné, že odpověď na tuto otázku se dozvíme již velice brzy.