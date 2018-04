Konec spekulacím. Apple iPhone je tady

Apple po dlouhém očekávání konečně představil svůj první mobilní telefon s označením iPhone. Tento přístroj se stal ještě před svým uvedením objektem nebývalého zájmu a světem se šířilo bezpočet spekulací. Internet je plný nejrůznějších vizí a podvržených obrázků jak by měl telefon vypadat a bezpočet je rovněž spekulací co by měl umět. Bez nadsázky lze iPhone označit jako nejočekávanější mobilní telefon v historii vůbec. Splní očekávaní, která jsou do něj vkládána?

iPhone má spojit výhody chytrého telefonu a oblíbeného přehrávače iPod. To první obstarává operační systém OS X a propracované uživatelské prostředí. To druhé si bere na starost vestavěná Flash paměť s dostatečnou kapacitou. iPhone se bude vyrábět ve dvou variantách lišících se kapacitou paměti. K dispozici bude iPhone s pamětí 4 GB a 8 GB.



Není iPhone jako iPhone Pokud se vám zdá, že jméno iPhone jste již někde slyšeli, nemýlíte se. Stejné označení před nedávnem použil Linksys pro celou řadu svých internetových telefonů. Zdálo se tedy, že Apple zvolí jiné označení, ale nestalo se tak.

Novinka od Applu přináší revoluční uživatelské prostředí a ovládání. Vše se ovládá přes rozměrný dotykový displej s úhlopříčkou 3,5 palce a rozlišením 320 x 480 obrazových bodů. Telefon se neovládá dotykovým perem, ale pouze prsty. Připraveny jsou zkratky, které umožní například jednoduše zvětšovat prohlížené fotografie. Prohlédněte si přiložená videa!

Pro zadávání textu má iPhone připravenou softwarovou QWERTY klávesnici. Nechybí ani funkce automatického doplňování psaného textu. Za geniální lze označit automatické natáčení displeje z vertikálního na horizontální, které obstarává vestavěný senzor. Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa lze tedy telefon pouze otočit a displej se sám přepne do horizontálního zobrazení.

Telefonování obstarává GSM modul pro všechna čtyři pásma GSM a tak lze iPhone použít takřka po celém světě. Nechybí podpora klasických textových zpráv SMS a HTML e-mailový klient s podporou protokolů POP 3 a IMAP. E-mailový klient dokáže zobrazovat současně text i fotografie. Nechybí snadná synchronizace kontaktů, zpráv, fotografií, hudby a dalších položek s počítačem. Telefon spolupracuje přes USB 2.0 jak s počítači Mac tak s PC s Windows.

Pro prohlížení internetu slouží prohlížeč Safari, který samozřejmě dokáže zobrazovat i na šířku displeje. Nechybí multi-tasking, které dovoluje brouzdání na internetu a současné stahování došlých e-mailů. K dispozici je automatická synchronizace oblíbených internetových adres z adresáře na počítači. Prohlížeč Safari ma vestavěné vyhledávače Google a Yahoo!. Datové připojení obstarává Wi-Fi (802.11 b/g) a datové přenosy EDGE. iPhone neumí pracovat v sítích třetí generace.

Ve výbavě telefonu nechybí Bluetooth ve specifikaci 2.0. Pravděpodobně však nebude možné připojit stereofonní Bluetooth sluchátka. Alespoň se tím výrobce nechlubí. Pořizovat fotografie lze integrovaným dvoumegapixelovým fotoaparátem. Ve výbavě se dále nachází funkce Google Maps známá z osobních počítačů a aplikace pro sledování akcií a aktuálního počasí.



Telefonování s iPhonem

Rozměry iPhonu jsou oproti současným mobilním telefonům větší: 115 x 61 x 11,6 milimetru. iPhone je dost široký, na druhou stranu potěší malá tloušťka. Hmotnost také není v kontextu s běžnými mobily malá a má hodnotu 135 gramů. Výrobce udává výdrž při volání, přehrávání videa a brouzdání na internetu až 5 hodin. Při nepřetržitém poslechu hudby by měl telefon vydržet až 16 hodin.



Přehrávání hudby

Apple iPhone se začne prodávat nejprve v Americe. Tam by měl být v prodeji v červnu. Do Evropy iPhone dorazí ke konci letošního roku, v Asii se prodej rozběhne až v roce 2008. Ve Spojených Státech bude 4 GB verze iPhonu stát 499 dolarů, 8 GB verze pak 599 dolarů. V přepočtu tedy 10 600 Kč respektive 12 700 Kč. To jsou akceptovatelné sumy, ale jen úplný naivka bude věřit, že tolik bude iPhone stát i u nás. Odhadujeme, že cena bude minimálně o čtvrtinu vyšší. Jen DPH (které se v USA v ceně neuvádí a je nutné ho započítat) zvedne u nás cenu o 19%. Daleko pravděpodobnější je tak nedotovaná cena okolo 15 000 Kč za základní verzi Apple iPhone.

Poznámka k ceně: Oficiální tisková zpráva uvádí cenu bez jakýchkoliv dodatečných informací, že se jedná o cenu dotovanou při úpisu na dva roky. Z vyjádření Steva Jobse při představení produktu ale naopak vyplývá, že se jedná o cenu dotovanou. Při pohledu na ceník mobilů u Cingularu by pak nedotovaná cena vycházela u 4 GB verze na 649 USD (13 700 Kč + daň). Na každý mobil ale tento operátor následně dává slevu 100 USD. Na konečný verdikt si tak budeme muset ještě chvíli počkat.



Práce s fotografiemi