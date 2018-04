Konec SMS? Do tří let je mohou vytlačit levnější kecálci v mobilech

SMS mají podle autorů článku na krajíčku. Pravdou je, že i u nás už SMS nevládnou třeba Vánocům tak masivně, jako dřív. Lidé začali využívat jiné formy komunikace.

Za milníky na postupné cestě k zániku SMS můžeme považovat například masivní nástup aplikací na mobilní trh. Mnohé z nich usnadnily například přístup k sociálním sítím a sjednotily komunikační možnosti nástrojů jako je Facebook, ICQ, Twitter a další na jedno přehledné místo.

Pokud máme datový tarif, je velmi jednoduché si ověřit, zdali nemůžeme daného člověka kontaktovat i jinak. Většinou levněji, a vzhledem k chatové povaze komunikace i pohodlněji.

Dalším důležitým faktorem je nárůst počtu smartphonů a ruku v ruce s tím nárůst vlastnictví datových tarifů, bez kterých chytré telefony ztrácejí smysl. Rovněž dostupnější wi-fi sítě i na veřejných místech způsobily, že ani ti, kteří mají levný datový tarif s malým objemem dat a chtějí šetřit, se nemusí datové komunikace vzdávat.

Jedinou šancí pro SMS by tak podle autorů mohlo být paradoxně zahlcení trhu. Jak spolu výrobci aplikací soupeří a vymýšlejí stále další a další komunikační možností, mohla by dostat na frak kompatibilita všech těchto nástrojů. Čím více jich bude, tím by mohla být situace horší a méně přehledná.

Autoři serveru předvídají, že časem ovšem jeden hráč ovládne a sjednotí trh jedním univerzálním, jednoduchým, srozumitelným bezplatným komunikačním internetovým nástrojem. To by údajně mělo znamenat konec SMS zpráv i u jejich posledních zarytých příznivců.

Tyto změny, nebo alespoň jejich počátek, předvídají už do tří až pěti let.