Úplný konec Samsungu Note 7. Kdo ho nevrátil, má doma nebezpečnou raritu

Note 7 se tak nakonec v Česku ani pořádně nezačal prodávat. Samsung před propuknutím aféry s vybuchujícími bateriemi stačil rozdistribuovat k zákazníkům jen málo telefonů. Podle mluvčího Samsungu Ondřeje Koubka bylo na českém trhu prodáno několik stovek přístrojů, které si zákazníci objednali v předprodeji. Telefon se měl v prodejnách objevit 17. září, ale to už nestihl. A nikdy se tak už nestane, Samsung oficiálně potvrdil, že s výrobou definitivně končí.

Samsung následně začal stahovat dodané přístroje na většině světových trhů včetně českého. Navíc na dálku pomocí aktualizace přes internet omezil nabíjení na 60 procent kapacity. Dokonce se spekulovalo, že přístroje na dálku začne i deaktivovat. To ale podle mluvčího Samsungu zatím není aktuální.

U již prodaných telefonů měl Samsung přístroje měnit za nové, bezchybné. Jak se ale ukázalo, tak ani vyměněné přístroje nebyly bez problémů a v USA zaznamenali několik případů, kdy se baterie opět vznítila. Podle výrobce se v Česku podařilo vyměnit zhruba 85 procent prodaných přístrojů.

Setos: problém se týká 200 zákazníků Distributor Setos, který provozuje maloobchodní prodejny SPACE a značkové obchody Samsung v OC Nový Smíchov a Hradci Králové, uvádí, že problém s Notem 7 se v Česku týká zhruba 200 zákazníků. „Budeme postupovat v souladu s doporučením výrobce. Všem zákazníkům, kteří si již produkt zakoupili, budeme maximálně nápomocni s řešením vzniklé situace,“ říká Lukáš Rotter, marketingový ředitel Setosu.

„Výměnný program jsme na zákazníky proaktivně komunikovali od samého začátku, a to prostřednictvím našich webových stránek, kde jsme kromě aktuálních informací umístili i možnost online kontroly IMEI telefonu. Dále jsme rozeslali ve dvou vlnách zákazníkům zprávy, které se zobrazily přímo na displeji telefonu Note7. Taktéž naše infolinka byla od začátku s majiteli Note7 v intenzivním kontaktu. I proto se již podařilo vyměnit drtivou většinu telefonů Galaxy Note7 nejen na českém trhu, ale i v celé Evropě,“ říká Ondřej Koubek.

Komplikovaný problém Kauza Notu 7 není jen o samotných telefonech. K nim se váže řada příslušenství, a to jak značkového, tak od třetích stran. Je možné, že licencovaní výrobci příslušenství budou chtít po Samsungu nějaké kompenzace. A stejně tak bude muset Samsung vracet peníze i za již prodané příslušenství. Otázkou pak je, jak bude Samsung postupovat u zákazníků, kteří si pořídili Note 7 na splátky. Zákazníci, kteří si přístroj objednali v předprodeji, dostali i brýle pro virtuální realitu, podle mluvčího Samsungu Ondřeje Koubka tento dárek zákazníci vracet nemusí. Navíc Samsung všem zákazníkům ve výměnné programu dal paměťovou kartu.

Samsung totiž 10. října oznámil, že výrobu modelu Note 7 přerušuje na neurčito. Což většina analytiků předpokládala jako definitivní ukončení výroby. To dnes Samsung potvrdil oficiálně, výroba končí a už nebude obnovena.

Model má extrémně pošramocenou pověst. Používání zakazují aerolinky a lodní dopravci po celém světě a prodej ukončilo mnoho prodejců. Naposled američtí operátoři. Samsung pak dnes 11. října oznámil ukončení prodeje a vyzval zákazníky, kteří telefon mají, aby ho vypnuli a nepoužívali. Platí to i pro ty zákazníky, kteří mají přístroj vyměněný. Co bude dál, se podle výrobce aktuálně řeší a Samsung bude zákazníky informovat. Kdo telefon odnese do prodejny, dostane peníze zpět nebo jiný přístroj.

Note 7 tak nekoupíte nikde a ani v Česku. Reálně se přístroj z oficiální distribuce na pulty prodejen vůbec nedostal, nebo možná pár kusů. Aktuálně Note 7 už na svých stránkách vůbec nemá oficiální internetový obchod Samsungu, ostatní prodejci buď neuvádí žádné podrobnosti o dostupnosti nebo rovnou píšou, že přístroj není k dispozici. Jako je tomu například v prodejnách Datartu. Podle porovnávače cen Heureka měl v úterý 10. října na skladě Note 7 jediný obchod.

Pokud si někdo telefon koupil v rámci předobjednávek a z jakéhokoliv důvodu ho nevrátil, nebo ho koupil v zahraničí či ze zahraničí, zůstane mu velmi slušná rarita. Notů 7 totiž mezi zákazníky mnoho není, s výjimkou některých asijských trhů, kde se měla prodávat verze s jinou baterií. To je třeba případ Číny. Lze ale očekávat, že Samsung model nakonec stáhne i z těchto trhů.

S výjimkou „čínských“ přístrojů je ale používání Notu 7 zjevně docela riskantní podnik. Případů, kdy telefonům vybuchla nebo začala hořet baterie, je opravdu hodně a může to potkat každý přístroj. Takže ten, kdo Note 7 má doma, tak má sice raritu, ale docela nebezpečnou. Baterie navíc bez rozmontování nejde z přístroje vyjmout.