Konec roamingu bez překážek, státy EU posvětily velkoobchodní ceny

„Až pojedou Evropané letos v létě na dovolenou, mohou svobodně využívat možnosti zůstat ve spojení i používat internet, jako kdyby byli doma,“ uvedl Emmanuel Mallia, maltský ministr pro hospodářskou soutěž a digitální ekonomiku. Malta nyní unii předsedá.

Roaming bez příplatků, tedy „za domácích podmínek“, je určen osobám žijícím v Evropě a těm, kteří cestují do jiných zemí EU za prací nebo rekreací. Krátce po 15. červnu bude rovněž zaveden na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

Strop velkoobchodních cen Od 15. června bude nastaven strop na 3,2 centu (86 haléřů) za minutu volání a 1 cent (27 haléřů) za textovou zprávu. Ve stejný den začne také platit hranice 7,7 eura (přibližně 208 korun) za gigabyte dat, která se bude postupně v pěti letech snižovat až na 2,5 eura (67 korun) za stejný objem dat od ledna 2022.

Umožnit má snazší komunikaci při cestách do zahraničí. Naopak by neměl umožnit trvalý roaming, kdy by si zákazník předplatil službu v nejlevnější možné zemi a využíval ji trvale u sebe doma.

Dnes potvrzená reforma velkoobchodních cen v EU je praktickým a právním předpokladem k ukončení roamingu, o kterém rozhodlo už příslušné nařízení z roku 2015. Nové stropy pro velkoobchod mají umožnit, že operátoři budou zákazníkům nabízet roaming bez příplatků, aniž by museli zvyšovat domácí ceny.