Přechytračení operátorů levnější SIM z ciziny nebude tak snadné

K 15. červnu 2017 skončí roaming a po Evropě se bude volat za domácí ceny, alespoň takové jsou aktuální plány Rady Evropské unie. Fajn, díky tomu si ze Španělska od moře zavoláme kamarádovi do Švédska, jako bychom volali z Kladna do Semil. Jenže to asi pro většinu zákazníků není tak častá operace, aby to mělo vliv na měsíční rozpočet.

Je tu však druhá stránka, kterou zrušení roamingu může přinést. Tedy, logicky by to přinést měla a často se o tom můžeme dočíst v různých internetových diskusích.

Základní myšlenka je prostá. Ceny za volání, SMS i mobilní internet rozhodně nejsou v celé EU stejné. Liší se poměrně výrazně. Zjednodušeně můžeme říct, že ceny v Česku jsou někde uprostřed, jsou země s výrazně nižšími cenami a jsou země, kde se volá dráž než u nás.

Pokud bude roaming zrušený, tak padnou poplatky za příchozí hovory nebo se sníží na minimální částku v řádu haléřů a zákazník bude po celé Evropě volat za stejné ceny jako v rámci vlastní země. Prostě bude jedno, jestli vytočím maminku z Václaváku, nebo od Vítězného oblouku v Paříži. Stejně tak budu platit stejně za SMS z řecké Akropole jako od přívozu u Děčína. Pro mobilní data bude platit to samé.

Pokud vám to připadá neuvěřitelné a přitažené za vlasy, tak se vydejte na Slovensko a na některé z tamních pošt si pořiďte předplacenou kartu nového operátora 4ka. Začal fungovat před pár dny a má velmi zajímavý předplacený tarif. Minuta volání, SMS a 1 MB dat stojí čtyři eurocenty. Tedy asi 1,10 Kč. Ano, dobrá cena, v Česku jsou na předplacených kartách ceny vyšší, respektive bez nějakých balíčků a podmínek se na ně nedostanete.

Jenže ceny předplacenky 4ky platí nejenom na Slovensku, ale kdekoliv v rámci Evropské unie. Tedy v Praze, Brně nebo Kopidlně. Zatím však s tou nevýhodou, že se mimo Slovensko platí za příchozí hovor, a to ve stejné výši jako za odchozí. Operátor pak má i stejné ceny pro volání do zahraničí. Slovenská 4ka (která mimochodem i na Slovensku prosadila vnitrostátní roaming, protože zatím nemá dostatečné pokrytí) tak s velkým předstihem uvedla do praxe to, k čemu by mělo dojít v červnu 2017 po celé Evropě.

Co třeba polská předplacenka operátora Play Za 35 zlotých, tedy asi 227 korun nabízí neomezené volání a SMS a k tomu 3 GB dat. Dalších 10 GB dat je za příplatek 65 korun. Otázkou je, jak bude vypadat „roamingové“ FUP po konci roamingu u tarifů nebo takových předplacených služeb, které jsou v podstatě neomezené.

Ale pokud si už teď začínáte vybírat, kterého polského nebo finského operátora navštívíte po 15. červnu 2017 a u kterého si pořídíte SIM kartu, tak je tady pár zádrhelů, se kterými je potřeba počítat.

V prvé řadě je málo pravděpodobné, že by operátoři kdekoliv po Evropě začali masivně nabízet své tarify komukoliv z celé Evropy. Byl by zde problém s placením a operátoři by si obtížně ověřovali bonitu klientů.

Jiná situace bude u předplacených karet, tam by žádný zásadní problém nastat teoreticky neměl, ani s dobíjením přes internet pomocí platební karty. Pro cizí předplacenku se vyplatí zajet za nejbližší hranice, do Portugalska se pro ni z našeho regionu asi nikdo vydávat nebude.

Pokud se už těšíte, jak si vyberete nejlevnější evropskou předplacenku, tak vás musíme zastavit. Je zde totiž několik očekávatelných problémů, které celou konstrukci levnějšího volání komplikují.

Tak především, roaming za domácí ceny, tedy volání v zahraničí bez roamingu, nebude neomezený. Bude zde platit jakési FUP, oficiálně politika přiměřeného užívání, která by měla zohlednit obvyklé chování zákazníka. Je to právě pojistka proti tomu, aby se nepřeprodávaly karty po celé Evropě, což by pro menší operátory mohlo být hodně problematické.

Ale pokud se ptáte, jaké to FUP bude, tak to teď nikdo neví. Může to zohledňovat běžné chování zákazníka v roamingu, může to znamenat běžné chování zákazníka v domácí síti. Zatím je to ve hvězdách, mělo by se rozhodnout do prosince 2016. V každém případě by se po překročení FUP začaly účtovat současné regulované roamingové ceny. A za určitých okolností by operátor po souhlasu regulátora mohl i po 15. červnu 2017 chtít za roamingové služby určitý příplatek. Ale opět to zatím není přesně definované.

Dále u příchozích hovorů může zůstat nějaký poplatek, ale velmi nízký. Stejně tak neregulované zůstane volání do zahraničí, takže odchozí volání z cizí SIM karty bude sice levné, ale když vám bude chtít někdo zavolat, tak bude platit poměrně vysoké hovorné do zahraničí, i když prakticky vám bude volat třeba po Kolíně. Oboje lze obejít mobilem na dvě SIM, v jednom slotu bude česká karta pro příchozí hovory, ve druhém ta zahraniční pro další služby.

Jestli budeme volat za rok a půl levněji, bude záležet na pravidlech, která pro končící roaming nastaví Rada Evropské unie. V každém případě bude možné si levnější služby zahraničního operátora vyzkoušet. Ale teprve se ukáže, jestli to bude řešení pro dlouhodobé použití a jestli to třeba změní celý trh. Zatím jsme spíše skeptičtí.