To je překvapení, Nexusy končí. Nástupci už nebudou mít čistý Android

Loni Google uvedl hned dva nové nexusy, LG pro něj vyrobilo levnější model 5X, Huawei se pak postaral o produkci špičkového 6P, který dodnes patří mezi nejlepší smartphony na trhu.

Také letos se očekává příchod dvojice referenčních telefonů, pro Google je po takřka sedmileté pauze připravuje tchajwanské HTC. Smartphony Marlin a Sailfish ale podle nejnovějších informací už neponesou název Nexus, který doposud uvedené přístroje řady na svém těle vždy obsahovaly. Nelze očekávat ani logo HTC, spíše jen Googlu.

Telefony Nexus byly mezi uživateli oblíbené pro čistou podobu vždy nejnovějšího Androidu, který jinak všichni výrobci bez výjimky zatěžují vlastním uživatelským rozhraním a třeba také pořádnou porcí dodatečných aplikací, které jsou často zbytečné.

Smutným rekordmanem byl dříve z tohoto pohledu Samsung, jehož pojetí Androidu bylo opravdu těžkopádné, což se projevovalo na občasném zaváhání systému, i když byly telefony po hardwarové stránce na špici. Dnes už to neplatí, Samsung totiž své TouchWiz před časem výrazně odlehčil.

Jenže to vypadá, že Google společně s řadou Nexus dá sbohem právě i tolik oblíbené čisté verzi Androidu zvané vanilla. Očekávané modely Marlin a Sailfish mají dle posledních informací přijít již s Androidem 7.1 a systém bude zřejmě upraven a doplněn o nějaké aplikace.

Kromě „neposkvrněného“ Androidu se zařízení řady Nexus pyšnila také včasnými systémovými updaty. Když Google uvolnil novou verzi systému, pak se aktualizace jako první dostaly právě k majitelům nexusů. Na tom by však ani konec čistého Androidu nemusel nic změnit.

Podle těchto informací to vypadá, že chystané duo Marlin a Sailfish budou z jistého pohledu přelomovými smartphony. Ostatně záměr získat větší kontrolu nad celou řadou Nexus během nedávného Code Conference zmiňoval šéf Googlu Sundar Pichai. Výrobcům by přitom chtěl více mluvit především do designu a konstrukce.

Zatímco informací o chystaných smartphonech Googlu je dostatek, o nových tabletech se dosud nemluví. Podle dřívějších informací serveru Android Police by však společnost měla letos uvést dvojici chytrých hodinek na platformě Android Wear.