Konec otravného crrrr aneb velká lekce mobilní etikety

Pravidla, jak mobily správně používat, sice nejsou psaná, ale existují a je radno je dodržovat. Jako základní kámen slušného společenského chování s mobilním telefonem se dá považovat projekt www.jaxmobilem.cz, který před několika lety spustil operátor T-Mobile. České uživatele prostřednictvím kreseb Štěpána Mareše seznámil s takzvaným "mobilním desaterem“.

My jsme desatero zredukovali na osm následujících základních rad.

Pravidlo první: ruce mějte na volantu!

Nejdůležitějším pravidlem pro bezpečnost je nepoužívat mobilní telefon při řízení automobilu. Tato rada a dnes i povinnost řidiče se ovšem často porušuje. Tím, že se řidič soustředí na telefonování nebo psaní SMS, se pochopitelně přestává plně věnovat řízení a nedokáže rychle reagovat na situace v provozu.

V lepším případě se při policejní kontrole nedbalý řidič dočká připsání trestních bodů a pokuty, v tom horším může jít o život. Někteří provinilci namítají, že jsou schopní plné pozornosti pouze s jednou rukou na volantu. Průzkumy však prokázaly, že reakce bez používání handsfree se prodlužují až o třetinu. Na vlastní kůži si to na cvičném okruhu vyzkoušel i náš redaktor.

Pravidlo druhé: do letadla s vypnutým mobilem

I druhé pravidlo se váže k bezpečnosti - jde o zákaz používání mobilního telefonu na palubě letadel. Na rozdíl od automobilů sice není porušováno tak často, zato ale může způsobit nemalé problémy. Pokud totiž telefon komunikuje se sítí, dokáže nepříznivě ovlivnit provoz důležitých systémů letadla, a rušit tak například komunikaci mezi pilotem a řídícím střediskem. Nedbalost pasažérů tak může vést až k nouzovému přistání.

Pasažéři ale zpravidla berou na bezpečnost provozu ohled. Telefonů v letadlech se většina cestujících dokonce obává. Svědčí o tom například petice britského deníku Daily Telegraph proti zrušení zákazu používání mobilů na palubách letadel, kterou podepsaly už tisíce čtenářů. Stejný výsledek prokázala i naše anketa. Technologie, která to umožní, bude však na trh uvedena už během několika měsíců.



Pravidlo třetí: do kina s tichým režimem



Zatímco dříve patřily k největším nepřátelům diváků kin a divadel šustící obaly od bonbónů, dnes je to jednoznačně vyzvánění mobilního telefonu. Už i vy jste se pravděpodobně setkali s agresivní melodií uprostřed napínavé scény. Pravda, může se stát, že si zapomeneme nastavit tichý režim. Neohleduplnost vůči ostatním ale přichází ve chvíli, kdy po několikasekundovém pátrání po telefonu reaguje nezdvořák na příchozí hovor stisknutím tlačítka se zeleným telefonem: "Zdravím! Ne, v pohodě, neotravuješ. Teď se zrovna dívám na film. Co potřebuješ? ... Jasně, zařídím to. Je to všechno? Tak fajn. Měj se!"

Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že není zrovna nejjednodušší si opětovně navodit tu pravou atmosféru na pokračování ve sledování filmu. Důrazně proto apelujeme na všechny uživatele mobilních telefonů: jdete-li do kina, pak prosím s tichým režimem, a to i bez vibrací. Nejdete si přece pokecat, ale kulturně se obohatit.

Pravidlo čtvrté: v čekárně u doktora je žádaný klid!

Naše další rada svým způsobem tak trochu navazuje na předchozí pravidlo. Ani čekárny u doktora totiž nejsou místem, kde lidé ve vašem okolí touží poslouchat nepříjemně hlasité a pisklavé vyzváněcí melodie a soukromé telefonáty. Většinu lidí dokáže při čekání na lékařské vyšetření vyvést z míry úplná maličkost.

Je-li nutné, abyste v čekárně u lékaře byli k dispozici na mobilním telefonu, můžete být ohleduplní vůči ostatním několika způsoby. Za prvé je to nastavení diskrétního režimu, kdy vás na hovor upozorní vibrace. Pak se můžete rychle rozhodnout, jestli vám za to hovor stojí, a případě odběhnout ven, či telefonát odmítnout a poslat SMS zprávu s omluvou.

Pravidlo páté: nenechávejte ostatní čekat

Jdete na oběd s kolegy, přítelkyní nebo večeříte u jednoho stolu se svou rodinou? Neříkáme, že je nutné vypínat zvuk mobilního telefonu. Za žádnou cenu však není slušné pokládat ho na stůl vedle talíře a dávat tak ostatním najevo, že čekáte hovor, a na jejich slova se tedy příliš nesoustředíte.

Pokud během oběda, večeře nebo jiného setkání u stolu opravdu zazvoní mobil, je dobré posoudit, zda je nutné ho zvedat. Jestliže si nejste jisti, je samozřejmě možné hovor přijmout. Nikdy si nemůže být jisti, zda se volající nenachází v komplikované situaci a nevyžaduje okamžitou pomoc. Usoudíte-li ale po pár vteřinách, že by se dal rozhovor odložit, učiňte tak. Nechat ostatní čekat, až si vyřídíme své soukromé záležitosti, je společensky nepřípustné.

Pravidlo šesté: nerozdávejte číslo bez vědomí jeho majitele

Jistě jste jedněmi z těch, kdo nemají příliš v oblibě anonymní prozvánění či SMS zprávy od někoho, kdo nemá chuť se představovat. Tato situace ale může nastat pouze v případě, že někdo z vašich přátel nedbal na ochranu vašeho soukromí a poskytl někomu číslo vašeho mobilu.

Ne vždy může být nový držitel vašeho telefonního čísla dotěrným prozváněčem. Většinou ono číslo skutečně potřebuje. I v takových chvílích by ale neměl od nikoho dostat číslo, aniž byste o tom věděli. Chovejte se proto i vy ohleduplně ke svým přátelům či kolegům. Pokud vás někdo požádá o jejich číslo, nejdřív si počkejte na svolení.

Pravidlo sedmé: respektujte svátky a denní dobu



Potřebujete zjistit nějakou informaci, vyhledáte jméno kolegy v telefonním seznamu a bez přemýšlení voláte. Po dlouhém "pípání" se ve sluchátku vašeho mobilu neozve ochotný hlas, nýbrž hlasitý a rozčilený řev. Přestože nerozeznáváte jednotlivá slova, rozpoznali jste patrně výrazy jako "je půlnoc", "zbláznil ses" či "tohle už nikdy nedělej".

Nejspíše jste se přestali orientovat v čase a nevědomky kolegu vyrušili ze spánku či v horším případě uprostřed choulostivé situace. Před vytočením libovolného telefonního čísla je zkrátka vhodné si zjistit, jaká denní doba právě je, je-li víkend nebo státní svátek. A také si uvědomit, že i když vy jste probuzení a oplýváte aktivitou, nemusí tomu tak být u vašeho kolegy či známého.

Pravidlo osmé: soukromí nade vše

Zazvonil vám mobil v tramvaji? Nejenže jste možná své spolucestující rozčílili nepříjemným nebo po ránu nepříliš žádaným optimistickým vyzváněním, ale možná jste si ani neuvědomili, že vámi vyřčená slova slyší i celé osazenstvo dopravního prostředku.

Když do mobilu líčíte zážitky z předešlého večera, vaše pocity nebo názory, nemusí být veřejnost okolo vás vždy rozčilená. Mohli byste se však například stát terčem nejrůznějších posměšků. To pro někoho mohou být velmi trapné chvíle, které dovedou zkazit i celý zbytek dne. Navíc nikdy nevíte, kdo vás poslouchá a může vámi vyřčené informace využít. Proto si raději dobře rozmyslete, zda příště hovor v MHD nebo uprostřed fronty chcete opravdu přijmout.

Dodržujete mobilní etiketu?

Umíme si představit, že většina ze čtenářů může po přečtení výše uvedených osmi pravidel mobilní etikety namítnout, že jsou to naprosto základní rady a není nutné je neustále opakovat. Sáhněte si ale do svědomí - dodržujete opravdu všechny zásady?