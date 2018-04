Konec nejistoty, Oskar si zajistil financování

Nejistota, která obestřela Český Mobil a jeho síť Oskar poté, co centrálu jednoho z jeho akcionářů, Investiční a poštovní banky, navštívila policie, se rozplynula. Není to tak dávno, kdy Mobil server přinesl článek právě na toto téma . Pochybovali jsme tehdy o tom, zda se pro financování Oskara podaří získat dostatek finančních prostředků. Dnes musíme přiznat, že nás překvapil Český Mobil i ČSOB, která se do aranžování úvěru nakonec přeci jen pustila.

Český Mobil včera oznámil, že podepsal úvěrovou smlouvu na syndikovanou půjčku ve výši 316 911 652,12 EURO a 5 867 300 714, 29 Kč (úhrnem představující přibližně 450 000 000 USD). Uvedené financování, které je řízeno, aranžováno a syndikovano bankami Chase Manhattan plc. a CIBC World Markets plc. spolu s Československou obchodní bankou (ČSOB), bylo úspěšně syndikováno skupině 11 mezinárodních bank a institucí, jednajících jako aranžéři a spoluaranžéři. Kromě Chase Manhattan, CIBC World Markets a ČSOB jsou jimi ABN Amro Bank N.V, Deutsche Bank AG, Bayerische Landesbank Girozentrale, Bank Austria Aktiengesellschaft, Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s., Raffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft, Raffeisenbank a.s., Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nordic Investment Bank, Export Development Corporation of Canada a Česká spořitelna a.s. Syndikovaná půjčka bude použita na financování závěrečné fáze výstavby sítě.

Prostředky tedy Oskar má. Krom toho měl, podle vlastních údajů, ke 2. srpnu pokryto 83% obyvatelstva a 99% hlavních silničních a dálničních tahů v České republice. Jeho služeb pak ke stejnému datu využívalo 100 000 uživatelů. O údaji 83% pokrytí můžeme sice opět s úspěchem pochybovat, protože stejné pokrytí hlásil Oskar již k 30.6. letošního roku, podepsání úvěru to již samozřejmě neovlivní.

Mimochodem, zákazníkem s pořadovým číslem 100 000 se stal 27 letý podnikatel Martin Vacek z Hradce Králové, získá od Oskara 300 minut volacího času měsíčně zdarma po dobu následujících 10 let. K dosažení hranice 100 000 potřeboval Oskar pět měsíců od tzv. komerčního zahájení provozu, fakticky ovšem osm měsíců od spuštění své sítě. Síť totiž byla spuštěna již v lednu, tak jak to Českému Mobilu ukládaly licenční podmínky. Žonglování s termínem "komerční" je zřejmě marketingovou nutností, používanou ke zkreslení či "korekci" skutečnosti. Víte který operátor ještě nedávno kouzlil se stejným slovem?

V každém případě Oskar získal potřebné peníze a může se soustředit na výstavbu sítě (aby nemusel za měsíc uvádět opět jen 83% pokrytí) a zavádění nových služeb.