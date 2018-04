Konec nejistoty! Mobily už zase neškodí zdraví!

Největší učené debaty se vedou kolem teorie, že používání telefonu zvyšuje riziko vzniku nádoru. Některé studie přesně určovaly, na jakých místech mohou takovéto nádory vzniknout. Šlo především o nervová zakončení v uších. Nekonečný seriál tedy pokračuje.

Ani deset let užívání mobilních telefonů nezvyšuje riziko vzniku nádoru na nervu vedoucím z ucha do mozku. Oznámili to dnes vědci z mezinárodního týmu, kteří na toto téma provedli dosud nejrozsáhlejší studii v historii.

"Vzhledem k tomu, že jde o poměrně novou techniku, nevíme, zda existují nějaká rizika z dlouhodobějšího hlediska," řekl Anthony Swerdlow z britského Institutu pro výzkum rakoviny.

Výzkum byl veden v Británii, Finsku, Norsku a Dánsku, tedy v zemích, kde se s mobily začalo telefonovat nejdříve. Odhaduje se, že mobil užívají ve světě asi dvě miliardy lidí.

Předchozí nezávislé studie naznačily, že záření z mobilních telefonů může mít vliv na lidské tělo. Tomuto tématu jsme se věnovali už v několika článcích, ale pořád nás trápí otázkla, kde je pravda.

Dochází údajně k zahřívání mozku, někteří lidé trpí bolestmi hlavy a zvracejí. Kromě toho díky mobilům také možná řídne sperma, ničí se oči a může způsobit problémy s krví. Žádný výzkum ale dosud nepotvrdil, že by po užívání mobilů mohly lidem zůstat nějaké trvalé následky.

Tak jak je to tedy? Škodí nebo neškodí?