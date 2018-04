Konec nedostatku operační paměti: WkTask vás zbaví všech patálií

Konec pracovního dne. Ukazatel stavu baterie se potácí na nule. A stav volné operační paměti? Ten na to není o moc lépe. Takový nebo hodně podobný scénář jistě zná spousta uživatelů zařízení s Windows Mobile.

Skutečnost, že stisk křížku znamená jen přesunutí aplikace na pozadí a ne její skutečné ukončení je zkrátka po celodenní práci znát. Abyste takovým patáliím předešli, je nutné přístroj obohatit vhodným nástrojem. Zvolíte-li WkTASK, pak rozhodně nešlápnete vedle.

Program není úplnou novinkou, první verze lokalizovaná do angličtiny pochází z letošního září. Před týdnem se ale objevila nová vylepšená verze, pojďme si ji tedy blíže představit.

Instalujeme

WkTASK si, stejně jako drtivá většina aplikací žádá instalaci. Nejprve si tedy stáhněte instalační CAB archiv, ten následně zkopírujte do komunikátoru a spusťte. Pak budete chvilku pozorovat, jak vám program polyká necelých 500 kB paměti (doporučujeme instalaci do FlashROM) a tím celá procedura končí.

Používáme

Hned po prvním spuštění aplikace se na horní nástrojové liště zobrazí ikonky aplikací běžící na pozadí. Systém tak ještě více připomíná stolní Windows. Pomocí těchto ikonek můžete jednoduše přepínat mezi spuštěnými procesy. Delším stiskem na vybrané ikonce (aplikaci) lze daný program minimalizovat případně ukončit. Elegantnější řešení jsme tady zatím neměli.





Dalším neotřelým nápadem je možnost křížku přiřadit rozličné funkce:

Klepnutí – skutečné ukončení aplikace

Podržení– rotace obrazovky

Podržení a tažení – regulace jasu a hlasitosti, spuštění nabídky předefinovaných aplikací (táhneme z rohu vertikálně nebo horizontálně)

Nastavení programu skýtá nespočet možností. Snadno lze provést třeba uspání přístroje nebo jeho soft reset. Nechybí také rotace obrazovky, vypnutí podsvětlení nebo aktivace/deaktivace módu letadlo.

Užitečným nástrojem je takzvaný „Launcher“, který slouží ke snadnému spuštění předem nadefinované dvanáctky aplikací.

Přidávat lze nejen aplikace, ale i kontakty z adresáře. Aktivní název programu respektive jméno kontaktu se následně zobrazuje v dolní liště.

Další příjemným prvkem je snadná kontrola nad hladinou hlasitosti systémového reproduktoru a intenzity podsvícení. Všechny tyto funkce lze pak jednoduše aktivovat přímo z obrazovky Dnes předem nastaveným úkonem.

Možnosti nastavení jsou doslova košaté a tak si můžete i vzhled aplikace uzpůsobit k obrazu svému. A tím nemyslíme jen volbu barevného nádechu nebo typu a velikosti písma. Měnit toho můžete opravdu hodně a dokonce nechybí ani volba lokalizace, mezi patnácti jazyky figuruje i naše mateřština.

Závěr

WkTASK je skvěle napsanou aplikací, která si rozumí se všemi Pocket PC na systému Windows Mobile 2003 (SE), 5.0/6. Aplikace spadá do kategorie freeware a tak vás její používání nebude stát ani haléř. Pokud ale budete spokojeni natolik, že by vám myšlenka používání takového programu zdarma nedala spát, můžete své nadšení vyjádřit penězi a ty zaslat autoru programu. Bude-li dárců přibývat, jistě se brzy setkáme s novou verzí a několika dalšími funkcemi navíc. I když mě popravdě nenapadá, co více si od Task Manageru přát.