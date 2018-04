Konec nadvlády multimediálních Nokií: model N96 byl poražen korejským Samsungem

Již v recenzi Nokie N96 jsme se poměrně často zmiňovali o Samsungu i8510 Innov8. Tuto korejskou novinku jsme měli možnost prozatím otestovat pouze v předsériové verzi. Testovací vzorek ale vykazoval prakticky všechny vlastnosti finálního kusu, jen mu chyběla čeština. Proto když se nám v redakci tito dva rivalové sešli, neváhali jsme ani chvíli a postavili je proti sobě. (čtěte: recenze Nokia N96 a preview Samsungu i8510 Innov8)

Jestliže předchůdci Nokie N96, modely N95 a N95 8GB, se mohli pyšnit titulem nejvybavenějších (a dost možná nejlepších) mobilů na trhu, tak novinka tento primát neobhájí. Samsung v našem srovnání svého soupeře předčil hned v několika směrech a za Nokií zaostal jen v pár drobnostech. Multimediální telefony mají nového krále. Korejského krále.

Papírová dvojčata

Pokud nahlédnete do specifikací obou dnešních soupeřů, budete mezi nimi hledat jen pramálo rozdílů. Krom rozměrů a hmotnosti se ve výbavě N96 a i8510 liší prakticky jen v několika málo bodech. Nokia má u nás nevyužitelnou podporu DVB-H, poradí si s N-Gage hrami a umí se vysunout na obě strany. Samsung kontruje osmimegapixelovým fotoaparátem a vestavěnou podporou DivX videí a standardu DLNA.









Oba telefony jsou si ale jinak velmi podobné – svými rozměry nepatří mezi žádné drobečky, v obou běží operační systém Symbian S60 3rd Edition s Feature Packem 2, každý z telefonů nabídne uživateli 16 GB vestavěné paměti a slot pro karty microSD, nechybí samozřejmě bluetooth, wi-fi nebo GPS. Na první pohled tak může být pro potenciálního zájemce veliký problém si mezi těmito dvěma telefony vybrat.





Vzhledem k tomu, že srovnáváme papírově velmi vyrovnané telefony, nerozdělíme dnešní souboj na jednotlivé kategorie, ale podíváme se především na detaily a odlišnosti, které nás při srovnání zaujaly.

Odlišné kabátky

Na první pohled nejvýraznější odlišnost mezi oběma telefony je pochopitelně v jejich vzhledu. Design je sice velmi subjektivní záležitostí, nicméně celkově si nás v této oblasti Nokia získat nemohla. Finský výrobce totiž v poslední době předvádí velmi podivné kreace na téma laciné plasty a kryt baterie tloušťky listu papíru, takže ani jinak velmi dobré mechanické zpracování N96 v tomto případě nezachrání. Oproti samsungu vypadá jako taková podivná plastová hračka, a to je u telefonu za více než sedmnáct tisíc korun opravdu problém. Samsung si v této disciplíně vede daleko lépe – je elegantní a mezi použitými materiály najdeme i kov, což na první dotek přidá na dojmu solidnosti. Na mechanické zpracování si rovněž nemůžeme stěžovat.









Dalo by se čekat, že pokud jsou oba telefony postaveny na stejné softwarové platformě, budou se i stejně ovládat. To víceméně platí, přesto jsou mezi Innov8 a N96 jisté rozdíly. A teď vynecháme to, že samsung má jiné grafické schéma a některé položky menu jsou jinak řazeny – to si může každý uživatel libovolně zvolit sám, Symbian v tomto ohledu nabízí velkou flexibilitu. Nicméně samsung, ačkoli prototyp, byl třeba o něco rychlejší v reakcích na uživatelské pokyny. A to už se počítá. Uživateli navíc nabídne oproti nokii dvě klávesové zkratky navíc. Nokia v tomto případě kontruje ovládacími klávesami hudebního přehrávače, které samsungu chybí.

Stejný systém, jiný přístup

Nicméně i v tomto případě to Nokia trochu přehnala – klávesy jsou doslova, kde se dá – v bloku pod displejem nebo na vrchní straně v případě telefonu vysunutého dolů. Domníváme se, že si Nokia měla vybrat jeden z těchto způsobů a soustředit se na něj. Dvojité vysouvání totiž není vždy uživatelsky nejpřívětivější a tlačítka pod displejem jsou zase trochu namačkaná. Navíc nejsou výrazně rozdělena.









To samsung má v ovládací části klávesnice tlačítka velkorysá a totéž platí i o klávesnici numerické. Ta u nokie není nijak výrazně špatná, ale u samsungu je prostě lepší a pohodlnější. Svůj lví podíl na tom má fakt, že Nokia se vysunuje poměrně málo, kdežto samsung má po otevření pro klávesnici výrazně větší prostor.

Některé rozdíly hledáme lupou

V případě toho nejdůležitějšího, co má mobilní telefon dělat – tedy telefonování – není mezi rivaly žádný výrazný rozdíl. Funkce jsou poplatné operačnímu systému a odlišnosti prakticky neexistují. Obdobně jsme na tom v případě kancelářských a organizačních funkcí nebo datové výbavy. Ani tady nehledejme mezi N96 a i8510 žádný výrazný rozdíl. Jednoduše proto, že neexistuje.

Rozdíl je ale mezi oběma telefony v případě vestavěné navigace. Pro uživatele ale moc důležitý asi nebude. Nokia tradičně spoléhá na svou aplikaci Nokia Maps a mapy našeho regionu jsou v telefonu předinstalovány. Samsung jde trochu jinou cestou – volí navigační software Route 66 a najdeme v něm i oblíbené Google Maps. Nokia Mapy si můžete v jejich plné verzi s N96 užít po tři měsíce, pak buď musíte zaplatit, nebo se spokojit s tím, že vás software nebude navigovat.





Jaký model zvolí u Samsungu, zatím nevíme, je ale jisté, že software Route 66 bude přítomen rovněž minimálně v tříměsíční zkušební verzi. Po jejím vypršení přijdou vhod Google Mapy, které si samozřejmě můžete do Nokie doinstalovat. Je ale možné, že Samsung nabídne Innov8 rovnou s neomezenou licencí navigačního programu. To znamená, že na tom bude v této oblasti stejně a nebo lépe než Nokia. Rozhodnout by se mělo v nejbližších dnech, o výsledku vás budeme informovat.

Hodně funkcí chce hodně energie

Další oblast, kde má Samsung navrch, je výdrž baterie. Již při pohledu do specifikací obou telefonů je jasné, kdo by měl zvítězit. Nokia N96 nabízí akumulátor s kapacitou 950 mAh, kdežto samsung nabízí 1 200 mAh. A v praxi je tento rozdíl znatelný. Oba telefony jsme v pátek večer zcela plně nabili a od té doby jsme se snažili je oba rovnoměrně zatěžovat. V pondělí večer se začala Nokia dožadovat přísunu elektrické energie, kdežto ukazatel stavu baterie u samsungu byl na polovině.









Nedá se tvrdit, že by samsung vydržel dvakrát déle než Nokia, ale pěti dní bychom s ním asi dosáhli. Nicméně výdrž obou telefonů není nijak špatná, ani tři dny u nokie nejsou rozhodně kritické. Pravda, víkendový provoz je trochu lehčí než ten běžný pracovní, ale i tak si oba telefony užily fotografování, brouzdání po internetu a zhruba deset minut hovoru. Nokii tak nemůžeme z hlediska výdrže baterie zatracovat, nicméně samsung je na tom prostě lépe.

Zábava je to hlavní

Asi nejnáročnější je souboj našich dnešních rivalů v oblasti multimédií. Jak jsme již řekli, Nokia se chce vytáhnout podporou televizního standardu DVB-H, jenže ten si u nás nijak neužijeme. Samsung kontruje podporou standardu DLNA pro domácí sdílení multimediálního obsahu, nicméně ani tuto funkci zatím v současnosti nijak výrazně nevyužijete.

Poměrně vyrovnaný je i souboj v případě mobilních her. Nokia sice papírově vede podporou platformy N-Gage, jenže nabídne jen demoverze her a plnou verzi Tetrisu. A to je jistě titul, který si můžete klidně stáhnout v Javě, hranice možností N-Gage platformy jistě nedosáhne. Samsung N-Gage nemá, zato v telefonu najdeme plné verze dvou her, za které musíte u N-Gage zaplatit. Jsou jimi Fifa 2008 a Asphalt 3. Tyto hry se od těch N-Gageových nijak neliší, jen nemůžete s ostatními hráči sdílet své výsledky.









Potud tedy, co se multimédií týče, remíza. Nokia získává navrch již zmíněným ovládáním hudebního přehrávače, samsung naopak standardní podporou DivX videí. Výtku ale u přístroje Samsung máme k umístění 3,5mm jacku pro sluchátka – nachází se na levém boku telefonu, takže pokud nemáte sluchátka se zahnutým konektorem, těšte se na dobrodružství při vytahování telefonu z kapsy. Z tohoto hlediska se jeví jako daleko logičtější umístění konektoru na vrchu telefonu, tak jak to má nokia.









Samostatnou kapitolou multimediálního souboje je fotoaparát. Zde má samsung papírově výrazně navrch – osm megapixelů oproti pěti je slušný rozdíl. Ve své podstatě asi není počet fotocitlivých buněk tím, co by mělo na výslednou kvalitu fotografií výrazný vliv, nicméně ze srovnávacích snímků je nad slunce jasné, že samsung má navrch výrazně.









To ovšem ukázalo již naše preview – fotoaparát samsungu prozatím prostě nemá konkurenci. V tomto světle se tak ještě výrazněji ukázalo, že na softwaru fotoaparátu by měli u Nokie zapracovat. Prakticky v jakýchkoli podmínkách totiž není N96 samsungu ani důstojným soupeřem. A když k tomu ještě přičteme to, že čočka fotoaparátu u Nokie N96 není chráněna krytkou a je vlastně vystouplá nad okolní povrch, je porážka N96 v této disciplíně zcela zpečetěna.

Překvapivě nevyrovnaný souboj

Musíme se přiznat, že nás samotné tentokrát výsledek souboje trochu překvapil. Ačkoli nemá ani jeden telefon znatelnou papírovou převahu, díky drobným detailům nám prakticky v každé chvíli více vyhovoval Samsung i8510 Innov8. Nokia N96 je bezesporu také výborný mobil nejvyšší třídy, ale pozici jedničky musela samsungu přenechat.

A to jsme ještě nevzali v potaz cenu obou přístrojů – Nokia N96 se právě začíná prodávat za cenu 17 290 korun. Samsungu bychom se měli dočkat co nevidět a jeho cena by měla být podstatně příjemnější – zhruba 14 500 korun. Teď jsme si v hlavě pro jistotu ještě jednou celý souboj zrekapitulovali. A opravdu jsme se nespletli – žádnou zázračnou skrytou funkci, za kterou by se u nokie vyplatilo připlatit téměř 3 tisíce korun, jsme nevynechali. Žádná taková prostě není. Tedy jedna ano. Nokia by se měla začít prodávat o chvíli dříve.