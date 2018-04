Konec nabíječek, blíží se doba nevybitelných mobilů

Nanovlákna jsou tisíckrát tenčí než lidský vlas a umožní, že se elektronika bude dobíjet za provozu sama. Není to žádné sci-fi. Liberecká společnost Elmarco tyto supermoderní solární články představila na světovém setkání špičkových vědců v Praze.

"Nový materiál může pokrýt jakýkoliv povrch, třeba i karoserie automobilů či střechy domů, a je schopný intenzivnějšího dobíjení, než je běžné u obyčejných solárních panelů. Navíc k nabíjení nepotřebuje přímé světlo," vysvětluje Lenka Minářová z Elmarka.

Nevybitelné mobily? Do dvou let

Do dvou let přinese tato technologická novinka značnou úsporu energie, což přivítají ekologové, ale v podstatě i všichni, kdo platí účty, jelikož solární články z nanovláken mají být podstatně levnější než ty běžné.

"Tento produkt je v podstatě hotový. Na běžný trh by se měl dostat nejpozději do dvou let, ale pravděpodobně už dřív," prozradila Minářová.

Za dva roky se tedy bude možné pravděpodobně setkávat s vozidly poháněnými slunečním svitem a téměř nevybitelnými mobily či notebooky. To by mohlo vyřešit řadu celosvětových problémů na poli energetiky i ekologie.

Elmarco, které patří ve vývoji nanovláken k absolutní světové špičce, na sebe při pražském setkání vědců upozornilo ještě jedním zajímavým vynálezem.

Jsou jím unikátní membrány pro čištění vod od látek, jako je kadmium, rtuť či olovo, také od radioaktivních prvků a různých organických sloučenin. Tyto membrány rovněž umí snadno zbavit mořskou vodu soli a přetvořit ji tímto způsobem na pitnou. I tyto membrány se těší velkému vědeckému zájmu.

"Summit tohoto rozsahu se u nás koná teprve podruhé. Letos má ale dvaapůlkrát více přihlášených.

Přičítáme to obrovskému nárůstu potřeby řešit energetickou krizi, globální problémy světa a současně obohatit tradiční odvětví, procházející právě hlubokou recesí, o zásadní inovace," říká jednatel a spolumajitel Elmarka Ladislav Mareš. "Tyto inovace pomohou automobilkám a jejich dodavatelům, výrobcům filtrační techniky, topných systémů, ale i energetickým společnostem a vládám," dodal.

Právě Elmarco společně s Technickou univerzitou v Liberci a americkou North Carolina State University vědecký summit pořádá. Letos se ho zúčastnilo 250 vědců a byznysmenů z celého světa. Podobnou koncentraci odborníků a byznysmenů z oboru zatím Česká republika nezažila. "Setkání by mělo nastartovat masivní zavádění nových nanovlákenných materiálů a technologií do běžného života," podotkla mluvčí Elmarka Eva Kijonková.

* Nanovlákna

Mají přibližně tisíckrát menší průměr než lidský vlas. Látky z nanovláken se vyrábějí na stroji, který je vynálezem libereckých vědců. Lze je použít k filtraci, tepelné izolaci, impregnaci či k výrobě solárních článků. Uplatnění najdou ve zdravotnictví, energetice či ekologii.